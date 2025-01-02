Революция пары Тутберидзе, ностальгия Косторной и дерзкий Дикиджи. Эксперименты 2024 года

Фигуристы в этом году много креативили — как с техникой, так и с постановками. Кто же продемонстрировал самый необычный подход?

Эксперименты развивают спорт. Поэтому так важно, чтобы атлеты не стояли на месте — как хорошо, что в России с этим всё в порядке. Наши фигуристы, несмотря на международный бан, не опустили руки и продолжали искать новые подходы, разучивая сложнейшие элементы и ставя необычные программы.

Чемпион России — 2024 Владислав Дикиджи «косплеил» Илью Малинина и крутил квады, включая четверной аксель. Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная перекраивала постановки. А Александра Бойкова и Дмитрий Козловский готовились к четверному выбросу. Рассказываем о самых ярких экспериментах прошедшего года.

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«Пятиквадка» Кондратюка и Рухина

Российские одиночники в этом году рванули в стратосферу, все как один пробуя невероятные технические наборы. Некоторые из них заводили речь о шести четверных в программе, но на деле болельщики смогли лицезреть удачные прокаты Марка Кондратюка и Егора Рухина с «пятиквадками».

Ученик Светланы Соколовской начал экспериментировать ещё на контрольных прокатах сборной России, затем он повторил успех на Гран-при России в Магнитогорске. Марк исполнил лутц, флип, тулуп и два сальхова, один из них – в каскаде. Интересно, что Егор поразил всех незадолго до коллеги по цеху: на том же старте он приземлил лутц (в каскаде), флип, риттбергер с небольшой помаркой, сальхов и тулуп. Эти ребята дали жару!

Четверной выброс Бойковой/Козловского

Спортивные пары в России одни из сильнейших в мире, но они не стоят на месте. И примечательно, что двигают эту дисциплину не только молодые спортсмены, но и те, кто носит звание лидеров. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский решили пойти ва-банк и выучить четверной выброс. Подопечные Этери Тутберидзе неустанно тренировали элемент на тренировках, пробовали его на шоу и соревнованиях, не боясь серьёзных повреждений.

К сожалению, пока на важных стартах мы не увидели успешную попытку от Саши и Димы. Зато зрители на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге видели хорошую попытку элемента, поэтому за грандиозную смелость паре можно поставить пару баллов авансом.

Материалы по теме Фото Бойкова и Козловский с помаркой исполнили четверной выброс на мемориале Панина

«Дюны» Семененко и Гуменника

«Дюна» — основной тренд сезона в мировом фигурном катании. Под саундтрек Ханса Циммера поставили огромное количество программ во всех видах. Но в России «главными модниками» стали Пётр Гуменник и Евгений Семененко, которые последние два года сражались за золото крупных стартов. И это красивый поворот судьбы во всех смыслах.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Программа Пети, поставленная Даниилом Глейхенгаузом, берёт насыщенностью отсылок к первоисточнику: здесь много знаковых жестов — это интерпретация песчаной походки, эпизод с иглой у шеи и рукой в коробке с болью, постукивание по льду и вызов песчаного червя и многое другое.

У Жени подход оказался более нетривиальным: в самом начале заметно приветствие перед боем, затем постукивание по груди — отсылка к речи Пола Атрейдеса перед фрименами, песчаные аллегории и иные сигнатурные движения. Оба фигуриста поработали с хореографами на славу — их работы заслуживают остаться в истории.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Стабильное сальто от танцора

Сальто много лет было запрещённым элементом в фигурном катании, и только самые дерзкие позволяли себе его исполнять на соревнованиях. Например, француженка Сурия Бонали. Из недавних экстра-перфомансов можно вспомнить француза Адама Сяо Хим Фа и американца Илью Малинина, но то всё одиночники, которые привыкли прыгать и рисковать…

На новый уровень креатива вышел российский танцор Андрей Ежлов, который стабильно радует поклонников зрелищным сальто после прокатов. Нужно признать, выглядит это потрясающе.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Технические безумства Дикиджи

Новоявленный чемпион России Владислав Дикиджи прослыл техническим гением, и это трудно оспорить. Ученик Олега Татаурова пробовал различные комбинации с элементами ультра-си — от старших четверных до невероятных комбинаций с двумя квадами или квадом и трикселем.

