Трусова точно мимо Олимпиады в Милане? Внезапно свалившийся допуск спутал все карты

Можно смело подводить черту под одной из главных интриг сезона – полноценного возвращения Александры Игнатовой-Трусовой так и не случилось. Фигуристка подарила надежду своим поклонникам неожиданным появлением на контрольных прокатах, однако на соревнованиях мы её так и не увидели.

Теперь всё стало ясно окончательно: как сообщают источники «РИА Новости Спорт», Русская ракета не будет бороться за олимпийскую квоту, так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе. И, соответственно, пропустит Игры-2026 в Милане. Но значит ли это, что в карьере спортсменки окончательно поставлена точка?

Александра Трусова на ОИ в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Трусовой не было времени и возможности набрать форму

Вряд ли кого-то всерьёз могла удивить новость об отсутствии у Игнатовой планов бороться за Олимпиаду-2026. В текущих обстоятельствах у неё не было и объективных шансов – федерация в таком цейтноте, что ждать, пока Александра решит все свои проблемы со здоровьем, никто бы не стал. Окончательный выбор в ФФККР должны сделать до 28 февраля, и права на ошибку у функционеров нет.

Даже если представить себе фантастическую историю, в которой Игнатова-Трусова, прочитав в конце декабря правила по допуску на ОИ, резко набирает форму, приезжает в Красноярск в кондициях, близких к своим лучшим в карьере, и обыгрывает в прямой борьбе Аделию Петросян – максимум, который ей мог светить, это статус запасной. И то вероятность такого исхода минимальна, потому что риски чрезмерно велики.

Александра Трусова на контрольных прокатах в Москве Фото: РИА Новости

И, опять же, сам по себе сценарий с таким раскладом — не более чем сюжет из альтернативной реальности. В нашем же мире Игнатова-Трусова хоть и появилась на контрольных прокатах в начале осени, дальше на соревнованиях так и не выступила. В том числе по медицинским причинам, о которых говорит и источник «РИА Новости Спорт». О чём вообще может идти речь, если у спортсменки проблемы даже с выступлениями в шоу.

Она вынуждена была отказаться от проката в Баку, сославшись на семейные трудности. В тех же шоу, где Александра всё-таки выходит на лёд, она не исполняет прыжки. Как объясняет продюсер Яна Рудковская – это рекомендация врачей. И если опасность представляют даже двойные, то о какой подготовке к финалу Гран-при за месяц в таких обстоятельствах может вообще идти речь?

Полноценному возвращению в спорт помешали старые травмы

Из возможного возвращения Игнатовой в спорт долгое время старались лепить интригу. Евгений Плющенко, с которым она готовилась к сезону, уходил от ответа. А вот сама Александра едва обо всём не призналась во время юниорского Кубка Первого канала. «Спасибо ребятам, которые подарили мне первую победу на Кубке Первого канала. Я уже пошутила, что начала выигрывать после того, как завершила… Нет, не буду говорить, что завершила. Не выступаю в соревнованиях», – сказала тогда спортсменка.

Напомним, с чего вообще всё начиналось. После того как Игнатова-Трусова выступила на контрольных прокатах, о соревновательных планах говорить она отказалась, сославшись на необходимость всё обдумать. Затем за неё стали говорить журналисты. К примеру, в «Спорт-экспрессе» писали, что появление Королевы квадов на тренировках нарушило внутреннюю гармонию в «Ангелах Плющенко»: Игнатову приходилось разводить по каткам с другой звездой группы – Софьей Муравьёвой.

С другой стороны, эта новость будто бы подтверждала серьёзность намерений Александры. Получается, она точно посещает тренировки! Об этом писало и «РИА Новости Спорт». Более того, источники издания заверяли, что призёр Олимпиады в Пекине тренирует четверной лутц, а на удочке исполняет тройной аксель. Однако затем те же источники рассказали, что планы поменялись. На соревнованиях в сезоне-2024/2025 Игнатовой не будет, максимум – шоу-турниры. Но на тот момент ничего не было ясно касательно следующего сезона.

И в сценарий с полноценным возвращением через год верила, к примеру, Алёна Леонова. На тот момент всё выглядело логично. Спокойно подойти к олимпийскому сезону, не размениваясь на промежуточные старты. Она ведь и сама заявляла, что её главная цель – это Милан-2026. И если тело говорит «Стоп», рисковать здоровьем ради этапов Гран-при России явно не стоило.

У фигуристки останутся шансы на следующий олимпийский цикл

Кто же знал тогда, как всё обернётся – на Олимпиаду российских фигуристов всё-таки решили допустить, однако правило отсева выбрали едва ли не самые жёсткие из возможных. Строго по одной квоте на вид, возможность снимать любого без объяснения причин. И главное – дедлайн до начала марта 2025 года. Совершенно прав Алексей Ягудин – и Игнатовой, и Туктамышевой об Играх-2026 теперь остаётся только мечтать.

Мало того, что они постфактум упустили главный отборочный старт, так и на турнир «второго шанса» в Красноярск не получится собраться и приехать в последний момент. Поезд ушёл, и тем, кто остался на перроне, его уже никак не догнать. Да и давайте честно: при здоровой Аделии Петросян шансов нет ни у кого. Возможно, они были бы у Трусовой образца ОИ-2022. Но разве она не осталась тогда окончательно в Пекине?

Александра Трусова Фото: РИА Новости

Огромное уважение вызывает желание Александры бороться. Она пыталась, иначе как объяснить жгучее стремление вернуть в строй четверной лутц? После проката произвольной в Москве она сказала, что даже не сомневалась, прыгать его или нет. Выступление на контрольных прокатах было неоднозначным, однако многие тогда отметили характер спортсменки. Поэтому даже сейчас окончательно говорить, что история Игнатовой (или Трусовой, как хотите) закончилась, не стоит.

Олимпийская драма в прошлом, ею движет теперь не желание что-то кому-то доказать или закрыть какие-то гештальты. Движет спорт сам по себе. И с таким подходом мы вполне можем увидеть Александру в следующем олимпийском цикле. Аргументов против бесчисленное множество, но главный за – это желание самой фигуристки. И пусть главными действующими лицами будут уже совсем другие люди. Ни Игнатова, ни Трусова сдаваться заранее явно не будут.