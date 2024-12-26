«Отбор будет жёстким, нужна уверенность, что поедут лучшие». Гербольдт — о ЧР в Омске

Концовку прошлой недели фанаты фигурного катания забудут не скоро. Мало того, что в Омске прошёл главный старт всего сезона – чемпионат страны, так ещё и по ходу турнира стало известно о допуске представителей России и Беларуси до олимпийской квалификации. Так что в одночасье и без того напряжённое соревнование приобрёло дополнительную интригу.

Результаты получились скорее ожидаемыми – во всех четырёх видах первое место заняли главные фавориты. Тем не менее всегда есть что разобрать и обсудить. Итоги соревнований «Чемпионат» подводит вместе с тренером и бывшей фигуристкой сборной России Катариной Гербольдт.

Вау-эффекта не было ни от одного молодого дуэта в танцах

– Какие у вас остались впечатления от чемпионата России?

– К сожалению, видела не все прокаты, полноценно посмотреть смогла только танцы на льду и мужское одиночное. В танцевальном турнире для меня всё очевидно — я всегда была фанатом пары Степанова/Букин. Они для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока что проигрывают в мастерстве, матёрости.

Смотришь на ребят и понимаешь, что на сегодняшний день они лучше всех. Сразу видна уверенность в себе, качество каждого элемента, стать. Это скатанная пара, которая с закрытыми глазами друг друга сможет найти на льду. Много хороших, молодых ребят, но, к сожалению, пока что, на мой взгляд, они слабее Александры и Ивана.

– Получается, никто из молодых дуэтов всерьёз вас не смог убедить?

– Вау-эффекта не было. Я не очень хорошо разбираюсь в технических аспектах, поэтому не скажу за какие-то внутренние тонкости. Танцевальные дуэты я оцениваю исключительно по своим ощущениям от программ: зажгли или нет.

Что касается технической составляющей, сказать трудно, поскольку не так глубоко разбираюсь в правилах. Сильного отпечатка не оставила программа ни одного другого дуэта, не прочувствовала и столь сильную внутреннюю энергетику ни у кого. На сегодняшний день по крайней мере это так.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный Фото: РИА Новости

– Многие говорили, что Хавронина и Нарижный должны двигаться вперёд в «очереди», а они вновь на третьем месте. Также выделяют дуэты Кагановская/Некрасов, Пасечник/Чиризано. Эпоха смены лидеров не пришла?

– Сложно сказать, как справедливо распределить призовые места. Касаемо очереди много говорят, что этот фактор присутствует. Мне нравится пара Кагановская/Некрасов, но всё-таки им пока не хватает взрослого катания. Они очень яркие, особенно Василиса, приятно за ними следить. О них много говорили, но для меня большим открытием стал их номер на турнире шоу-программ. Настолько ярко выступили, что сразу посмотрела на ребят другими глазами.

Если говорить про Хавронину и Нарижного, скажу честно – не могу назвать себя поклонником этого дуэта. Не знаю, чего мне не хватает. Но не цепляют.

Для меня ближе катание зрелых девушек — за ним приятнее смотреть

– У девушек первое место заняла Аделия Петросян. Для вас это был ожидаемый исход?

– Мне кажется, что мало кто сомневался в подобном развитии событий. Об этом все говорили, и, на мой взгляд, она фаворит сейчас любых соревнований. Не вижу для неё соперницы такого же уровня, чтобы Аделия всерьёз могла переживать, что её кто-то обойдёт.

– Насколько сложно настраиваться психологически, когда понимаешь, что вокруг тебя нет никого? Где находить мотивацию?

– Это всё индивидуально. Кому-то нужен прямой соперник, кого-то движет напряжённая конкуренция. А кому-то комфортно выступать заранее, понимая, что ты лучший. Не то чтобы любой прокат приведёт к победе, но ощущаешь определённую свободу, понимаешь, что есть право на ошибку, нет давления. Есть спортсмены, кому в таких условиях кататься проще. А кому-то нужен спарринг-партнёр, чтобы держать себя в тонусе и совершенствоваться. Вопрос к психологии.

– Дарья Садкова выдала чистый прокат с двумя четверными прыжками, заходила на четверные, пусть и с ошибками, Алина Горбачёва. Чтобы бороться за призовое место на турнирах уровня чемпионата России, без ультра-си всё ещё не обойтись?

