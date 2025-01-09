«Прыгали в метро с коньками и костюмами». Как фигуристы справляются с потоком ледовых шоу?

Новый год в нашей стране – не только добрый семейный праздник, но и символ затяжных выходных. Практически вся жизнь больше чем на неделю ставится на паузу. Каждый проводит свободное время так, как ему больше нравится. Кто-то – дома в кругу родных, кто-то любит активный отдых. А многие составляют на выходные дни большую культурную программу.

И важный символ Нового года – тематические ледовые шоу. Их проводят на любой вкус и цвет, предложений на рынке так много, что буквально каждый фигурист получит себе какую-то роль. Вот и выходит, что для спортсменов это никакие не каникулы. Ровно наоборот, едва ли не самый плотный по загруженности период за весь год. О том, как его прожить и не просто сохранить силы и рассудок, а даже получить удовольствие от происходящего, «Чемпионат» узнал у вице-чемпионки Европы Веры Базаровой, члена творческой команды Татьяны Навки.

Выступали летом на роликах — было трудно из-за жары

– Пока вся страна отдыхала – у фигуристов был едва ли не самый плотный график в году. Каждый год все новогодние каникулы проводите в ледовых шоу?

– Вот уже семь лет как. Исключением стал разве что карантинный сезон, а так каждый год всей командой Татьяны Навки и Петра Чернышёва собираемся вместе в различных проектах. С каждым годом всё становится масштабнее, больше фигуристов задействуется. В этом году у нас вообще четыре разных состава набрали. Причём это только уличные шоу, также есть ещё основные на закрытых площадках. А там география в разы шире и охватывает множество крупных российских городов.

Из уличных шоу у нас есть и в Москве на разных площадках, и в центре, и по районам. Есть и в Подмосковье в разных городах на естественном льду. Это не только на праздниках: после новогодних каникул будем выступать по выходным. Много сил нужно, энергии, но вместе с тем – и много эмоций. Появляется ощущение Нового года, частично рабочего, частично – весёлого, зажигательного.

– То есть праздничный настрой можно поймать даже в плотном рабочем темпе?

– Когда ты выступаешь в ледовых шоу, ощущение праздника приходит само по себе. Мы начали в этот раз 14 декабря. И хоть до Нового года оставалось тогда чуть больше двух недель, уже в душе был праздничный настрой. И Москва нарядная, и мы все красивые на льду. Всё здорово. Помню даже ковидный год, когда была дома. Не хватало этого куража.

– Устаёте сильно в это время?

– От самих выступлений — я бы не сказала, скорее, наоборот, наслаждаешься от общения с публикой. А вот репетиции порой выматывают, скрывать не буду. Как правило, их назначают на вечернее время, чтобы всем было удобно по личному графику. Практически ночью катаемся. Но с годами организм привыкает, выстраиваешь специфический режим сна и втягиваешься в этот процесс.

Однако я искренне очень благодарна Петру Андреевичу и Татьяне Александровне, хореографу наших шоу Татьяне Розановой, всей команде. Им удалось создать большой серьёзный проект, который даёт возможность фигуристам, как действующим, так и тем, кто уже давно вне спорта, реализовывать себя, раскрывать с новых сторон. Ловить удовольствие от выступлений. К тому же это и дополнительный заработок, здорово, что у нас есть такая возможность. Не знаю, как остальные, я лично получаю удовольствие и всегда жду Нового года ради выступлений в шоу.

Участники ледового шоу Фото: Из личного архива Веры Базаровой

– Скучаете по льду летом?

– В прошлом году, к слову, я выступала в похожем проекте летом, но мы катались на роликовых коньках. Это был для меня новый, необычный формат, много новых впечатлений и эмоций.

– Сколько шоу можно откатать в один день? Ваш личный рекорд?

