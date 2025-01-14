Премия «Чемпионата»: кто станет Королём и Королевой фигурного катания за 2024 год?

Спортивный портал «Чемпионат» запускает вторую ежегодную премию «Король и Королева фигурки – 2024»! В телеграм-канале «Ход коньком» определят лучших фигуристов в двух категориях. А после подведения итогов «Чемпионат» торжественно поздравит победителей и вручит красивую памятную награду.

Участники и формат премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Редакция портала выдвинула по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения. Победитель и победительница премии будут определены путём народного голосования, которое пройдёт в два этапа: отдельно фигуристки и фигуристы.

Четыре группы по три человека. Из каждой в финал выйдет по одному фигуристу.

В финальном голосовании подписчики выберут Короля и Королеву из четырёх фигуристов и фигуристок.

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.

Король и Королева фигурки Фото: «Чемпионат»

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Первый запуск премии прошёл весьма удачно, поэтому мы решили сделать проект ежегодным. Поскольку голосования защищены от накруток (а это большая проблема в фигурном коммьюнити в соцмедиа), наша премия позволяет узнать настоящий народный выбор, что очень ценно. Победить могут не только действующие спортсмены — в соревновательный азарт вовлекаются также поклонники завершивших карьеру фигуристов, продолжающих вносить большой вклад в популяризацию и развитие своего вида спорта».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР: «Смешно проводить чемпионат страны, выявлять лучшего, а потом назвать лучшим другого человека. Это как-то несерьёзно. Поэтому Аделия Петросян. Она больше всех выучила, показала это на соревнованиях. Аделия катала с четверным. Среди мужчин по той же логике Владислав Дикиджи — открытие».

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка — 1988: «Я бы выделила Аделию Петросян. Она выиграла чемпионат России и претендует на победу на Олимпиаде в следующем году. Мне кажется, это уже больше, чем надежда, что мы там выступим, потому что нас допускают до отбора на Олимпиаду. Это уже очень близко к Олимпиаде. Если же говорить про мужчин, то я бы выделила Владислава Дикиджи».

Елена Радионова, призёр чемпионата мира и хореограф: «Среди мужчин проголосую за Владислава Дикиджи, потому что для меня он является прорывом года. Человек, за которым будет будущее мужского одиночного катания. Кроме того, он выиграл чемпионат России, несколько сезонов показывает высокий уровень, и на тренировках видели у него четверной аксель. Надеюсь, этот элемент мы скоро увидим на соревнованиях. Если он первым среди парней сделает четверной аксель, точно будет прорывом и королём года.

Среди девушек выберу Аделию Петросян. Она, как и Владислав Дикиджи, стала чемпионкой России и одна из немногих, кто прыгала четверные прыжки. Я считаю её очень перспективной фигуристкой».

Группа 1, женщины

Евгения Медведева: в 2024 году организовала своё шоу, приуроченное к 25-летию, каталась в многочисленных ледовых спектаклях и исполнила массу ролей, весь год была на слуху в медийном пространстве, активно вела собственный блог и брала интервью у известных личностей из мира фигурного катания.

Елизавета Худайбердиева: активно, ярко и интересно вела свою колонку и собственные страницы в социальных сетях, призывала СМИ больше освещать парные виды фигурного катания, сумела удержаться в топе российских танцев на льду после непростых жизненных испытаний (развод, РПП).

Анна Фролова: сумела перезапустить карьеру в 18 лет, выбилась в топ женского одиночного катания и без элементов ультра-си, добилась признания и восхищения от экспертов из мира фигурного катания, выделяется своими программами и харизмой.

Группа 1, мужчины

Александр Галлямов: является лидером в своей дисциплине, весь год был медийно активен (как через СМИ, так и самостоятельно — на личных страницах в социальных сетях), выступал в роли капитана на прыжковом чемпионате России, старается быть одним из самых ярких спикеров в российском фигурном катании.

Макар Игнатов: перезапустил карьеру после переезда из Санкт-Петербурга в Москву, начал прибавлять во второй оценке, параллельно с карьерой успевает активно кататься в шоу, женился на Александре Трусовой: их свадьба стала самым громким фигурным (или даже спортивным) событием лета.

Роман Костомаров: ведет активную медийную жизнь, часто присутствует на соревнованиях по фигурному катанию и проводит автограф-сессии, вместе с Александром Овечкиным был признан спортсменом года по версии ВЦИОМ, запустил свое шоу на Rutube, проводил мастер-классы и читал лекции.

Опрос в группах продлится до 12:00 среды, 29 января. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!