– На текущий момент это так. Если говорить про Садкову, то за ней интересно наблюдать. Но всё-таки для меня она пока скорее юниорка. Ребёнок. Катается достаточно выразительно, но восприятие пока что детское. К тому же сложно прогнозировать будущее, как Дарья сможет преодолеть сложности в процессе взросления, физиологических изменений в организме. Однако на сегодняшний день она интересная и запоминающаяся. Врывается в элиту российского фигурного катания. Будем следить и надеяться, что она сохранит свои прыжки на будущие сезоны.

– Горбачёва смотрится в плане презентации интереснее Садковой?

– Почему-то Алина меня тоже не цепляет. Девочка яркая, постановки интересные. Но всё равно чего-то не хватает.

– Тогда, возможно, вам стало грустно за неудачу Софьи Муравьёвой? Она проиграла 0,02 балла Горбачёвой, хотя откатала две чистые программы, пусть и без ультра-си.

– Всегда обидно видеть, как более взрослые спортсмены проигрывают юным фигуристам. Кататься во взрослом возрасте сложнее, сама проходила через этот путь, когда тебя начинают обгонять дети. Психологически это тяжело воспринимать. Но Софья в любом случае в деле, она в борьбе, продолжает кататься. У неё есть мотивация продолжать заниматься спортом. По Муравьёвой точно можно сказать, что мы видим взрослое осознанное катание.

Софья Муравьёва Фото: РИА Новости

– Тут речь скорее идёт ведь о мастерстве презентации Муравьёвой, а не о возрасте? У неё с Горбачёвой разница всего лишь год.

– И тем не менее по катанию они абсолютно разные. Горбачёву я бы отнесла к юным спортсменкам, а вот Муравьёва – яркая представительница настоящего женского одиночного. Она очень выразительная, женственная. Мне такое катание импонирует больше.

– Многие в плане зрелого женского надеялись на Анну Фролову. Но получается, что на турнирах уровня чемпионатов России у фигуристок такого плана нет перспектив?

– У Фроловой хороший сезон. Я не следила за каждым её стартом, но она всё время была на слуху, с медалями. Анна немного старше своих соперниц, в 19 лет кататься сложнее. Тяжелее выполнять прыжковые элементы, докатывать программу. Не знаю, правильно или нет, что у таких спортсменок мало шансов проявить себя, однако с другой стороны – это спорт. Никому не интересно, кому сколько лет, кому труднее и кому легче. Но мне нравится больше женское катание.

Ничуть не принижаю достоинство и мастерство наших девчонок, наших лидеров. И всё-таки для меня ближе катание зрелых девушек, за ним приятнее смотреть. Понятное дело, что юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Они берут своей техникой. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше.

– Софью Акатьеву долгое время воспринимали как технического гения. Сейчас фигуристка вернулась, но осталась без ультра-си. Есть ли у Акатьевой с тройными своя стать или она потерялась без своих главных козырей?

– Для меня она из топа вылетела. Значит, недостаточно пока того, что у неё есть. И всё-таки девочка не сдаётся, хочет доказать, что мы о ней ещё услышим. И это тоже достойно внимания и восторга. Приятно видеть, что человек находит в себе силы и, даже понимая, что уже не на том уровне, на котором была, хочет выступать. Работает и стремится развиваться.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Победа Дикиджи стала неожиданностью, как и успех Лутфуллина

– В мужском одиночном катании победа Владислава Дикиджи была логична? Если учитывать результаты двух последних сезонов.

– Для меня всё-таки была неожиданностью его победа. Я склонялась к тому, что первое место займут Марк Кондратюк или Евгений Семененко. Видела, что они между собой будут разыгрывать первое место. Но карты легли по-другому. Мне жалко, что Семененко, что Кондратюка. Ребята четыре года жили в ожидании того, что нам дадут когда-нибудь возможность выступать на международной арене, грезили мечтой попасть на Олимпиаду.

И вот вроде бы эта мечта настолько близко, но, к сожалению, ни у одного, ни у другого не получилось показать два чистых проката. У каждого были ошибки, хорошим можно назвать только один прокат. Наверняка они были неплохо готовы к этому чемпионату России, но не выдержали этот эмоциональный накал. Молодым в этом плане попроще выступать: когда от тебя никто ничего не ждёт, нет такого давления. Выступишь хорошо – здорово. Не получится – ничего страшного. А ребята с именем и со статусом, с победным прошлым – с них спрос другой.

– Кондратюк и Гуменник уверенно лидировали после короткой программы, однако в произвольной у них не получилось показать себя. Причина кроется в психологии?

