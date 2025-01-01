Загитова позировала в образе Гринча, Щербакова резала салаты, а Валиева каталась на ВДНХ

Новогодние праздники — один из немногих периодов соревновательного сезона, когда спортсмены не зависят от слов тренеров и могут провести время так, как хочется только им. Кто-то, как Анна Щербакова, предпочёл на время забыть о тренировках и выступлениях и встретить Новый год в кругу семьи за нарезанием салатов. Кто-то, как Алина Загитова, с помощью фотосессии анонсировал новые сюрпризы в будущем году, а кто-то, как Камила Валиева, даже в канун Нового года не расставался с любимым делом — фигурным катанием. Рассказываем, как наши любимые фигуристы и фигуристки встречали 2025 год!

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала снимки с фотосессии в честь Нового года, где предстала в образе Гринча (персонаж, известный тем, что презирает рождественский сезон и предпраздничную суету). Под снимком Алина оставила загадочное послание для подписчиков: «Ждите!». В прошедшем 2024 году спортсменка презентовала публике своё дебютное ледовое шоу «Хранители времени». Видимо, в новом году фигуристка планирует показать что-то ещё более захватывающее и глобальное!

Алина Загитова Фото: Личный архив Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова предпочла отпраздновать Новый год в кругу семьи. Ещё в обеденное время накануне праздника 31 декабря фигуристка показала, как режет салаты для праздничного стола. Отметим, что прошедший год выдался для Анны очень сложным. Весной она перенесла три операции на голеностопе, а впоследствии долго возвращалась к тренировкам. Но всё закончилось хорошо! К концу декабря 2024-го Щербаковой даже удалось восстановить первый тройной прыжок.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заранее предупредила, что из-за участия в шоу она не успела хорошенько подготовиться к Новому году. В итоге фигуристка проводила праздник в уютной домашней атмосфере. На её столе можно заметить несколько видов салатов и бутербродов, а сама спортсменка была одета в домашний халат с узорами и ушки с пандой. Для новогодних снимков Лиза позировала вместе со своей домашней любимицей на руках, что придало её домашнему празднику ещё больше уюта и тепла.

Елизавета Туктамышева Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева предпочла даже в канун Нового года не расставаться с любимым делом. 31 декабря фигуристка провела на открытом катке ВДНХ в Москве. Там спортсменка даже продемонстрировала несколько фирменных вращений, за красоту которых её в том числе много лет назад и полюбила публика.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко решил посвятить новогодние праздники участию в шоу. 31 декабря фигурист встретил в особенно ярком образе Бабы-яги. В честь этого он опубликовал забавные фотографии на личной странице в социальных сетях, а также показал кусочек своего выступления.

Евгений Семененко Фото: Личный архив Евгения Семененко

Вице-чемпионка России — 2024 18-летняя Софья Муравьёва одна из немногих порадовала своих подписчиков специальной новогодней фотосессией. Фигуристка, нарядившись в колпак Деда Мороза, показала, как лежит на снегу и посылает снежные поцелуи. Сам Новый год фигуристка предпочла справлять в уютном домашнем луке — свободной белой кофте, клетчатых штанах и с собачкой по имени Луна на руках.

Софья Муравьёва Фото: Личный архив Софьи Муравьёвой

Один из главных ньюсмейкеров уходящего года, парник Александр Галлямов, также выложил фотографию с празднования Нового года. Он ограничился одним снимком в лаконичном луке — белой рубашке, чёрных брюках и лаковых лоферах. Где именно Галлямов отмечал праздник — неясно. Он также скрыл комментарии под этой фотографией в социальных сетях. Однако на заднем плане виднеется большой плюшевый мишка — символ пары Мишина/Галлямов.

Александр Галлямов Фото: Личный архив Александра Галлямова

Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, стремительно ворвавшиеся в элиту российского фигурного катания в этом сезоне, отпраздновали наступающий Новый год вместе. Ребята не стали сильно наряжаться, зато на заднем плане показали красиво украшенную новогоднюю ёлку, а в руках — своего чёрного кота.

Максим Некрасов и Василиса Кагановская Фото: Личный архив Василисы Кагановской

Алина Горбачёва отпраздновала Новый год вместе со своим тренером Софьей Федченко и маленькой собачкой. Фигуристка опубликовала видеопоздравление для своих подписчиков, где предстала в ярком серебристом платье и с распущенными волосами. Кроме того, и на Алине, и на её собаке можно разглядеть интересные головные уборы. Спортсменка надела на себя рога новогоднего оленя, а на своего питомца — большую красную корону.

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк также задействован в шоу в период новогодних праздников. Он будет исполнять роль Аладдина в ледовом спектакле «История любви Шехерезады» олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Сочи. В честь этого Марк поздравил своих подписчиков прямо на льду: сначала пожелал счастливого Нового года, а после завершил перформанс эффектным прыжком.

Вице-чемпионка России – 2025 Дарья Садкова порадовала яркими новогодними снимками. Фигуристка надела зелёный свитер, сделала макияж с зелёными стрелками и встала на фоне зелёных ёлок. Получилось очень красивое превосходство зелёного тона на фотографиях!

Дарья Садкова Фото: Личный архив Дарьи Садковой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз проводит праздники в отпуске в экзотической Кении. Новый год он также встречал в этой стране, надев футболку от Dolce & Gabbana с надписью «Экзотические вайбы». Вместе с Даниилом путешествует и его супруга, журналистка Первого канала Ольга Паутова. В своём поздравлении к подписчикам Глейхенгауз пожелал, чтобы надежда, которую конец 2024-го подарил российскому фигурному катанию, осуществилась в 2025 году (речь идёт о допуске россиян до квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026. — Прим. «Чемпионата»). И мы также присоединяемся к словам специалиста!