– Зимой максимум бывает по три шоу в день. Редкие случаи по четыре. Сейчас в основном мы катаем по два шоу в день, особенно если выступления в Московской области – ещё же надо доехать из одного города в другой. В Москве мы катали порой по три шоу на разных площадках, и это, конечно, было весело. Чтобы успеть, прыгали в метро и всей командой большой шли в вагоны с коньками в руках и костюмами. Летом, когда катались на роликах, всё проходило на одной площадке. В этом плане логистика была удобнее, так что успевали и по четыре шоу за день провести.

– Голова не кружилась после четвёртого шоу?

– Было трудно из-за жары. Мы, фигуристы, в целом привыкли к холодным условиям, а тут было пекло. Нужно было быстро охладиться после одного проката, привести себя в темпе в чувство и выходить заново.

На открытых площадках зависишь от погоды

– К разговору о выступлениях на открытых площадках. Насколько ощущения отличаются от выступлений в крытых дворцах спорта?

– Конечно, это сопряжено с определёнными трудностями. В Москве всё более-менее предсказуемо, а вот когда мы перемещаемся с площадки на площадку по области, то заранее практически никогда не знаешь, какой будет размер катка, какова его форма, качество льда. Бывает, что и ёлку поставят посередине площадки. А она сама может быть и круглая, и с изгибами, слишком большая или слишком маленькая. И выступления приходится адаптировать под условия.

Поэтому приезжаем чуть-чуть раньше, чтобы понять, где и как будем кататься. Помню, когда поехали в одно из первых шоу в сезоне в область, у нас должно было быть выступление на натуральном льду. Но зима в этом году тёплая, поэтому лёд был сильно подтаявшим, пришлось корректировать отдельные элементы, чтобы всё было безопасно для спортсменов.

– Даже когда приходишь на городской каток для любительского катания, всё равно порой качество льда настолько печальное, что нормально кататься не выходит. Что тут говорить про полноценные ледовые шоу…

– Организаторы стараются подготовить площадку, что в их силах сделать. Погода, разумеется, контролю не поддаётся. Со временем привыкаем к таким особенностям, подстраиваемся под них. Единственное — нужно приезжать по возможности заранее, чтобы привыкнуть к площадке.

– Где вам приятнее выступать: в крытых дворцах или на свежем воздухе?

– Большой разницы нет. На открытых площадках зависишь от погоды. В прошлом году были морозы, приходилось специальным образом одеваться и согреваться. В этом году уже по погоде всё достаточно комфортно. Если лёд искусственный – особо разницы и нет, её не замечаешь.

Ещё что отмечу, в ледовых шоу я выступаю с разными партнёрами. В каких-то спектаклях с одним партнёром, в каких-то — с другим. Тоже получаю интересный опыт, когда так быстро перестраиваюсь и делаю элементы с разными партнёрами. Полезный опыт, которого в спорте не получить.

– Серьёзно приходится утепляться зимой?

– Надеваешь что-то вниз под костюм, термобельё обязательно. Но в этом году пока что сильных заморозков не было, часто наоборот — даже было жарко. А вот в прошлом году, когда катались в 30-градусные морозы, приходилось согреваться.

– С тёплой погодой другая проблема – риск, что растает площадка.

– Есть такое, когда натуральный лёд – это всегда лотерея, каким он будет. На искусственном обычно всегда всё в порядке.

Отметить Новый год банально некогда

– Какие у вас любимые темы для новогодних шоу? Что-то из классики – «Щелкунчик», «Лебединое озеро» или что-то новое и оригинальное?

– В каждом шоу находишь для себя какие-то приятные моменты, везде свои роли. В прошлом году мы запустили «Буратино». Это была премьера, очень яркое и красочное шоу получилось. Всем понравилось: и зрителям, и самим артистам. В этом году мы также катаем «Буратино» и «Белоснежку». И впервые участвую в «Щелкунчике».

Также развиваем русскую народную тематику, ездим с ней по городам Подмосковья. Что-то конкретное выделить сложно, везде что-то своё, разное. Где-то можешь ходить и дурачиться, например, я выступала в костюме зайца. Где-то уже более серьёзные номера и постановки. Если народная тематика – то это всегда ярко и музыкально.

