В России довели уникальный турнир по фигурке до идеала! Нас ждёт лучший прыжковый ЧР?

Третий в истории чемпионат России по прыжкам состоится уже совсем скоро – 18-19 января двери распахнёт гостеприимный дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Если учитывать турниры во время Кубка Первого канала, эти прыжковые состязания станут уже пятыми по счёту – и кажется, у них есть шанс стать самыми грамотными и сбалансированными за всё время проведения подобных соревнований.

Организаторы точно учли опыт прошлого сезона: юниоры теперь не смогут перепрыгать взрослых, но и открытий из глубинки, к сожалению, не ждём. Об основных правилах личного и командного турнира, призовых, составе участников рассказывает «Чемпионат».

Нововведения в правилах на прыжковом ЧР-2025

В прошлом году личный турнир практически полностью остался за юниорами: золото и бронзу и у женщин, и у мужчин завоевали ребята 12-14 лет. Теперь возрастной ценз выше – к участию пригласили спортсменов, родившихся в 2008 году и старше. Таким образом, защитить титул смогут только представители парного катания – это Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.

Открытого отбора, как в прошлом году, тоже нет: списки участников сформировали по результатам чемпионата России. Самым представительным будет турнир парней – аж 16 участников в заявке! Также в личном зачёте сразятся восемь лучших девушек ЧР-2025 и шесть спортивных пар.

У личного турнира теперь не сетка плей-офф. Дуэльной системы не предвидится, после каждого раунда будут выбывать участники с наименьшим количеством баллов, а победит спортсмен, который лучше всех выложился во всех раундах. У девушек и пар ожидается по три раунда в личном турнире, у парней – четыре.

Из-за системы с дуэлями один на один в прошлом году пострадал, например, Евгений Семененко: в полуфинале он набрал больше баллов, чем прошедший в финал Иван Попов, но вылетел, поскольку в очном противостоянии уступил Арсению Федотову.

Евгений Семененко и Арсений Федотов Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Новый командный турнир — Москва vs Питер

На следующий день после личного турнира проведут командный, в этом году выбрана концепция противостояния двух столиц. В команду Москвы отправятся не только москвичи, но и фигуристы, которые тренируются в Московской области, а в команду Санкт-Петербурга – фигуристы, которые тренируются в других регионах России.

Капитаны команд пока неизвестны, их выберут из участников команд. В прошлом году удалось неплохо раскрутить противостояние Александра Галлямова и Дмитрия Козловского. В каждом из коллективов будет по одной спортивной паре, по две одиночницы и по шесть одиночников. Помимо пяти соревновательных этапов, в регламенте прописаны командные челленджи и отдельный чемпионский раунд.

От кого ждать уникальных элементов?

Новоиспечённый чемпион России Владислав Дикиджи рассказал, что хотел бы попробовать четверной аксель на ЧР по прыжкам. Фигурист ранее выезжал этот прыжок на тренировках, а также пытался сделать его на публике во время шоу Евгения Плющенко, но не смог.

Не исключено, что вновь на четверной выброс зайдут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Год назад на прыжковом турнире чистой попытки не случилось, но с тех пор фигуристы продвинулись в работе над этим элементом, не побоявшись даже вставить в программу.

Сколько заработают победители прыжкового турнира?

Призовые за победу на чемпионате России по прыжкам – 2025 в личном турнире:

первое место – 1 млн рублей;

второе место – 500 тыс. рублей;

третье место – 250 тыс. рублей.

Призовые за победу на чемпионате России по прыжкам – 2025 в командном турнире:

победитель – 5 млн рублей;

второе место (участник) – 3 млн рублей.

Также по 250 тысяч рублей получат обладатели специальных призов за лучшие элементы турнира. Призовыми наградят за лучший выброс, лучший сольный прыжок, каскад или комбинацию из двух прыжков, каскад или комбинацию из трёх прыжков, каскад или комбинацию из пяти прыжков.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на прыжковом ЧР-2024 Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Предварительный состав участников чемпионата России по прыжкам — 2025

Мужчины: Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров, Артур Даниелян

Женщины: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Ясмина Кадырова/Илья Миронов

Расписание (время московское)

18 января, суббота

14:00. Личный турнир в трёх видах: мужское одиночное, женское одиночное и парное катание

19 января, воскресенье

14:00. Командный турнир

Где смотреть

Турнир в полном объёме будет транслироваться на сайте Первого канала.