«Любой спортсмен мечтает об олимпийской медали». Мнение призёра ЧР Алины Горбачёвой

Женский турнир на чемпионате России — 2025 в Сибири порадовал своими интригами. Наши фигуристки вновь показали, что они — украшение нашего спорта. В Омске девушки не боялись идти на риск и делать сложнейшие элементы. Не испугалась и Алина Горбачёва, которая пошла на два четверных сальхова.

К сожалению, второй четверной прыжок у фигуристки не получился. Однако это досадное падение не помешало спортсменке оказаться в призах и впервые в карьере завоевать медаль взрослого чемпионата России! В эксклюзивном интервью «Чемпионату» сразу после произвольной программы Алина поделилась эмоциями после попадания на пьедестал первенства страны, рассказала о своих дальнейших планах по контенту в произвольной программе, а также отреагировала на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026.

Алина Горбачёва Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Слёзы отчаяния поменялись на слёзы радости

— Расскажите, какая вообще первая мысль была, когда вы поняли, что вот медаль, первая, вот это всё?

— В тот момент, когда я ждала оценки, даже не представляла, сколько получу баллов. Очень переживала, потому что прокат совсем не получился. Я плакала от досады, что не смогла собрать элементы на самом важном соревновании в сезоне. Когда увидела баллы, сначала не поверила своим глазам, слёзы отчаяния сменились на слёзы радости. Я мечтала о медали чемпионата страны с детства. Спасибо большое моим тренерам — Софье Анатольевне и Владе Николаевне, которые помогли мне этого достигнуть. Я им безумно благодарна и постараюсь их только радовать в будущем.

— Уже успели созвониться с кем-то из близких, родных, друзей? Кто-то вас поздравил?

— Если честно, ещё не успела ни с кем созвониться. Чуть-чуть открыла только телефон, но так, мельком прочитала поздравления. Буду отвечать чуть позже. Спасибо всем болельщикам, родным, фанатам. Мне очень приятно.

— Планируете как-то отметить свою медаль?

— Пока не думала. Сначала — показательные выступления, я в первый раз на чемпионате России принимала в них участие, тоже этому рада. Был интересный номер на стих Марии Меженной «Приз», который поставил Никита Михайлов, постараюсь передать все эмоции и чувства. Наверное, как раз после показательных, после награждения, отпразднуем.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Буду накатывать текущий контент

— Первый сальхов у вас получился прям шикарнейший. Что случилось со вторым? Почему так получилось, что падение?

— Уже проанализировала и сама, и с тренерами. Есть над чем поработать.

— Ещё не думали про финал Гран-при? Будете что-то менять в программах или накатывать текущий контент?

— Подумаем об этом немного позже.

— Может быть, у вас есть какой-то ещё четверной или прыжок, который вы бы хотели исполнить в программах?

— Я учила летом четверной лутц и тройной аксель. Но пока мне нужно наработать стабильность с текущим контентом!

— А прямо далеко идущие идеи? Что-то сделать чисто для себя?

— Всегда хочется не стоять на месте, а развиваться. Конечно, мысли есть такие. Но есть более необходимые элементы сейчас.

— Про произвольную программу вы говорили, что музыку вам уже не один сезон предлагали. Почему только сейчас решили поставить её? Были другие идеи?

— Тренеры предлагали мне музыку The world is not enough ещё прошлым летом, я её, честно скажу, не понимала… Наверное, я была слишком маленькая для неё. Музыка мне не нравилась, казалось, что она какая-то не такая.

В этом сезоне, точнее, в конце предыдущего мне дали её ещё раз послушать. И я сказала: вау, мне нравится! Наверное, я просто повзрослела и доросла до этой музыки.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

— Пара Бойкова/Козловский тоже под неё когда-то каталась. Не видели их программу?

— Они катались под Writing’s on the wall (первая часть моей программы). Эту музыку мы подбирали уже позже. Искали, что подойдёт под основной трек.

— Есть ещё какие-то образы, которые вы бы хотели попробовать?

— Вообще такие образы есть, да. Но их часто используют в фигурном катании. Мне очень нравится музыка из «Игры престолов» и из фильма «Убить Билла».

— В этом сезоне у Бойковой и Козловского тоже «Убить Билла».

