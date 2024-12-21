Петросян уже сейчас готова побеждать на Олимпиаде. Аделия — наша главная надежда в Милане

Новость о допуске россиян до олимпийской квалификации перевернула в нашем фигурном катании всё с ног на голову. Чемпионат России, который последние два сезона был турниром сам в себе и смотрелся, по сути, как венец сезона, теперь снова обретает прежнюю значимость. Ведь наверняка, глядя в том числе на итоги главного внутреннего старта, федерация будет решать, кто поедет сначала в Пекин за олимпийской квотой, а затем – и в Милан на Олимпиаду.

При этом в женском одиночном реальной интриги не было. Аделия Петросян сейчас на голову сильнее всех в мире, и в Омске она в очередной раз показала свой высочайший уровень. Только вот сможет ли Аделия удержаться на лидирующих позициях до февраля 2026 года?

Петросян потеряла свои «золотые» годы в спорте

Каким был бы мир, где россиян не исключили из международного спорта на два с лишним года? История не знает сослагательного наклонения, но наверняка в этой вселенной Аделия Петросян уже была бы двукратной чемпионкой мира. После того как Камила Валиева выбыла из соревновательной гонки из-за допинговой дисквалификации, а Софья Акатьева – из-за тяжёлой травмы, Петросян осталась единственной фигуристкой страны, стабильно исполняющей по несколько прыжков ультра-си.

У Софьи Муравьёвой был тройной аксель, Алина Горбачёва неплохо справляется с четверным сальховом, Дарья Садкова покорила четверной тулуп. Но в то же время у Аделии набор как минимум с двумя четверными и тройным акселем, причём в случае необходимости она всегда может его усилить, например, четверным флипом. А с такой технической базой не стыдно соревноваться и в мужском одиночном.

Конечно, возрастные изменения не могли не повлиять на прыжковый набор одиночницы. Так Петросян, видимо, безвозвратно потеряла четверной риттбергер. И всё же реальных конкуренток для девушки как не было, так и нет. Тем обиднее, что Аделия упустила ценное время, за которое могла бы стать мировой звездой и добавлять себе в портфолио титулы куда весомее, чем этапы российской серии Гран-при, при всём к ним уважении.

Карьеры одиночниц мимолётны, девушки из группы Этери Тутберидзе редко выдерживают на высшем уровне больше трёх сезонов. Поэтому для них международный бан стал куда более строгим наказанием, чем для всех остальных видов фигурного катания. До чемпионатов мира и Европы, к слову, так и не доехала Акатьева в своей лучшей форме. И доедет ли когда-нибудь в будущем — теперь большой вопрос.

Строгие правила заявки на ОИ не дают шанса на рокировку

Формально определиться с заявкой на олимпийскую квалификацию нужно до конца февраля, при этом до выхода на старт самого турнира в Пекине техническая возможность совершить замену всё-таки будет. Но вряд ли в федерации станут смотреть на другие опции. Единственным препятствием на пути к Олимпиаде для Аделии могут стать только травмы.

Дмитрий Козловский много говорил о несправедливых критериях для нейтральных атлетов от ISU. Он имел в виду скорее ограничение по одному спортсмену на вид, но здесь, пожалуй, всё ожидаемо. С учётом пропуска двух полноценных сезонов, на большее рассчитывать не приходилось, даже по чисто формальным причинам. А вот положение в правилах, что каждая квота будет именная, удивляет. Подобного не было при отборе на летнюю Олимпиаду – право выставить другого атлета было вплоть до последней предолимпийской недели.

Так, в прыжках на батуте до последнего решали, кто из наших девушек поедет на Игры, в гребле успели в последний момент найти замену Ивану Штылю, который не прошёл политический фильтр от МОК. В фигурном катании права на ошибку нет. Полгода между олимпийской квалификацией и самой Олимпиадой – зона бесконечного страха. Любое неудачное приземление с четверного на тренировке, любой «сомнительный», с точки зрения комиссии, пост в соцсетях, рекламная интеграция, публичное выступление… Да банальная простуда, которая собьёт весь тренировочный процесс – и мы теряем единственного представителя в том виде, где меньше, чем на первое место, не рассчитываем. Глядя на текущий уровень женского одиночного в мире, любая из топ-5 чемпионата страны спокойно боролась бы за победу в Милане. По совокупности таланта, по справедливости, здравой логике ехать должна Петросян. Ехать и побеждать. Но что, если что-то пойдёт не так?