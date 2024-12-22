Петросян, Дикиджи и другие выступят с показательными номерами. Финал ЧР в Омске! LIVE

В Омске подходит к своему логическому завершению чемпионат России по фигурному катанию — 2025. Все медали разыграны, призёры и чемпионы определены. В заключительный день спортсмены по традиции выступят с показательными номерами.
К участию в мероприятии будут привлечены фигуристы, занявшие с первого по пятое места. Правда, не будет обладателей бронзовых медалей в танцах на льду: Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный не выступят из-за повреждения у партнёра. Их заменят Екатерина Миронова и Евгений Устенко, финишировавшие на шестом месте.
В рамках показательных выступлений запланировано два отделения. В первом будет 13 номеров, во втором — 11. Чемпионы во всех четырёх дисциплинах выйдут на лёд во втором отделении. Закроет показательные выступления двукратная чемпионка России Аделия Петросян.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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У спортивных пар победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, продемонстрировавшие уникальный уровень стабильности. А вот их основные оппоненты, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с трудом завоевали серебро. Их неудача — настоящая драма!
Ну а пока мы ждём, давайте вспомним самые яркие события этих трёх дней.
В танцах на льду золото завоевали Александра Степанова и Иван Букин. Им пришлось нелегко, так как новости о допуске россиян к квалификационному турниру Олимпиады в Милане настигли их в разгар соревнований.
В 9:30 по московскому времени начнётся награждение победителей и призёров чемпионата. В 10:30 стартует гала-концерт.
Доброе утро, дорогие любители фигурного катания! За эти три дня мы знатно понервничали, поддерживая наших прекрасных спортсменов, борющихся за медали, а теперь можем выдохнуть и насладиться их показательными номерами.
Заключительный день чемпионата России в Омске стартует уже сейчас!