– Есть мнение, что за новогодние праздники фигурист может заработать себе на полгода жизни. Насколько это соответствует действительности?

– Для меня ледовые шоу, разумеется, не основной заработок, но приятный дополнительный доход. Я всегда считаю, что это не особо и трудный заработок. Опять же, я сама получаю от ледовых шоу только удовольствие, мне это в радость. Так что финансовая составляющая отходит на второй план, важнее сам процесс. К тому же с годами начинаешь ценить шоу как стимул держать себя в хорошей спортивной форме. Для тех фигуристов, кому за 30, это актуально. Встречаешься с ребятами, обсуждаешь какие-то моменты и приходишь к мысли, что это такой фитнес, за который тебе ещё и платят. В любом случае волей-неволей приходишь в форму.

Участники ледового шоу Фото: Из личного архива Веры Базаровой

– К тому же возможность встретить старых друзей.

– Разумеется. Всегда тёплая такая компания собирается, много знакомых лиц, встречаешь ребят, с которыми когда-то вместе тренировался, соревновался, выступал. Своя компания уже вокруг шоу формируется. Стирается при этом возрастная граница, встречаются как совсем ещё юные фигуристы, 17-18 лет или даже помладше, так и уже более взрослые. Все плюс-минус задействованы в одних и тех же спектаклях, так что чувствуешь себя в молодёжном потоке.

– Легко взаимодействуете друг с другом, кризиса поколений не возникает?

– Никакого. Все спокойно общаются, без каких-либо предубеждений.

– Можете вспомнить какие-то забавные истории с ледовых шоу? Что отпечаталось в памяти.

– Запоминаются какие-то неожиданности, например, кто-то опоздает. Или резко приходится поменять номер или фигуриста, который не смог приехать. Бывает такое, что кто-то участвует в другом спектакле и нужно срочно найти подмену. Приходится быстро учить в раздевалке чужой номер. Это взаимовыручка, ищем варианты подстраховать друг друга.

– Все понимают – праздники. На вашей практике было такое, что кто-то пришёл с праздничного стола, скажем так, не совсем готовый к выступлению?

– Чтобы человек совсем был не в форме, пожалуй, что нет, не было. Банально и некогда отмечать. Мы 31-го уже к вечеру докатываем последнее шоу, быстро едем домой, долго за семейным столом не посидишь, практически сразу после курантов нужно ложиться. А 1-го уже мы снова катаем шоу. Так что подобные казусы практически исключены.

– График шоу не позволяет даже полноценно отпраздновать Новый год?

– В любом случае стараешься найти возможность. Я и на стол накрываю сама, стараюсь успеть что-то приготовить, хотя бы по мелочи. Бывает, что ребята собираются компаниями с шоу, но я люблю дома. Самое большое удовольствие – выспаться. Радует, что 1-го числа не надо рано вставать и куда-то бежать.

К тому же пока дети на каникулах, образуется небольшой отпуск на основной работе, на тренерской. Есть время насладиться выступлениями. Иногда и спортсмены мои приходят, смотрят, получают эмоции. Пару лет назад девочка из моей группы в шоу участвовала в эпизодической роли, ей надолго запомнилось.

– Количество шоу под Новый год всё возрастает. Нет ли риска перенасыщения зрителей?

– Пока такого ощущения нет. Наоборот, из года в год всё более объёмное и масштабное. И если в Москве зритель привыкший, кому-то уже что-то может приедаться, то, когда приезжаешь в область, видишь живой, искренний восторг людей. Они никогда ничего подобного в своей жизни не видели. И для них это очень яркие эмоции. Ловишь этот зрительский кураж и живёшь им. На заключительном шоу меня даже слеза пробивает. С одной стороны, здорово, что закончился такой марафон, с другой – понимаешь, что неделя-другая – и начнёшь по нему скучать.