России открыли путь на Олимпиаду, но требования ISU бесчеловечны! Наши топы в опасности

Поездка в Милан может сорваться сразу для нескольких фигуристов из-за бана Украины. Что делать Кондратюку и Мишиной с Галлямовым?

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских фигуристов до квалификационного турнира Олимпиады-2026 в Милане осчастливило как спортсменов, так и их тренеров. Радость болельщиков и того сложнее описать — все очень долго ждали этого решения. Однако, когда эмоции поутихли, стало понятно — наша сборная в огромной ловушке.

Всё дело в бесчеловечных правилах ISU, которые могут закрыть дорогу на Игры сразу нескольким топовым атлетам из России. В опасности новоиспечённые чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, участник Олимпиады в Пекине Марк Кондратюк, главная звезда группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян и другие лидеры нашего фигурного катания.

Одна квота на вид

На соревнованиях по фигурному катанию, которые пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года, можно будет получить лицензию только в индивидуальных видах. Россия получила по одной квоте в каждом виде, то есть поехать на отборочный турнир смогут один одиночник, одна одиночница, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт. Таким образом, в командном турнире у представителей нашей страны принять участие не получится.

Для этого Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях с 1 по 28 февраля 2025 года. В этот промежуток состоится ещё один крупный старт — финал Гран-при, который назначен на 13-16 февраля. Соревнования примет Красноярск.

Российские флаг и гимн под запретом

Очень много критериев придётся соблюсти, чтобы только попасть на квалификационный турнир. Главный из них — соблюдение нейтрального статуса. ISU запретил появление и вывешивание флагов России и Беларуси на олимпийских квалификационных турнирах к Играм-2026 в Милане. Вместо национального символа будет использоваться флаг ISU.

Также на олимпийской квалификации запрещено воспроизведение государственных гимнов России и Беларуси. Вместо них в честь спортсменов будет звучать гимн Союза конькобежцев. Под запрет попало и использование любых цветов, аббревиатур, названий стран, которые так или иначе будут связаны с Россией и Беларусью. Привычные аббревиатуры RUS и BLR будут заменены на AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).

Запрет на общение со СМИ

Фигуристы и их персонал не должны общаться с прессой: им запрещено участвовать в пресс-конференциях, давать комментарии в микст-зоне, а также любые интервью журналистам в период соревнований.

Есть и особые требовании к униформе атлетов:

«Униформа (соревновательная, разминочная, официальная, церемониальная или повседневная) вместе с любыми личными вещами, оборудованием и аксессуарами должны быть однотонными, одного цвета для всех спортсменов. Их необходимо представить в ISU для предварительного утверждения. Это нужно сделать для того, чтобы убедиться в отсутствии национальных флагов, национальных цветов, идентификации страны или военной символики», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Допуск после проверки

Среди спортсменов должны быть те участники, которые соответствуют названным критериям. Для этого будет проведена специальная проверка, которая станет осуществляться в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и самого ISU.

Среди критериев следующие:

спортсмены должны иметь российский паспорт до даты принятия экстренного решения Совета от 1 марта 2022 года;

фигуристы и персонал не должны быть связаны с любыми лицами, отбывающими дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил;

спортсмены должны согласиться полностью выполнить любой запрос информации от ISU, МОК, а также от Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), включая любой запрос на предоставление дополнительной информации о местонахождении или контактных данных всего персонала, с которым они связаны;

фигуристы должны подписать самодекларацию, которая будет включать личную информацию, учётные записи в соцсетях, а также признание или непризнание опредёленных ISU условий нейтрального статуса;

атлеты должны получить допуск от антидопинговой лаборатории, причём от той, что находится за пределами страны. Сданные пробы будут анализироваться организациями, выбранными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

При этом важный момент: в случае заработанной квоты на Олимпиаду утверждать участника будет ISU на основании отчёта специальной комиссии, созданной организацией, а не ФФККР. Кроме того, перераспределение квот для нейтральных атлетов производиться не будет. При этом решение о недопуске разрешено оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Особое внимание привлекает пункт про лиц, связанных с отбывающими дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил спортсменами. Отсюда возникает вопрос: относится ли этот критерий к штабу Этери Тутберидзе, где была наказана Камила Валиева, и ставит ли это крест на участии в квалификационном отборе представителей группы. Ведь так под запрет могут попасть и Аделия Петросян, и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. В этом предстоит разобраться национальной федерации.

Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Политическая нейтральность

Отдельно хочется отметить самое спорное правило — отсутствие лояльности к СВО. Фигуристы должны будут заполнить специальные документы, доказывающие их политическую нейтральность.

«Номинированные спортсмены и обслуживающий их персонал должны заполнить форму самодекларации, внеся туда основную личную информацию, данные об учётных записях в социальных сетях, а также подтвердив своё согласие и приняв условия участия в качестве нейтральных атлетов (AIN)», — указано в тексте документа.

ISU допустит до квалификации на Олимпийские игры только тех российских спортсменов, которые не были замечены в поддержке СВО. Данный критерий невероятно опасен — во время летней Олимпиады из-за него не поехало на главный старт четырёхлетия множество талантливых атлетов. Ситуация может повториться и в Милане, ведь сейчас кажется, что под угрозой оказались сразу несколько топ-фигуристов из России. Речь идёт об Анастасии Мишиной и Александре Галлямове и Марке Кондратюке: они и многие другие попали под санкции парламента Украины 13 декабря 2022 года. Будет ли учитывать это ISU — вопрос, но пока за наших блестящих спортсменов тревожно.

Ответственность ФФККР

С одной стороны, лёд однозначно тронулся — заветный допуск мы получили. Но с другой — условия, которые должны быть выполнены, достаточно размытые и местами субъективные. Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) предстоит сделать сложный выбор с учётом всех критериев. Причём предстоит определить не только самых сильных и достойных фигуристов (по одному в каждой дисциплине + запасной), которые смогут претендовать на медали, но и максимально подходящих под обозначенные критерии.

Антон Сихарулидзе Фото: РИА Новости

И важно понимать: права на ошибку у ФФККР нет. Национальная федерация после согласования кандидатур не сможет сделать замену, даже в случае травм спортсменов.

«Мы только-только получили регламентирующие документы ISU, многое нужно уточнить. Для начала необходимо понять все критерии допуска и лишь после этого делать какие-то шаги. Ответственность на ФФККР лежит очень большая, и делать поспешные шаги не стоит. Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость. Как только появится понимание, обязательно оповестим всех поклонников фигурного катания.

Будем консультироваться со всеми, кто может дать дельный совет. Нам нельзя ошибаться. Сейчас будем вести работу по изучению всех нюансов, содержащихся в релизе ISU. Предложим кандидатуры тех спортсменов, к которым не будет вопросов. Как связанных с допинговыми историями, так и с политическими заявлениями. Будем задавать вопросы всем заинтересованным лицам, а затем анализировать полученные ответы», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Сихарулидзе.