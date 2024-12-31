Александр Галлямов подвёл итоги года с «Чемпионатом»! 25 моментов в преддверии 2025-го

Саша составил топы в пяти различных категориях — есть и фигурка, и футбол, и музыка!

В последний день года «Чемпионат» публикует итоги года одного из самых заметных спикеров нашего фигурного катания – чемпиона мира и Европы, призёра Олимпиады, теперь уже трёхкратного чемпиона России – Александра Галлямова. Благодаря активным действиям Саши в медийном поле внимания к парному катанию становится больше, и этот факт нельзя не замечать.

В преддверии наступающего 2025 года Саша выделил 25 вещей и моментов этого года, которые хотелось бы запомнить – по пять в каждой из категорий. Здесь не только моменты из фигурного катания, но и что-то из жизни – музыкальные и футбольные итоги года были подведены.

«Поздравляю весь коллектив сайта и всех читателей с наступающим Новым годом! Вы всегда на острие фигурного конька и всегда готовы писать обо всех событиях нашего любимого вида спорта. Желаю вам побольше кликов и прироста аудитории! С Новым годом!»

Топ-5 костюмов года в фигурном катании

Александр Галлямов и Анастасия Мишина Фото: РИА Новости

Анастасия Мишина, костюм к произвольной программе «Майкл Джексон». В микст-зоне на контрольных прокатах Настю много спрашивали об этом платье, и она не скрывала своего восхищения. По отликам в соцсетях также можно сказать, что болельщики остались в восторге. Костюм Егора Базина. Егор очень выручил меня на показательных выступлениях на чемпионате России в Омске. К счастью, у нас похожая комплекция. Егору вообще оттенки чёрного очень идут. Тот случай, когда классика ровно садится. Глеб Лутфуллин, костюм к произвольной программе «Мулен Руж». Когда я посмотрел прокат Глеба Лутфуллина и увидел, как он заканчивает произвольную программу, то выдал ему огромную порцию шуток, и мы классно посмеялись. Глеб проделал хорошую работу в этом году. Максим Некрасов, костюм к ритм-танцу «Элвис Пресли». Удивился, что у него рубашка, в которой можно даже ходить на мероприятия в обычной жизни. Всё-таки непросто кататься в таких костюмах, в которых ткань не тянется, а у них с Василисой это шикарно получается. Такое ощущение, что Максима можно проката можно сразу вести на вручение какой-то премии, а потом – в театр. Он очень универсален. Илья Малинин, костюм к произвольной программе «Наследники». В этом костюме Илья выиграл ЧМ в Монреале. Выделить белые детали на чёрном – топ-идея. Было опасение, что сюртук может разойтись после прыжков, но нет! Всё было идеально.

Илья Малинин Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Топ-5 программ года

Произвольная программа Владислава Дикиджи на чемпионате России. Это был настоящий фурор! Просто шикарный и победный прокат. Произвольная программа Глеба Лутфуллина. Первый раз я увидел её на прокатах сборной Санкт-Петербурга, и она мне очень понравилась. Понимал: если Глеб её вкатает, то она будет очень классно смотреться. Короткая программа Аделии Петросян «Майкл Джексон». Свой взгляд, свои движения рук и ног, своя шляпа – ну вы поняли, на что я намекаю. Надо будет как-то попробовать с ней сделать пару поддержек. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, произвольная программа про пантомиму. Очень сложно вести себя, как мимы, на льду, но получилось интересно. Лука — хороший актёр, а Настя очень чувственно играет свою партию. Короткая программа Рику Миуры и Рюити Кихары, чемпионат мира в Монреале. Самая целостная короткая программа сезона. Похоже, ребята перешли на тот этап мастерства, когда начинается завораживание зрителя с первых тактов.

Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Топ-5 музыкальных релизов года

Markul – Make Depression Great Again (альбом). Долго ждал этот альбом, так как выход много раз переносился. Обидно, что не удалось попасть на концерт, где он его презентовал, потому что в это время был в Омске на чемпионате России. Amnesia – «Адаптация» (мини-альбом). Pussykiller приятно удивил, что решил сделать рок под своим альтер-эго, и у него это получилось. Шикарный мини-альбом, который переслушал десятки раз. PHARAOH, Destroy Lonely – Omega. Большой кайф услышать Глеба на бите от White Punk, сразу вспоминается альбом Phosphor. Очень жду его новый альбом. КРИСПИ и Экси – No Media. Приятно наблюдать, как эти артисты растут и с каждым новым выпуском их материала возрастает их популярность.. Aarne, Bushido Zho – We Live Only Once. Разрывной летний альбом. Им нужен был тот материал, который все заметят. Если сравнить с WestGoths, то качество нынешнего в разы лучше.

Топ-5 футбольных матчей года

«Зенит» – «Ростов». Три гола Глушенкова показали, что у нас у всех появился суперигрок. У Максима был полный контроль над происходящим на поле. Жаль, что он так же быстро и получил травму. Надеюсь, что скоро он вернётся и покажет, что это всё не было случайно. «Барселона» – «Бавария», 4:1 (23 октября). «Блауграна» показала, что при желании игроков может сделать всё что угодно. Рафинья делал с соперником, что хотел. Как будто играли команды из разных дивизионов. Испания – Англия, 2:1, финал Евро. Сложнейший и нервознейший матч. У Англии опять был шанс выиграть турнир, но слишком хороша была Испания. Пройти весь турнир без поражений и проиграть финал было бы чересчур драматично. Левый фланг Испании весь турнир был на космическом уровне. Уильямс и Кукурелья – вне этого мира на турнире. «Боруссия» – «Реал», финал Лиги чемпионов. По-хорошему жаль немцев, которые не воспринимались фаворитами турнира. Продержаться до 74-й минуты против «Реала» – отдельный респект. А гол Карвахаля – торжество опыта, желания, мотивации над ситуацией. Наверное, аура «Королевского клуба» сыграла свою роль. Любой матч «Чисто Питера», на который я попадал. Это своя атмосфера, которая отвлекала от других проблем.

Топ-5 моментов года