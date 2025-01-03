Кто здесь царь зверей и как определить солд-аут? Главные цитаты года в фигурном катании

Прошедший год в мире фигурного катания прошёл ярко – запоминающихся сюжетов было достаточно. Но чаще прочего в памяти откладываются даже не какие-то конкретные события, а броские фразы и реакции на них.

В эпоху постмодерна такие слова, как «безызбежность» и «чистый хвост», стали отличительным сигналом, который отделяет вовлечённых в мир фигуристов людей от всех остальных. 2024-й исключением не стал – открывайте блокнот, записывайте новые понятия в словарик. Нам будет что вспомнить.

«Солд-аут» и «сородичи-китайцы» от Загитовой

Какой лингвистический обзор без Алины Загитовой? К ней можно относиться как угодно, но и без того богатый и могучий русский язык она делает ещё более насыщенным. Главное слово от Алины в 2024-м – сородичи-китайцы.

«Я специально смотрела уроки от наших сородичей — китайцев. Было довольно сложно, но всё нарабатывается», — поделилась фигуристка впечатлениями от подготовки к номеру для шоу Этери Тутберидзе.

Алина выступала в традиционном костюме, источником вдохновения для которого служил фильм «Дом летающих кинжалов». Фраза моментально ушла в народ, а один из главных поклонников Загитовой Дмитрий Губерниев предположил, что такое обращение к великой восточной нации укрепит дружбу между Россией и Китаем.

Ещё долго в контексте Загитовой будут вспоминать и слово «солд-аут». В прошлом году Алина провела в Казани своё первое ледовое шоу «Хранители времени». И с реализацией билетов на этот проект сразу случилось что-то неладное. В продажу их пускали порционно, а затем в какой-то момент они почти все разом исчезли незадолго до старта первого отделения. Тем не менее несколько свободных мест ещё были в продаже после того, как на лёд вышли первые участники шоу, свободные кресла наблюдались и визуально.

Но Загитова в своём телеграм-канале гордо объявила о «солд-ауте». На подобную игру с терминами сразу обратила внимание продюсер Яна Рудковская. «Солд-аут — это когда нет ни одного билета до начала шоу. Всё продано. И бешеный ажиотаж», — пояснила она уже на своей странице в соцсетях.

Интересно, что спустя некоторое время к дискуссии подключилась и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая к юбилею организовывала собственное шоу. «У нас уже почти всё готово. Делаем всё возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило», — сказала спортсменка, наверняка не без отсылки к цитате Загитовой.

Споры вокруг долга Парсеговой и гран(д)та Загитовой

Атаковала Яна Рудковская и открытую тренировку штаба Тутберидзе. Их было в уходящем году сразу две, а первую – 9 сентября – команда Этери Тутберидзе провела с целью сбора средств для покрытия долга матери фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко ещё в мае 2023 года и перешла в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали на неё и её родителей в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей. Тренировка с билетами за 10 тысяч с человека позволила с лихвой покрыть эти расходы, ещё и неплохо заработать сверху, только вот, по мнению Рудковской, Тутберидзе поступила не совсем честно.

«Гениальный ход придумали пиарщики ТимТутберидзе – и денежек срубить (шутка ли – в продаже 462 билета по 10 тыс. рублей! За одну тренировку получить почти 5 млн!), и своему спортсмену за счёт своих фанатов публично помочь. Как говорится, два пишем, три в уме. Да ещё и очередной нестандартный PR-ход замутить! Кто сказал, что весь долг Наталии Парсеговой будет покрыт за счёт этих сборов? Какая часть от собранных денег пойдёт на закрытие долга?.. можно ли поподробнее? И не надо писать «долг Арины» – Арина нам ничего не должна!

Вообще, конечно, удобно – жить на всём готовом и за чужой счёт заниматься благотворительностью! Каток, насколько нам известно, государственный. Поэтому можем предположить, что ни за аренду, ни за электричество, ни за воду ТимТутберидзе не платит – это оплачивает государство. И зарплаты тренеров, наверняка, тоже оно. И с «абонементов», за которые родители платят в государственную школу, налоги платить не нужно! Неужели из всех этих сэкономленных денег ТимТутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?

