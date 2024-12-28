Что за балет, играй жёстче! Как родился самый яркий номер-коллаб наших фигуристов на ЧР?

Мастер показательных номеров Евгений Семененко постарался и на минувшем чемпионате России. Пока многие сделали ставку на проверенные программы, Женя представил новинку, да ещё и не в одиночку! Зрители в Омске увидели на льду целое трио – двукратному чемпиону России помогли с постановкой танцоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Не в первый раз Женя ставит кей-поп, но каждый раз это что-то новое: сейчас современность замиксована с классикой, а парни устраивают на льду настоящий батл, решая, какой стиль круче. Неудивительно, что отрывки из номера начали вируситься в Сети и набирать сотни тысяч просмотров.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Женя, Соня и Даня рассказали, как ставился номер, какой у него сюжет и не холодно ли было обливаться водой на льду ради эффектного поворота событий.

«Алексей Николаевич Мишин предложил включить в номер классическую музыку»

– Из чего родилась идея самого номера и впоследствии идея добавить туда Соню и Даню?

Евгений: Изначально мне понравился трек и клип на него. Это дебютный сольный трек одного из пяти участников группы TXT – Ёнджуна. Предложил Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне поставить номер под эту музыку, они одобрили. Идея рождалась в процессе постановки. Дане и Соне сообщил ещё за две с половиной недели до чемпионата России, что был бы рад увидеть такую красивую и яркую пару в совместном номере.

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– Кто ставил номер и сколько ушло времени на работу с хореографом? Программа смотрится на вас так органично, будто ты сам её и сделал.

Евгений: Работа шла коллективно. Основным постановщиком номера является Никита Михайлов. Я и Алексей Николаевич тоже предлагали свои идеи и фишки в процессе постановки. И я с теплотой вспоминаю моменты создания программы, это было весело, и идеи рождались одна за другой (улыбается).

В один момент Алексей Николаевич предложил включить в номер классическую музыку, после чего мы с Никитой Михайловым предложили пригласить танцевальную пару и красиво и с юмором преподнести эту часть программы. Мне кажется, получилось здорово. Постановка номера заняла примерно один-два дня, плюс ушло ещё полтора часа утром в день показательных выступлений, чтобы прогнать номер вместе с Соней и Даней.

– Как продумывали визуальные образы? Почему именно такой костюм?

Евгений: Я нахожу интересным то, как одеваются участники k-pop-бэндов в своих клипах, идея костюма взята оттуда.

– Холодно ли обливаться водой на льду и много ли бутылок вылили на репетиции?

Евгений: Первая мысль была, что это выйдет эффектно (смеётся). Но я не обдумал, что потом мне будет холодновато, особенно на финальном выходе спортсменов.

– Ознакомился ли уже с реакцией на номер, в частности, в иностранном сообществе?

Евгений: Да, очень радует, что такому большому числу людей номер понравился.

– Будете ли исполнять этот номер где-то ещё или это была разовая акция для Омска?

Евгений: Если публике нравится – надо исполнять!

«С этой жвачкой Соня начинает чувствовать музыку, как Женя. Они находятся на одном вайбе, и тут прихожу я…»

– Какие впечатления остались от совместной работы?

Даниил: Это новые ощущения, потому что я к Соне уже привык, а она ко мне. А теперь мы оказались в команде Жени и круто сработались. Идея этого показательного номера у Жени появилась ещё две с половиной недели назад, мы обсуждали с ним это и вот сегодня смогли выйти на лёд и до конца всё придумать, выучить связки.

Софья Леонтьева, Евгений Семененко и Даниил Горелкин Фото: РИА Новости

– Сколько времени ушло на подготовку в общей сложности? По сути, одна тренировка?

Даниил: У нас был примерно час на льду, потом сорок минут провели в зале и ещё на 20 минут вышли на лёд.

Софья: Даже меньше, мне кажется. Весь процесс занял точно не больше полутора часов.

Даниил: Но это было настолько интересно! Мы с Соней в жизни никогда не танцевали кей-поп. Женя скинул мне связку из танца, я её выучил, но потом она не пригодилась нам в номере, взяли пару движений, можно сказать, что это была тренировочка, чтобы прокачать свой уровень танцевальности. Номер вышел очень необычным и ярким.

– Какие роли были у вас в этом номере?

Даниил: Мы втроём обсуждали концепцию номера. Женя – чиловый парень, он танцует, наслаждается музыкой, видит грустную Соню…

Софья: Я сижу и плачу.

Даниил: Он видит её и даёт ей жвачку, сам трек называется GGUM – «Жвачка». С этой жвачкой она начинает чувствовать музыку, как Женя. Они находятся на одном вайбе, и тут прихожу я.

Софья: Даня играет роль интеллигентного парня, который танцует классику, показывает прилежного и сдержанного мужчину.

Даниил: Да, балет и ничего более. Мы начинаем спорить с Женей, выяснять, какой стиль лучше, и приглашаем Соню нас рассудить. В итоге Соня выбирает Женю, я расстраиваюсь…

Софья:… но я даю Дане жвачку…

Даниил:… и мы начинаем чувствовать музыку все вместе и устраиваем дикий тусич.

– Если не ошибаюсь, Соня как раз в детстве долго занималась балетом. Почему в качестве представителя этого стиля выбрали Даню?

Даниил: Хотелось устроить батл, чтобы он был на равных – два молодых человека, которые танцуют в совершенно разных стилях, а решает всё девушка.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: РИА Новости

– На тренировке обратила внимание, как активно Женя вам всё объяснял и следил за деталями. Как он вам в роли, можно сказать, режиссёра этого номера?

Софья: Всё супер, всё классно объяснил.

Даниил: Мы прекрасно поняли задумку — если что-то не получалось объяснить, то вместе что-то придумывали, я что-то вкидывал, Соня так же. Вторую половину номера мы сегодня как-то переставляли, учили шаги, где-то немного правили связки танцевальные. Момент с водой сначала хотели делать втроём…

Софья: Потом подумали, что будет классно выглядеть, если Женя окажется в центре, а мы будем скользить в гидроблейде. Самое главное – есть идея, которую мы несём через весь номер.

Даниил: Да, главное, что мы чувствуем эту идею, чувствуем музыку, очень быстро влились, что-то придумали прямо на ходу.

– В моменте с водой, кажется, включилась вся огромная арена.

Софья: Мне кажется, на показательных нужно дарить людям позитив, тем более скоро праздник. Здорово, когда есть какие-то задорные номера.

Даниил: В особенности если это что-то новое. Давно никто не делал такие номера, чтобы, например, одиночники выступали с танцорами. Кто-то раньше выходил на помощь в показательном, но обычно это одиночник с одиночником или парник с парником…

Софья: И это было совсем ненадолго, а тут целый совместный номер. Мы очень благодарны Жене, что он так нас поддержал.

Даниил: Это была его идея пригласить нас, и это дорогого стоит. Безумно приятно, что он доверил нам эту возможность, это очень искренний поступок, спасибо ему за это.