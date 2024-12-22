Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске: прямой эфир показательных выступлений — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Петросян, Дикиджи и другие выступят с показательными номерами. Финал ЧР в Омске! LIVE
Екатерина Авдонина Рустам Имамов
,
Аделия Петросян.
Комментарии
Чемпионы, призёры и приглашённые спортсмены растопят лёд.

В Омске подходит к своему логическому завершению чемпионат России по фигурному катанию — 2025. Все медали разыграны, призёры и чемпионы определены. В заключительный день спортсмены по традиции выступят с показательными номерами.

К участию в мероприятии будут привлечены фигуристы, занявшие с первого по пятое места. Правда, не будет обладателей бронзовых медалей в танцах на льду: Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный не выступят из-за повреждения у партнёра. Их заменят Екатерина Миронова и Евгений Устенко, финишировавшие на шестом месте.

В рамках показательных выступлений запланировано два отделения. В первом будет 13 номеров, во втором — 11. Чемпионы во всех четырёх дисциплинах выйдут на лёд во втором отделении. Закроет показательные выступления двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Live Екатерина Авдонина

У спортивных пар победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, продемонстрировавшие уникальный уровень стабильности. А вот их основные оппоненты, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, с трудом завоевали серебро. Их неудача — настоящая драма!

Материалы по теме
Неудача Бойковой и Козловского — настоящая драма! Путь на Олимпиаду они закрыли себе сами?
Неудача Бойковой и Козловского — настоящая драма! Путь на Олимпиаду они закрыли себе сами?
08:40 Екатерина Авдонина

Ну а пока мы ждём, давайте вспомним самые яркие события этих трёх дней.

В танцах на льду золото завоевали Александра Степанова и Иван Букин. Им пришлось нелегко, так как новости о допуске россиян к квалификационному турниру Олимпиады в Милане настигли их в разгар соревнований.

Материалы по теме
Букин — о допуске россиян к отбору ОИ-2026: мы в шоке
08:38 Екатерина Авдонина

В 9:30 по московскому времени начнётся награждение победителей и призёров чемпионата. В 10:30 стартует гала-концерт.

08:36 Екатерина Авдонина

Доброе утро, дорогие любители фигурного катания! За эти три дня мы знатно понервничали, поддерживая наших прекрасных спортсменов, борющихся за медали, а теперь можем выдохнуть и насладиться их показательными номерами.

Заключительный день чемпионата России в Омске стартует уже сейчас!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android