— Да, да, это я видела. Мне нравится их короткая программа, очень интересная.

Смотрю на других и беру лучшее для себя

— А есть у вас какие-то кумиры, на чьё катание вы равняетесь?

— Кумиров у меня, на самом деле, не было с детства. Мне просто нравилось фигурное катание — смотреть, наблюдать за борьбой, за тем, как катаются девочки, как они соперничают. У каждой фигуристки мне нравится что-то своё, я стараюсь подмечать какие-то детали неординарные. Мне нравится, как кто-то делает хореографию, у кого-то техника одного прыжка, у кого-то — уже другого прыжка. Также отмечаю эмоции, характер. Мы все многогранные, у кого-то что-то лучше всегда, безусловно. Я стараюсь обращать на это внимание, анализировать и брать для себя лучшее.

— Хотелось бы коснуться темы допуска российских фигуристов на отборочный турнир к Олимпийским играм. Как вы отреагировали на эту новость? Какие мысли были? Есть мнение, что один допуск повлечёт за собой и другой, на международные турниры…

— Я была немножко в шоке. Обрадовалась, естественно, что русских допустили, потому что это уже какой-то шаг. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом. Все спортсмены хотят выступать на международной арене, на Олимпиаде.

У нас прекрасные соревнования в России, да, это безусловно. Спасибо федерации, всем, кто их организовывает. Но любой спортсмен, конечно же, мечтает об олимпийской медали.

— А если чисто гипотетически вам скажут завтра, что вы должны поехать на какой-нибудь зарубежный турнир? Вы бы обрадовались? Или, наоборот, вас это, может быть, напрягло бы немножко?

— Я бы, безусловно, обрадовалась. Выступать за границей — это другие эмоции. Я выступала совсем маленькая на международной арене, мне тогда было 12 лет. Выиграла тогда два турнира: Santa Claus Cup в Венгрии и Black Sea Ice Cup в Болгарии.

Влада Данилкина, Алина Горбачёва и Софья Федченко Фото: Из личного архива Влады Данилкиной

Медаль — наша общая с тренерами заслуга

— Вас поздравили тренеры с медалью?

— Конечно, поздравили. И я их поздравляю с этой медалью, это наша общая заслуга. Без них я бы ничего не смогла вообще, потому что они очень много мне помогают на тренировках и вне льда тоже. Мы одна команда. Мы вместе делаем большую работу. Да, иногда бывает сложно в каких-то взаимоотношениях, но мы всё равно все вместе. И это очень для меня важно.

— Я видела вас на жеребьёвке, Софья Анатольевна там вам помогала, подсказывала, где лучше сделать фотографию. Со стороны кажется, что она не только тренер, но и как наставник для вас.

— Ну в таких мелочах, как фото на жеребьёвке, мне никто не помогает. А если говорить глобально, то Софья Анатольевна для меня не просто тренер, это абсолютно точно. Она для меня как мама, как психолог, как врач. Она исполняет, на самом деле, много ролей и является очень важным человеком в моей жизни. Я благодарна судьбе, богу, что мы встретились.

— Она вам даёт какие-то, может быть, житейские советы, как лучше одеться, например?

— Конечно, мы с ней много всего обсуждаем, она даёт советы, но сначала всегда спрашивает моё мнение. Мы всегда принимаем все важные решения вместе. Она очень много всего для меня делает, спасибо ей огромное.

— Как вам Омск? Многие жаловались на джетлаг. Время на три часа от Москвы отличается, некоторым тяжело перестраиваться. Удалось ли выспаться, как себя чувствуете вообще?

— На самом деле, в Омске я довольно быстро перестроилась. В этом году я была ещё на этапе в Красноярске, там разница четыре часа с Москвой, мне было очень тяжело. В Омске же с первого дня комфортно. Мы решили сделать выходной, поэтому прилетели, выспались, погуляли по ТЦ и пошли на жеребьёвку.

— Успели ли погулять по городу, понравилось что-нибудь?

– Была хорошая погода, мы погуляли, посмотрели немножко Омск. Мне понравилось. Мы ходили к Тарским воротам Омской крепости, посмотрели храм, который рядом с ними. Очень красиво!