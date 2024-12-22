Петросян, Дикиджи и другие выступят с показательными номерами. Финал ЧР в Омске! LIVE

В Омске подходит к своему логическому завершению чемпионат России по фигурному катанию — 2025. Все медали разыграны, призёры и чемпионы определены. В заключительный день спортсмены по традиции выступят с показательными номерами.

К участию в мероприятии будут привлечены фигуристы, занявшие с первого по пятое места. Правда, не будет обладателей бронзовых медалей в танцах на льду: Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный не выступят из-за повреждения у партнёра. Их заменят Екатерина Миронова и Евгений Устенко, финишировавшие на шестом месте.

В рамках показательных выступлений запланировано два отделения. В первом будет 13 номеров, во втором — 11. Чемпионы во всех четырёх дисциплинах выйдут на лёд во втором отделении. Закроет показательные выступления двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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