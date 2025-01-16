В Питере на прыжковом будет твориться история? В чём секрет четверного акселя Дикиджи

Уже в эти выходные в Петербурге мы можем увидеть историю своими глазами – чемпион России Владислав Дикиджи хочет попробовать на публике четверной аксель. Пока этот прыжок в мире покорился только одному фигуристу, американцу Илье Малинину, но всё может измениться.

В 2024 году у Владислава было множество успехов (за которые его номинировали на премию «Король фигурки» от «Чемпионата», кстати), но кваксель – это, наверное, главный прорыв. Пример Дикиджи как будто бы доказывает, что нет в фигурке ничего невозможного. Как ему удалось покорить этот элемент, в чём его секрет и кто из наших фигуристов был близок к повторению этого элемента?

Механика четверного акселя Дикиджи: чтобы обрести прыжок, надо сбросить вес

В это трудно поверить, но уникальный элемент покорился Дикиджи с первой попытки. Об этом рассказывала одногруппница Владислава Людмила Фурсова:

«Мы смотрим: Влад делает тройной аксель. Потом он говорит, что легко крутить, и сейчас кое‑что попробует. Вдруг он выезжает четверной — с первой же попытки. Мы были в шоке, что Влад — второй в мире такое сотворил. Просто не могли поверить — масса эмоций в один момент. Очень обрадовались, конечно».

Сделать этот прыжок было мечтой для Дикиджи: он и его тренер Олег Татауров рассуждали об этом больше года назад. «Есть у нас такая задумка поучить его. Он делает на тренировках такие комбинации, как тройной аксель — тройной аксель, четверной сальхов — тройной аксель. У нас задача не то чтобы его сделать, а поучить», – рассказывал наставник Владислава «Чемпионату» в ноябре 2023 года.

После выступления на Кубке Первого канала – 2024 Дикиджи пару дней отдохнул дома, скинул пару килограммов и вышел на тренировку, хорошо чувствуя своё тело – в этом и был секрет успеха Владислава. Похожим образом фигурист добивался стабильности других квадов – с выходом из юниоров он сбросил вес и стал больше работать на тренировках, отсюда пришли и чистые прыжки.

Сама техника тройного акселя Дикиджи предполагала, что к прыжку можно попробовать прицепить ещё один оборот: для него основным фактором является высота, а не расстояние, которое он пролетает, выполняя обороты. Попросту говоря, Влад прыгает скорее не «в длину», а «в высоту».

Вторая волна квакселя от Дикиджи настала после чемпионата России в Омске. Выполнив задачу на главном старте, фигурист на кураже вспомнил коронный элемент и начал готовить его к чемпионату России по прыжкам.

На публике этот элемент пока не покорился петербургскому одиночнику. На шоу Евгения Плющенко Дикиджи предпринимал несколько попыток, но ни одна не завершилась чистым выездом. Зато на тренировках фигурист смог сделать кваксель и в каскаде с тройным тулупом.

Успех Дикиджи запустил волну попыток среди наших одиночников

Когда четверной аксель прыгнул Илья Малинин и стабильно начал вставлять его в программы, все смотрели на него, как на небожителя. Когда этот уникальный прыжок покорился Владу Дикиджи – в голове у многих щёлкнула мысль: «А чем я хуже?». Это же не кто-то за океаном прыгнул, а парень с соседнего катка, с которым пересекаетесь на стартах.

Так, например, случилось с Никитой Сарновским, в чём он признался совсем недавно. «Кто смотивировал? Не Илья Малинин, Влад Дикиджи! Он сделал свой четверной аксель, и на следующий день я подумал: «А что, я хуже?» Начал пробовать, крутить. Страшно было нереально. Получалось выезжать? Нет. Только на удочке. Но зато после неё я стал понимать, как можно его выезжать. Я осознаю, что этот прыжок сделать возможно», – заявил ученик Евгения Плющенко в интервью Sport24.

Многочисленные попытки исполнения четверного акселя показывал Глеб Лутфуллин, причём ещё до успеха Дикиджи, но зафиксированных выездов на видео пока нет. Фигурист признавался, что после падений с этого прыжка сильно болит всё тело, поэтому пробовать хочется не так часто. Похожие впечатления были и у Макара Игнатова: «Четверной аксель пробовал. Как ощущения? Интересные».

Евгений Семененко тоже пробовал четверной аксель на тренировке, но одна из попыток привела к травме голеностопа. Вот как о попытках он рассказывал в подкасте Максима Транькова: «Попросил поддержать меня сначала, чтобы был запас. Поддержали — приземлился, потом с каждым разом всё меньше и меньше, и последняя попытка — это я просил, чтобы сделали имитацию, что поддерживают меня. Сделал, приземлился в степ-аут. Довольный, захожу на первый без удочки — удачно, в галку, подхожу к Алексею Николаевичу [Мишину], говорю: «Это реально!» Алексей Николаевич, тоже уже воодушевлённый, сказал: «Да, это близко». А вот второй я пошёл, он был уже не очень удачный, появились последствия».

На летних сборах кваксель пробовал и Николай Угожаев. В интервью «Чемпионату» фигурист отметил, что попытка была единоразовой: «На случайности зашёл на этот прыжок и забыл, один раз на тренировке попробовал. Не планирую пока больше его делать, слишком неоправданный риск, да и это очень тяжело».

Пробовали этот прыжок, но не выкладывали видео многие – в их числе и Марк Кондратюк. «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал, потому что не видел смысла в этом. Попытки были адекватные для человека, который учит новый элемент. Сказать, что они были какими-то выдающимися – нет. Близко ли это – скорее, тоже нет».

Кто знает, исполни Владислав Дикиджи четверной аксель чисто на прыжковом турнире – и это породит ещё одну волну изучения этого уникального элемента?