Присоединяюсь ко всеобщему флешмобу! Афишу публикую. Ссылку на помощь ТимТутберидзе даю. Скинемся всем миром! И Этери Георгиевне денежек соберем, и «РедКассе» полмиллиона подкинем – все обратили внимание на сервисный сбор в 10%? Он же сверх 10 тыс. за билет! Лихо, нам так не жить», – написала Рудковская.

Разговоры о бюджетном финансировании всплывали и в контексте заявки Алины Загитовой на грант для организации ледового шоу «Алые паруса». Она запросила у Президентского фонда культурных инициатив 75 млн рублей при полном отсутствии собственных вложений или внебюджетных источников. Любопытно, что позже Алина написала пост, в котором объяснила всё ошибкой. Правда, ошибки были в самом посте.

«Сейчас моя задача справится с очередной порцией хейта, которая появилась на фоне того, что я и команда решили подать проект на Грант в Фонд Культурных инициатив, и отстоять наши труды с командой! Я человек суеверный, именно поэтому, заявку на Гранд, я решила подавать, только после того, когда мы реализуем проект «Хранители времени». Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы, как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочёт в оформлении», – написала Загитова. Слово «гранд» впоследствии исправили на «грант», однако интернет помнит всё. Возможно, поэтому заявку в итоге отклонили?

Проблемы с мотивацией у Алиева и Петросян

Магистральная тема последних двух сезонов – мысли о возвращении на международную арену. На третий год изоляции наши лидеры явно стали уставать. И выдавать свои эмоции в микрофон журналистам. Едва ли кто-то забудет теперь легендарный пресс-подход Дмитрия Алиева на Спартакиаде в Магнитогорске. «Перегорел? Наверное. Ещё у нас от старта к старту одни и те же участники. Всё хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете…» — сказал чемпион Европы.

У этой фразы были далеко идущие последствия – впоследствии вместе с Дмитрием к журналистам пришёл его тренер Евгений Рукавицын, который одновременно пытался как дезавуировать фразу своего подопечного, так и в очередной раз уколоть представителей СМИ за желание вытащить самые яркие фразы в заголовок. Отказался от своих первоначальных слов затем и сам Алиев. Хотя подобные настроения были далеко не только у него. К примеру, на проблемы с мотивацией после Гран-при Москвы осенью пожаловалась Аделия Петросян.

«Знала, что с финала Гран-при у меня идут победы, сколько турниров подряд — не считала. Соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Чистые прокаты идут от конкуренции, когда знаешь, что ты сделаешь ошибку — ты в пролёте. А так, возможно, даю себе слабину из-за этого. Конкуренция для меня важна», – сказала спортсменка. Конечно, вопрос, будет ли «одно место в огне» у подопечной Тутберидзе, выпусти её на старты под эгидой ISU – фигуристок её уровня пока что рядом не видно. Тем не менее сама возможность соревноваться за главные титулы против лучших из лучших наверняка придаст сил.

«Не ставлю себе конкретные цели по баллам, может быть, когда мы выйдем на международную арену, там появятся такие мысли. Знаю, что там нас будут как-то иначе оценивать. Я к этому готова, так что будем ставить цели, уже когда нас допустят. Надежда на Олимпиаду всегда имеется, но, мне кажется, придётся корячиться подольше. Значит, такая судьба. Может, это и к лучшему, кто знает, что дальше будет», – добавила Аделия. Как видим, долго ждать не пришлось. Россиян допустят до олимпийского отбора в нейтральном статусе, и пролететь мимо Милана-2026 Петросян может разве что по неспортивным причинам.

Плохой лёд и споры о царе зверей в танцах на льду

Недовольны фигуристы были не только самим фактом изоляции. Вопросы вызывала и организация соревнований. Например, Дмитрий Козловский много иронизировал над ситуацией в парном катании, где не на всех этапах хватило спортсменов даже на полный пьедестал – в Казани, где дуэт победил было, к примеру, всего два дуэта.