Неоднократно Влада сравнивали с Ильёй Малининым за его способности крутить многооборотные прыжки со скоростью света. И, конечно, все ждали, когда Дикиджи отважится на аксель 4,5 — и вот недавно спортсмен продемонстрировал идеальное исполнение элемента на тренировке. Чем не достижение?

Молодая и дерзкая пара Тутберидзе

Пока Александра Бойкова и Дмитрий Козловский «бьются» с четверным выбросом, в стране уже есть юниорская пара, которая исполняет, пусть и пока только на тренировках, сложнейшие элементы. И нет ничего удивительного, что это фигуристы из того же тренерского штаба. Этери Тутберидзе, похоже, серьёзно вознамерилась заполнить «пробел» в парной дисциплине — и Полина Шешелева с Егором Карнауховым поддержали наставницу.

Фигуристы отдали всех себя упорной работе над четверной подкруткой и четверным выбросом. Оба элемента Полина и Егор демонстрировали на видеозаписях, так что можно быть уверенными: их старания принесли плоды.

Челлендж с каскадом из двух квадов от Базылюк

В 2024 году на всю страну прогремело имя Маргариты Базылюк. Ученица Этери Тутберидзе не только покорила всех уникальной стабильностью и сложным техническим набором в обеих программах, но и уверенностью в своих силах. Фигуристка шокировала весь мир, когда приземлила каскад из двух квадов на чемпионате страны по прыжкам. Маргарита стала первой девушкой, которой покорилось такое достижение.

Исторический момент произошёл в январе, и с тех пор множество спортсменов по всему миру подключилось к своеобразному челленджу, главная цель которого — повторить уникальную комбинацию. Не всем мужчинам-одиночникам удалось сделать это!

Ностальгия Косторной по временам у Тутберидзе

Что бы ни говорила Алёна Косторная про своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, опыт «Хрустального» всегда будет влиять на выбор спортсменки. С переходом в парное катание фигуристка должна была отбросить всё, что связывало её с одиночной дисциплиной, но вместо этого Алёна решила дерзко поэкспериментировать.

Ещё в прошлом году она трансформировала культового «Ангела» в постановку для неё с Георгием Куницей. Часть того сезона мы могли наблюдать за нестандартным прочтением уже ставшей классической истории. На контрольных прокатах 2024 года Косторная пошла ещё дальше и вышла на лёд в платье, смутно напоминающем то, что было у неё в «Сумерках», и по знакомым движениям можно было понять: это реверанс в сторону победных времён у Тутберидзе.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Женственные версии Петросян и Яметовой

Быть заложником одной роли — всегда плохой путь. Так же посчитали и Аделия Петросян с Вероникой Яметовой. Обе фигуристки прославились благодаря мощному силовому катанию и драйвовым постановкам, однако в этом году они внезапно сменили вектор развития и предстали в совершенно иных образах.

Ученица Этери Тутберидзе и в короткой, и в произвольной программах выглядела очень женственно. Особенно это было заметно, когда Аделия станцевала красивое танго. Не будь эта постановка хороша, Петросян не стала бы чемпионкой России. Тем временем воспитанница Владимира Гнилозубова также всецело отдалась лирике и была в ней 100-процентно органична.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Диптих Муравьёвой: от чёрного к белому

Любопытную программную композицию мы увидели от Софьи Муравьёвой. Воспитанница Евгения Плющенко решила объединить две постановки одной темой — «Лебединым озером». В короткой фигуристка воплощает чёрного лебедя, а в произвольной — белого. Воплотить эту задумку в жизнь и обыграть артистически было трудно, но Соня справилась.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Вот что она говорила о своей работе: «Мне ближе был образ белого лебедя, так как я уже катала его на шоу несколько раз. А чёрный лебедь… Поначалу мне было даже немного не по себе, и я осторожно к этой роли подходила. Но в отрицательном персонаже заложена не менее, а, может, даже более яркая экспрессия, разные эмоции. И в работе над этим образом и программой я вошла во вкус настолько, что постановка шла быстро, на другой ноте. Мне понравилось».