– Моё личное мнение – да. Не совсем точно могу ответить на этот вопрос, тут скорее надо спрашивать или самих ребят, или тренерский штаб. Тренеры видели фигуристов каждый день на льду, понимали степень готовности к турниру. Понимали, какие есть нюансы, редко когда бывает, что подходишь к главным соревнованиям сезона в идеальном состоянии. И всё же им удалось выдать хороший прокат короткой программы, это тоже здорово.

– Главная сенсация – это второе место Глеба Лутфуллина? Мало кто ожидал его увидеть в призовой тройке.

– Я точно не ожидала. Даже и близко не брала его в расчёт. Глеб был хорошо готов, не чувствовал большого давления на себя за результат. Его задачей было выйти и показать, всё что он знает и умеет, не более того. И это принесло результат.

Главная задача Бойковой и Козловского — не стать первыми, а обыграть Мишину и Галлямова

– В парном катании очередной турнир уверенно выигрывают Мишина и Галлямов. Бойковой и Козловскому не удаётся составить им конкуренцию?

– Пока что так. Не знаю, чего ребятам не хватает конкретно, но результаты говорят однозначно о превосходстве Мишиной и Галлямова. И по оценкам, и по стабильности. Чувствуется, что у них соперников практически нет.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

– Есть мнение, что Бойковой и Козловскому сложно выступать именно на одном старте с Мишиной и Галлямовым. Может ли чрезмерная заряженность на соперничество мешать собраться с мыслями?

– Кому что мешает – вопрос индивидуальный. Психология вообще очень сложная история. У каждого всегда свои причины. Причём как бы ни звучало банально, но главный соперник чаще всего – ты сам. Настроить или, наоборот, себя чересчур накрутить можешь только ты сам. Понятное дело, что Александра с Дмитрием не могут не думать про Мишину и Галлямова.

Они основные конкуренты, главная задача – обыграть именно их. Даже не сколько стать чемпионами России, а обойти Анастасию и Александру. Не буду уверять, что причина именно в этом, но как фактор наверняка стоит подобные психологические аспекты учитывать.

– Что скажете про бронзовых призёров – Наталью Хабибуллину и Илью Княжука? Они могли даже претендовать на второе место, причём по словам Козловского.

– Я не видела их выступлений, поэтому для меня это новые имена. Пока что трудно сказать, какие у них перспективы.

В каждом виде у нас катаются лучшие из лучших — есть из кого выбирать

– Главная новость последних выходных – решение ISU допустить российских спортсменов до олимпийской квалификации. Вас удивили эти подвижки?

– Мы все очень сильно надеялись на допуск, но уже не сильно в него верили. Конечно, это большая радость, событие для нашего вида спорта. Своеобразный толчок в мотивации, бонус для наших спортсменов. Особенно для тех, кто продолжает кататься с прошлой Олимпиады. Восхищаюсь ребятами, которые находили в себе мотивацию и силы продолжать тренироваться, когда было непонятно, что будет дальше. Непонятно, к чему стремиться. Когда ты привык, что каждый год отправляешься на чемпионат Европы, чемпионат мира, а здесь у тебя только российские старты – мне было бы трудно черпать мотивацию.

Тем не менее они верили, ждали – и вот дождались. Рада за всех. Такой веры в своё светлое будущее можно пожелать каждому. Огромное счастье как для тех, кто выступает на высшем уровне сейчас, так на самом деле и для юных фигуристов. Когда приводят детей в секции, родители задаются вопросом, ради чего это всё. Какое будущее? Оно было размытым и непонятным, никто не мог дать чёткого ответа. Сейчас эти ответы появляются. Есть свет в конце тоннеля.

– Очень строгие правила по выделению квот – строго по одной на каждый вид без возможности замены. У федерации нет права на ошибку?

– Отбор будет жёстким. Иначе не скажешь. Нужно быть уверенными, что мы отправляем лучших из лучших. Я не раз говорила в своих интервью: у нас в каждом виде катаются лучшие из лучших. Так что есть из кого выбирать. Конкуренция делает нас сильнее. Несмотря на долгую изоляцию, общий уровень российского фигурного катания не упал, а где-то даже и вырос.

– Ехать за олимпийскими квотами должны победители последнего чемпионата России либо нужен дополнительный отборочный старт?

– Это не в моей компетенции. Решать будет федерация, это их работа и им виднее, как лучше поступить.

– Наши чемпионы Петросян, Степанова/Букин, Мишина/Галлямов и Дикиджи будут конкурентоспособны в Милане? С такой четвёркой вы уверены в медальных перспективах сборной?

– Любая наша четвёрка, если брать из числа тех спортсменов, кто попал в призовую тройку на ЧР, будет достойна ехать на Олимпиаду и сможет там достойно выступить.