«Получается, тут все в призах изначально», – посмеялся Дмитрий, после чего начал долгий монолог о кризисе своего вида. Уже на следующем своём старте в Санкт-Петербурге Козловский заметил, что риски увеличились – добавился третий дуэт. Но что федерация может сделать с эпидемией травм и сменой поколений? Разве что уменьшить число стартов, а их и так сократили.

Куда более существенную претензию озвучили теперь уже четырёхкратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин. После проката своего ритм-танца на этапе Гран-при России в Москве они высказали своё недовольство качеством льда на соревнованиях. «Честное слово, качество льда оставляет желать лучшего. На всех крупных стартах перед третьей разминкой всегда идёт заливка льда. Девочкам особенно, потому что у них колготки, у кого-то вообще голые ноги, есть какие-то постановки на лёд, а лёд весь изъезжен был. И в результате это всё бывает просто в кровь.

У Саши после Магнитогорска две недели проходила нога, мы не делали некоторые элементы, потому что ей было больно, нельзя было, всё заново бы разодралось. Мы бы очень хотели, чтобы всё-таки тот, кто отвечает за это, подумал, что, может, как-нибудь вставить нам заливку. Это банально опасно, мы можем срывать элементы. На соревнованиях чуть проще, чем на тренировках, но всё равно достаточно проблематично», – сказал Букин.

«На тренировках просто катастрофа, не буду скрывать. Лёд очень плохой. Кто-то из ребят, я видела, пропускали элементы, когда нужно опуститься на лёд, это не очень хорошо. Когда катаешь вполноги, это видят люди», – добавила Степанова.

Дело в том, что в текущем сезоне при сокращённом числе стартов для танцев на льду количество разминок увеличилось, при этом дополнительную заливку льда перед выходом на лёд последних участников не добавили. Вот и получилось так, что лучшие дуэты выходили на лёд спустя час-полтора, когда от гладкой поверхности уже ничего не осталось – всё изрезанно предыдущими участниками. Плохой лёд добавил интриги в и без того раскалённую обстановку в российских танцах.

Сезон-2024/2025 едва не пошатнул привычные представления об «очереди» в этом виде. Оценки ведущих дуэтов были как никогда близкими, что и вызывало вопросы – неужели нас ждёт смена лидера? Своеобразный ответ на него выдал Букин. «Своё место мы никому не отдадим», — сказал Иван после выступления на Гран-при в Магнитогорске.

На подобную фразу не мог не отреагировать Егор Базин. Его дуэт с Елизаветой Худайбердиевой гоняется за Степановой с Букиным уже не первый сезон. «Чтобы быть царём зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царём», — процитировал Базин в беседе со Sport24 фильм «Джентльмены». Важный нюанс, на момент разговора именно у Егора и Елизаветы были самые высокие баллы сезона.

И всё же ЧР в Омске расставил всё по привычному порядку. Александра Степанова и Иван Букин первые с отрывом в шесть с лишним баллов от всех преследователей. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – вторые, несмотря на локальное поражение в ритм-танце. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный третьи – ровно как и год назад в Челябинске.

«Иван доказал, что он — царь зверей», — сказал Базин на пресс-конференции после прокатов произвольного танца. Букин посмеялся, а Нарижный шутку Егора не понял.

«Глупость. Нужно понимать, что ты говоришь вообще. Хотя бы чуть-чуть думать, осознавать градацию, кому ты это говоришь. Когда я первый раз это увидел в новостях, подумал: «Понятно, всё понятно…» Это ужасно», — сказал танцор.

«Сегодня было вау» и «кракен»-Базылюк от Козловского

В парном катании за цитатник отвечает Дмитрий Козловский. После короткой программы на Гран-при в Санкт-Петербурге, где он с партнёршей Александрой Бойковой одержал пусть и промежуточную, но всё-таки победу над главными соперниками по всей карьере – Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Козловский не мог не оставить такое событие без внимания.

«Сегодня было вау. Все элементы. Мне кажется, что прыжок лучше не сделать. Подкрутка, я думаю, у нас была лучшая, которая есть в современном текущем международном фигурном катании. Выброс был прекрасный. Поддержка — отлично, тодес — очень хорошо, вращение — близко, параллельно. Дорожка была исполнена чисто. Эмоционально отыгрывали, попадали в акценты. Мне очень понравился сегодняшний прокат», — сказал фигурист.

