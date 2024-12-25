«Приятно, что лёд тронулся и начало что-то меняться». Интервью с Мишиной и Галлямовым

Парный турнир на чемпионате России в Омске получился очень стремительным: всего восемь дуэтов доехали до Сибири и смогли выступить на главном старте сезона. И равных среди этих пар не было одной – Анастасия Мишина и Александр Галлямов забрали золото во втором сезоне подряд, а в общей сложности стали уже трёхкратными чемпионами России.

После награждения Анастасия и Александр побеседовали с «Чемпионатом» и немного порассуждали о ситуации с парным катанием в России, поделились мыслями о допуске российских фигуристов до олимпийской квалификации и ответили на вопросы о фигурной Лиге чемпионов.

Гораздо сложнее именно защищать титул

– Вы выиграли чемпионат России уже в третий раз, причём в этот раз со значительным преимуществом. Как сейчас себя чувствуете, когда прошло уже больше суток после этого момента?

Александр: Мы отдохнули вчера, немного выдохнули после проката. Сейчас есть удовлетворение от того, что этот календарный год был проведён успешно, но много отдыха не будет, дальше планируем готовиться к шоу.

– В этом чемпионате России участвовали всего восемь спортивных пар. Как бы вы оценили конкуренцию в вашем виде на текущий момент?

Анастасия: Так получилось, что перед этим сезоном очень много пар травмировалось и вылетело. В том сезоне у нас было больше пар, на чемпионате России ошибок практически не было. Почему в этом году так получилось, что многие ошибались, сказать не могу, для меня это удивительно. Первый раз такое.

– Ваше доминирование на российской арене в каком-то смысле можно сравнить с доминированием футбольного «Зенита» в чемпионате России в последних нескольких сезонах. Часть болельщиков считает, что это привносит в спорт скуку. Есть ли вам, что ответить на такое мнение?

Александр: Гораздо сложнее именно защищать титул. Это непростая работа. Даже если взять нынешний чемпионат России, после короткой программы мне вспоминался матч «Барселона» – «ПСЖ» (в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов в 2017 году «Барселона» отыгралась после поражения 0:4. — Прим. «Чемпионата»), но сразу отбросил эти мысли. Думаю, это мотивирует другие пары совершенствоваться и тянуться за лидерами.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

– В этом сезоне ваши программы очень разные по настроению: короткая – глубокая и одухотворённая, а произвольная – очень танцевальная и драйвовая. Какая из постановок ближе вашему внутреннему состоянию?

Анастасия: Мне больше нравится катать произвольную программу, несмотря на то что она сложнее, потому что очень понятен образ. В короткой программе мы должны донести до зрителя нашу идею, а в произвольной все сразу считывают, что это Майкл Джексон.

– Есть ли у каждого из вас любимая песня Майкла Джексона?

Анастасия: Мне сложно выделить, потому что нравится много его песен. Иногда даже слушаю их в машине по дороге на тренировку.

Александр: Когда жил в Екатеринбурге, у нас с родителями был диск с песнями Майкла Джексона, часто его слушали. Очень много любимых песен есть у этого артиста.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Чемпионат России у всех был на первом месте

– Во время чемпионата России появилась информация о допуске наших фигуристов до олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Следили ли вы за ситуацией с другими видами спорта, в которых также сейчас начали допускать нейтральных атлетов?

Анастасия: Конечно, про эту новость мы знали. Приятно, что лёд тронулся, что что-то начало меняться. Но какие-то выводы делать из этого пока, может быть, рано, поскольку детали ещё неизвестны.

– В этом сезоне Первый канал ввёл формат Лиги чемпионов, Александр является капитаном команды «Тихоокеанские Сивучи». Перед чемпионатом России вы записывали презентационный ролик для челленджа капитанов, как это происходило? Чья была задумка?

Александр: Было два варианта презентации, но всё немного поменялось за считаные часы. Возможно, сам видеоролик многих скорее разочаровал, но дело в том, что чемпионат России у всех был на первом месте. Немного смазали презентацию, зато набрали хорошие баллы в Омске.

– Как вам формат Лиги чемпионов в фигурном катании? Видите ли какие-то плюсы в таком формате?

Александр: Идея однозначно крутая, челленджи интересные. Думаю, с каждым разом они будут всё более интересными, а правила – с более понятными трактовками. Чтобы ребята не задумывались, как бы найти в них лазейку, их в правилах очень и очень много.