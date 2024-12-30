В фигурном катании кипели страсти не только вокруг Алины. Плющенко судился с ученицей, а весь мир обсуждал дисквалификацию Валиевой.

Загитова — рекордсменка по скандалам в 2024 году! Но другие также не обошлись без шумихи

Мир большого спорта — это яркие победы и поражения, а значит, и сильные эмоции, которые не всегда бывают положительными. Спорные результаты, громкие разбирательства и долгоиграющие противостояния пишут историю. В 2024 году таких событий было немало, ну а рекордсменкой по скандалам стала Алина Загитова, которая «зарубилась» с Яной Рудковской, нахамила Баскову и запросила почти 75 млн для своего шоу. А ведь это далеко не все странные поступки от олимпийской чемпионки Пхёнчхана.

Тем не менее были и ещё имена, которые остались на слуху: от Валиевой с Тутберидзе, замешанных в допинге, до Плющенко, судившегося с юной ученицей.

Валиеву забанили на четыре года

К сожалению, история, связанная с Олимпиадой-2022 в Пекине, продолжилась и в 2024 году. Самым резонансным событием стало объявление решения по делу Камилы Валиевой за применение запрещённого вещества. Фигуристке так и не удалось доказать, что триметазидин оказался в её организме случайно — дедушка не дал показания, версия с клубничным пирожным и таблетками от сердца не выдержала критики, за юную спортсменку не вступились ни тренеры, ни юристы.

Итог — четырёхлетняя дисквалификация и лишение большинства титулов и наград. Грандиозный скандал последних лет в фигурном катании подошёл к своему логическому завершению. И, конечно, мир не мог это не обсуждать: спортсмены, специалисты, болельщики — все высказывали мнения, спорили, обвиняли.

На фоне недавних событий в мире тенниса, в которых оказались замешаны Янник Синнер и Ига Швёнтек, отстранение Валиевой выглядит просто беспощадным и несправедливым. Но вряд ли апелляция, поданная недавно Камилой, будет удовлетворена. Как показывает практика, в этом деле заранее всё было предопределено.

Например, в ярости от решения спортивных чиновников были не только россияне, но и канадцы, которые не смогли отбить бронзу Игр. Так что история получилась спорной, с какой стороны ни посмотри.

Плющенко судился с юной ученицей, а Тутберидзе её спасала

Переход юной фигуристки Арины Парсеговой из штаба Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе обернулся… судебными разбирательствами. Двукратный олимпийский чемпион потребовал у мамы спортсменки возместить убытки, и его иск был удовлетворён: Наталью Парсегову обязали выплатить 1,8 млн рублей за нарушение условий договора.

Естественно, подобный инцидент не мог остаться незамеченным, и внимание СМИ приковало публичное противостояние Парсеговой-старшей с Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Последняя убеждала, что «Академия судилась не с девочкой 12 лет, а с её хитрож… и неблагодарной мамой». Страсти накалялись: участники конфликта пытались убедить всех в своей правоте и давали всё новые и новые факты, которые порой противоречили друг другу. А черту всему подвело заявление мамы фигуристки, которая отметила, что поводом для спора стал не уход Арины, а место, которое она выбрала для продолжения карьеры.

Главная конкурентка в лице Этери Тутберидзе в этот раз не осталась в стороне и изящно обошла «Ангелов» в пиар-войне, объявив об организации открытой тренировки и автограф-сессии, призванных выручить средства на погашение долга ученицы. В «Хрустальном» собрались неравнодушные фанаты, выложившие по 10 тысяч за билет и спасшие руками наставницы юную Парсегову.

Тарасова обвинила Тутберидзе в применении допинга

К сожалению, благое дело не уберегло Этери Тутберидзе от скандальной истории — на тренера публично напала Татьяна Тарасова, почти напрямую обвинив её в применении допинга.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку — эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Татьяна Анатольевна в выпуске программы «Жизнь и судьба», комментируя ситуацию Камилы Валиевой.

Конечно, это не могло не вызвать жаркие дебаты среди фанатов, а сама Этери Георгиевна тем временем потребовала у Тарасовой извинений:

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе в соцсетях.

Ягудин набросился с критикой на соперников после шоу-турнира

Дерзкий характер Тарасовой передался и её любимому ученику: Алексей Ягудин также в этом сезоне отличился резкими заявлениями. Фигурист выиграл турнир шоу-программ, хотя судейство на соревнованиях, откровенно говоря, было странным. Об этом высказалось сразу несколько соперников, включая Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова. Вот только Ягудин повёл себя не по-чемпионски, давая неоднозначные комментарии:

«Специально для комментаторов! Наслаждайтесь», — такими словами он сопроводил видеофрагмент своего выступления.

«*** (всё равно) на этих дебилов».

«С добрым утром! Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания. А в каких там числах «Русский вызов» — 2025?»

Дополнительно на Мозалёва посыпалась яростная критика, так что за товарища пришлось заступиться Александру Галлямову, который в своей манере осадил разошедшегося Ягудина.

«Кто знает, как повели бы себя Эстет, Дональд Дак, Полиграф Полиграфыч в такой ситуации, если бы были четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, олимпийским чемпионом и победителем Игр Доброй воли? За себя скажу так: никогда себя так не поведу, потому что Игры Доброй воли давно не проводят. Мне любовь болельщиков дороже», — написал спортсмен.

Загитова нарушала ПДД и просила миллионы

Много разных инцидентов было в 2024 году, но рекордсменкой по скандалам стала Алина Загитова, некогда самая спокойная девушка в российском фигурном катании. Во всяком случае, у олимпийской чемпионки Пхёнчхана была безупречная репутация, которая теперь изрядно подпорчена.

Сначала она «зарубилась» с Николаем Басковым, который неудачно пошутил над выступлением Загитовой с Люсей Чеботиной, а затем оказалась втянута в долгоиграющий антироман с Яной Рудковской, которая обвинила Алину в воровстве идей из шоу Евгения Плющенко.

«То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссёр — это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссёрам как минимум неприлично — это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» — ну отмазка так себе, но это уже бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали», — написала продюсер, а потом ещё и вызвала на эпичный батл, чтобы доказать, что информация о солд-ауте на шоу Загитовой — большая выдумка.

Алина и собственное шоу — пожалуй, самая обсуждаемая тема в этом сезоне, ведь фигуристка запросила у государства грант почти на 75 млн рублей для «Алых парусов», при этом не вложив от себя ни копейки. Данная ситуация вывела из себя и поклонников спортсменки, и специалистов, отмечающих легкомысленность олимпийской чемпионки.

Дмитрий Губерниев даже предложил «милостыню подать». Загитовой пришлось извиняться за собственную ошибку, но факт остаётся фактом: финансировать проект Алина не собиралась, а лишь наивно просила миллионы у чиновников.

Вишенкой на торте в «послужном списке» фигуристки стала информация о многочисленных нарушениях прав дорожного движения. За этот год она была поймана на неправомерных действиях около 200 раз и заработала штрафов в сумме на почти 500 тысяч рублей. Возможно, в следующем году Алине нужно задуматься, как не попадать в странные истории.