Так получилось, что это был последний чистый прокат дуэта в году. Пара не справилась с произвольной программой в Петербурге, а затем неудачно показала себя на чемпионате России в Омске. Так что даже Козловскому приходилось признать – на второе место судьи вполне могли поставить и молодых конкурентов, Наталью Хабибуллину и Илью Княжука.

До этого Козловский отметился запоминающейся фразой на прыжковом чемпионате страны. С него начался фигурный год – федерация организовала две команды под руководством Галлямова и Козловского. В команде Дмитрия была молодая звезда из группы Этери Тутберидзе – Маргарита Базылюк. Козловский понимал, какой актив у него в руках, поэтому капитан команды «синих» анонсировал появление Маргариты на льду словами «выпускайте Кракена».

Хоккейные болельщики наверняка вспомнили, что так «Ак Барс» анонсировал возвращение в состав своего капитана Даниса Зарипова по ходу неудачной серии плей-офф с «Авангардом». Зарипова, как и Базылюк, сравнили с огромным морским чудищем – в том плане, что перед соперником будет необузданная сила, с которой едва ли возможно справиться.

А вот кто не справился сам с собой – так это Артур Даниелян. Некогда вице-чемпион Европы никак не может собраться с мыслями. Казалось бы, неплохой прокат на Гран-при в Казани, но затем – полный провал на ЧР в Омске. На главном старте сезона Артур занял 16-е место из 18 участников и вполне себе по-мужски, честно оценил качество проката. «С коньками всё нормально, за пару дней до турнира оторвался крючок, пришлось быстро сооружать. Обосрался и обосрался, не хочется придумывать оправданий. Просто такой я на этом старте», – выдал Даниелян цитату, явно претендующую на цитату года.

Споры об ответственности за допинг Валиевой

В 2024-м подошла к концу (или ещё нет) допинговая эпопея вокруг Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял самое жёсткое решение из возможных – четыре года дисквалификации с аннулированием результатов. Сразу после публикации вердикта свою версию событий представила тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

«Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию. А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны.

Я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в её организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может. Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И вот по прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону.

К Камиле у меня нет вопросов, она ребёнок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать её. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одарённая спортсменка. И на её спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос – а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях? Потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы – это наша боль», – написала заслуженный тренер России.

При этом у Татьяны Тарасовой другое мнение. Татьяна Анатольевна резонно заявила, что тренер как никто другой несёт ответственность за своих спортсменов, в том числе – за контроль антидопинговых правил. Сам диалог с участием заслуженного тренера получился достойный:

– Там было, само собой, нарушение. Нашли допинг у Валиевой – и всё.

– Как думаете, Камила будет ещё выступать?

– Это надо её спросить и её тренера. Я бы на её месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул.

– Мнение Евгении Медведевой: ну какой допинг может помочь прыгнуть четверной прыжок?

– Но он был найден.

– А это точно? Его нельзя где-нибудь в лаборатории прыснуть?

– Везде в лаборатории проверяли – и у нас, и там. Что его проверять?

– Александр Жулин сказал, что могли подсыпать.

– Ну он так считает, у нас разные мнения с ним. Найдено вещество, которое ты не имеешь права у себя даже хранить.

– Последнее спрошу про Валиеву – вот фамилия врача, который находился в их сборной…

– Ну неважно, какая фамилия.

– Филипп Шветский.

– Да, Филипп. Ну и что вы мне хотите про врача сказать?

– Он уже как-то фигурировал в делах, связанных с допингом. Как он мог оказаться в их команде?

– Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается, – сказала Тарасова в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Тутберидзе сразу же призвала Тарасову к ответу. «Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», – написала Этери Георгиевна в «сториз».

Не остался в стороне и теперь уже экс-хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков. По его мнению, всех причастных к делу нужно проверить на детекторе лжи. Использовать полиграф, к слову, хотела и сама Тутберидзе. «Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки. Копайте внутри, кто-то сыпанул», – написал в соцсетях Железняков, ограничив спустя некоторое время возможность комментировать свои публикации.