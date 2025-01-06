«Допуск до олимпийского отбора? Реакция была сдержанная». Интервью с Петром Гуменником

В новогодние праздники фигуристам не до отдыха – сразу после чемпионата России все наши звёзды разъехались по шоу в самых разных уголках страны. В Петербурге из участников турнира в Омске выступал Пётр Гуменник. Сразу после произвольной на чемпионате России было не до комментариев – фигурист был обескуражен тем, что произошло на льду. Но спустя время смог сделать выводы и достаточно спокойно говорил об этом турнире.

Между спектаклями «12 месяцев» от Ледового театра Елены Бережной мы немного побеседовали с Петром – и про напряжённую работу в новогодних спектаклях, и про возвращение короткой программы под песню Rammstein, только уже в рамках ледового шоу, и про тот самый чемпионат России, прямо посреди которого все узнали об олимпийском отборе.

– Как нашумевшая короткая Sonne появилась в новогоднем шоу?

– Постановщик шоу «12 месяцев» Александр Гришин хотел, чтобы я прокатал «Дюну» в качестве сольного номера. На репетициях я катал «Дюну», но подумал, что на имеющуюся музыку эта программа не ложится, Sonne подходит больше.

– Долго ли вспоминал программу?

– Специально не стали ставить новый номер, поскольку за такой короткий срок хорошую постановку не сделать, именно поэтому решили взять короткую программу. Её почти не пришлось вспоминать, я её целый год катал, забыть её сложно.

– Как удалось вместить столько репетиций в график подготовки к чемпионату России?

– Их было не так много, выучил примерно половину номеров на этих репетициях. В 11 вечера собирались в «Юбилейном» и работали. Для меня это было несложно, я привык в поздние часы чем-то заниматься, обычно не спится в такое время. И пробок не было, что очень удобно. Думал, вот бы тренировки были в такое время (улыбается).

– Питерские танцоры уже давно тренируются в вечернее время суток.

– Здорово. Жаль, что для этого надо становиться танцором (смеётся). Вторую половину номеров поставили уже по прилёте с чемпионата России. В тот же день с аэропорта приехал сюда, занимались постановкой диалогов.

– С таким напряжённым расписанием удавалось в декабре хотя бы поспать немного?

– Я как-то умудрился и тренироваться достаточно, и учиться. Специально пытался уйти вперёд по программе, потому что во время чемпионата России не учился, во время шоу сейчас нет времени посещать занятия. До чемпионата России было очень продуктивное состояние.

– Успел уже мысленно отойти от турнира в Омске?

– Да, довольно быстро отошёл. Пока на тренировки ещё не ходил, работал на шоу. Конечно, обидно, что мне немного не хватило. Но, с другой стороны, я показал вполне неплохой уровень. В короткой откатался хорошо, в произвольной сделал четверной лутц, докруты плюс-минус были лучше. Есть прогресс и есть над чем работать, ничего страшного.

– Перед самим чемпионатом России ничего не беспокоило в плане здоровья?

– Травма довольно серьёзная была летом, я долго восстанавливался, но потихоньку к чемпионату России вышел на пик формы.

– Можешь немного поподробнее рассказать про летнее повреждение?

– Травму я получил где-то в середине июля, а мы на сборах были на весь месяц. Первые три дня я отдыхал, потому что наступать на ногу не мог, потом всё прошло, и больно было выполнять только специфические движения во время прыжков. Я начал пытаться кататься, но всё равно не получалось, проводил где-то по полчаса на льду в день. Вернулся из Сочи, и врач посоветовал сделать паузу в тренировках.

Эта травма у меня застарелая, она с 14 лет болит почти без остановки, но летом очень сильно обострилась. Сейчас после ЛФК и восстановления стало даже немного лучше, чем было.

– По ходу сезона ты от старта к старту старался усложнять контент вплоть до набора с пятью четверными прыжками, несмотря на травму. Почему решили выбрать именно такую тактику?

– Этап Гран-при – это было не самое серьёзное соревнование, главное было отобраться в финал, что я сделал. Мне показалось полезным попробовать более сложный вариант, а к чемпионату России один четверной прыжок убрал, и стало легче.

– Прямо посреди чемпионата России появилась информация о допуске российских фигуристов до отбора на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Как ты об этом узнал и какова была первая реакция?

– Не помню, где увидел новость в день перерыва, реакция была довольно сдержанная, поскольку правил очень много. Изучил их вскользь, увидел, что очень много факторов указано, а также всего одно место на вид. Я и так был взволнован чемпионатом России, так что эта новость не сильно повлияла.

– То есть дополнительного мандража перед произвольной из-за таких перемен не было?

– Не было, на саму программу выходил более-менее спокойно. Единственное – в день перерыва особо нечего было делать, его довольно было сложно пережить.