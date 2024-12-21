Поездка на Олимпиаду достанется дерзкому молодняку? Дикиджи стал новым чемпионом России!

Семененко и Кондратюк, лидеры прошлых лет, хоть и пытались вернуть себе статус победителей, но проиграли. Тарасова негодовала из-за Марка!

Развязка чемпионата России по фигурному катанию пришлась на мужской одиночный турнир. Эксперты называют его «бойней», и не просто так — предсказать победителя было нереально. То двукратный чемпион страны вылезает со дна и стремится ввысь (да-да, Семененко такой), то лидер короткой программы валит всё и бесит Тарасову («некатание» Кондратюка ей ой как не понравилось).

Зато молодой и дерзкий фигурист, технический гений, любящий танцевать в TikTok, взял и завоевал золото, которое упустил по глупости в прошлом году. Дикиджи по-настоящему дикий!

Тутберидзе требовала ультра-си, но «мужики посыпались»

Самый высокий градус напряжения на чемпионате России в Омске предсказуемо пришёлся на соревнования в мужском одиночном катании. Наши фигуристы заявили по несколько элементов ультра-си, что наверняка порадовало Этери Тутберидзе, которая после победы своей ученицы Аделии Петросян, ставшей двукратной чемпионкой страны, заявила, что именно в сложнейших многооборотных прыжках — сила наших спортсменов.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране побеждали ультра-си, потому что это намного сложнее, чем просто выйти и красиво откатать, уж простите», — сказала в эфире Первого канала Этери Георгиевна.

Однако вряд ли она рассчитывала увидеть то, что произошло в первой разминке у мужчин. Фигуристы посыпались один за другим. И даже воспитанник самой Тутберидзе Андрей Мозалёв показал очень грязный прокат. Нотку разочарования внёс он в настроение Этери Георгиевны.

Семененко внезапно выбрался со дна с не лучшей техникой

Каким же был настрой Алексея Мишина перед прокатом Евгения Семененко? Трудно ответить на этот вопрос, ведь Профессор предпочитает скрывать свои эмоции на важных стартах. Но ситуация была непростой, ведь в короткой программе Жене не удалось показать максимум, и он откатился аж на девятое место, а ведь до этого именно его считали главным претендентом на победу. Семененко пророчили звание трёхкратного чемпиона России.

А он взял да и выдал прокат, который вытащил его со дна. Да, не без борьбы, ведь на прыжках фигуриста преследовала проблема, которую он не может решить уже несколько лет — «приседы», которые означают и не лучшую технику, и «грязноту» элемента. Тем не менее Женя выполнил четыре четверных прыжка: флип, два сальхова, один в комбинации с двойным акселем, а также тулуп. Два тройных акселя в каскадах сначала с акселем в 2,5 оборота, затем с тройным сальховом через ойлер были выполнены. Финальный риттбергер в три оборота Семененко едва не потерял, но вытащил. С хореографией и артистизмом у спортсмена не было проблем.

«Какое счастье. С самого начала, с первой ноты зритель начал его поддерживать, все стали аплодировать в такт музыки, и это ему помогло. Вселило дополнительную силу, и он делал всё, что сегодня мог. И даже больше. Прекрасный прокат и прекрасная борьба. Из себя вынимал эту силу, эту мощь и до конца тянул. Это действует на публику, люди понимают, какой ценой», — похвалила Женю Татьяна Тарасова.

Нереальный Дикиджи укатал и Кондратюка, и Гуменника

После перерыва настало время бойни в Омске. На лёд вышли сильнейшие, среди которых, конечно же, был Владислав Дикиджи. Ученик Олега Татаурова оставил самого себя на катке. Влад исполнил четыре квада и не упустил ничего, кроме дорожки шагов на второй уровень, зато абсолютно все вращения выполнил на максимум. Арбитры были под впечатлением и подарили ему гроссмейстерские 200,82 за произвольную!

Пока другие лидеры сдавали борьбу, Глеб Лутфуллин вышел зажигать. Ученик Алексея Мишина выполнил четыре квада. Единственное, в чём просел фигурист — вращения второго уровня и не лучшая дорожка шагов. Но мелкие нюансы не позволили ему сдать позиции: спортсмен даже поднялся на одну позицию и стал в итоге вице-чемпионом страны, впервые в карьере.

На эмоциональных качелях покачал всех Пётр Гумменик, который претендовал на самые высокие места, но падение с квад-флипа, касание рукой на сальхове в четыре оборота и потеря оборота на лутце в каскаде 3-2-2 с тулупом и риттбергером лишили его шансов на это. Расстроен был Петя после проката, а как за него переживал соперник в лице Влада Дикиджи! Все понимали, что Гуменник упустил преимущество, допустив также три недокрута.

От победы ученика Олега Татаурова отделял лишь Марк Кондратюк, но он выступил неудачно: два падения и куча недочётов на других элементах. Увы, этот прокат подкосил Кондратюка и не позволил ему остаться в тройке сильнейших.

«Это не катание. Никогда не видела, чтобы мужики так катались, когда на кону стоит медаль и отбор на Олимпиаду», — сказала Татьяна Тарасова.

Таким образом, чемпионом стал Владислав Дикиджи! В прошлом году он только по собственной неосторожности упустил золото, но в этом сезоне он своего уже не отдал.