Международный старт по фигурке в условиях бана – реальность! Рассказ от ученицы Мишина

Международные старты – всё ещё пока редкость для наших фигуристов. Если кто-то из взрослых может надеяться на олимпийскую путёвку, то с юниорами пока ничего не понятно. Но возможность посоревноваться с иностранными спортсменами всё-таки есть – в этом году состоялись уже четвёртые по счёту Российско-Китайские молодёжные игры, участие в которых приняли фигуристы обеих стран.

В числе участников и ученица четы Мишиных Агата Петрова, которой не хватило всего лишь 11 сотых балла до золотой медали этих Игр. По возвращении из Южно-Сахалинска мы побеседовали с Агатой об этой поездке и узнали, как прошёл турнир, как удалось пообщаться с китайскими фигуристами, какой вид спорта гораздо страшнее, чем фигурное катание, и что бы хотелось привезти с Сахалина в Петербург. И про технический прогресс тоже не забыли – фигуристка рассказала, как идут дела с изучением четверного тулупа.

«Было очень интересно пообщаться со спортсменами из Китая — когда ещё выпадет такая возможность?»

– Когда узнала, что поедешь на Российско-Китайские игры, и какие цели были на этом старте?

– Узнала об этом в начале декабря. Сначала подумала, что соревнования будут в декабре, но потом меня успокоили – на подготовку ушёл месяц. Вышла после болезни — и начали готовиться, цель была просто выступить хорошо, всё-таки эти соревнования – большой опыт для меня. Это не настолько крупный старт, как Олимпийские игры, но всё равно очень важный, не знаю, когда ещё попаду на такой турнир.

– Из-за подготовки и на Новый год отдохнуть не удалось?

– Отдыхала я недолго, всего день, времени что-то забыть не было.

– Как можешь оценить своё выступление в условиях восьмичасовой разницы во времени с Петербургом?

– Могу сказать, что выступила достаточно неплохо – первые два дня не могла адаптироваться к разнице во времени, думала, будет чуть-чуть проще. К соревновательным дням стало полегче, а к произвольной программе уже подстроилась.

– Давали ли Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна Мишины какие-то наставления перед отъездом?

– Да, мы с ним были на связи и там, в Южно-Сахалинске, со всеми созванивались. Перед произвольной у нас прошла разминка, и мне сказали, что Татьяна Николаевна проснулась и смотрит трансляцию. Алексей Николаевич сказал просто идти и делать, потому что ничего супернового не было. Надо было просто приехать и выступить, сделать так, чтобы всё задуманное получилось.

– Долго ли добирались из Петербурга до Южно-Сахалинска?

– С пересадкой в Москве, до неё чуть больше часа, а потом ещё восемь с половиной часов. Обратно – почти девять часов. Сидеть столько времени было очень сложно (улыбается). Ездили мы с семьёй, со мной были мама, папа и сестра, обратно мы летели все вместе, так что время пролетело быстрее.

– Ощущалось ли по атмосфере, что это действительно международный старт? В чём были отличия от наших местных стартов?

– Конечно, это чувствовалось. Было не так много знакомых лиц, обычно на соревнованиях мы все друг друга знаем, общаемся, а здесь – спортсмены из другой страны. Было очень интересно пообщаться со спортсменами из Китая — когда ещё выпадет такая возможность? Сначала только переглядывались, а потом решили поговорить. Хотели обменяться формой, однако мы уезжали чуть раньше, а китайским спортсменам надо было ещё посетить церемонию закрытия. Но обменялись брелочками и магнитиками. Китайские фигуристы – очень позитивные и дружелюбные, немного стеснительные.

– Сильно ли мешал языковой барьер?

– Нет, мы общались на английском, они хорошо его знают. Тренировки и жеребьевка у нас проходили на английском языке, все всё понимали. В последний день много общались, фотографировались.

«11 сотых до золота? Я не сильно расстроилась, сделала на данном старте практически всё, что было запланировано»

– Успели ли заглянуть на другие турниры в рамках Игр?

– Была возможность поехать посмотреть на другие виды спорта, например, на лыжный фристайл. У нас была экскурсия, и мы проезжали мимо в тот момент, когда фристайлисты соревновались. Этот спорт, мне кажется, гораздо страшнее, чем у нас (улыбается).

Атмосфера была совершенно другая, организация очень масштабная. Всё было сделано для спортсменов: много сопровождающих, волонтёров, которые всегда на позитиве, другой уровень безопасности. Запрещено было проносить аэрозоли, например, лаки для волос. Но у меня был воск (улыбается). Если что понадобилось, мы просто оставляли это на охране и потом могли воспользоваться.

– По трансляции показалось, что на трибунах яблоку было негде упасть. Как это ощущалось на самом катке?

– Очень много зрителей пришло, все были очень рады нас видеть. Обычно не так много приходит, а когда очень много людей, начинаю нервничать. Зрители радовались каждому элементу, неважно, сделал ты всё чисто или упал. Во время произвольных программ были очереди на вход, а свободных мест на трибунах не было! Это очень круто, я на других стартах не встречала такого. Юниорские этапы иногда бывают закрытыми или на них приходит не так много зрителей, как было на Сахалине.

Сам лёд в первый день показался мягче, чем у нас на тренировках, но это не особо мешает кататься, если об этом не задумываться.

– Что касается самих соревнований – до золотой медали не хватило всего 11 сотых балла. Какие мысли были в тот момент, когда увидела итоги?

– Медаль на таком старте – это очень круто, на эти соревнования отправляют всего трёх человек от страны. Я не сильно расстроилась, сделала на данном старте практически всё, что было запланировано, над остальным будем работать дальше. В сезоне этот старт не самый главный, дальше будет первенство России.

Агата Петрова и тренер Владислав Сезганов после награждения на РКИ Фото: Телеграм-канал «Кепка Мишина»

– Над чем будешь работать при подготовке к первенству страны?

– Примерно наметили, что можно подправить, есть достаточно времени, чтобы поработать и подготовиться.

– В соцсетях команды Мишина в этом сезоне выкладывали твою попытку четверного тулупа на удочке. В каком состоянии сейчас этот элемент?

– В конце прошлого сезона на тренировках были выезды, сейчас, пока идут соревнования, работаем над ним чуть меньше. Около двух недель примерно прыгаю двойной аксель и тройной тулуп с руками наверх, идёт работа над техникой. В зале всегда было легче прыгать таким образом, решили перенести это на лёд и нарабатывать четверной тулуп на удочке с руками наверх, это чуть удобнее. Исправляем ошибки в том, как лечу, куда нужно толкаться.

– Успели ли что-то посмотреть в Южно-Сахалинске после соревнований?

– У нас была большая экскурсия, ходили в музей, послушали про историю этого острова. С семьёй поднялись на смотровую площадку на горном склоне, попробовали в местном ресторане разную кухню – корейскую, японскую, китайскую. Была идея покататься на горных лыжах, но я пока не умею (улыбается).

– Как тебе сам Сахалин в целом? Повезло ли вам с погодой?

– Когда пошёл снег, началась какая-то сказка! Выходишь на улицу и тебя всё ослепляет – белый снег, светлое небо, светит солнце, идёшь и жмуришься (улыбается). Нам сказали, что со снегом были проблемы, лыжникам хотели привозить искусственный, но в итоге всё завалило, сугробы были по колено. Классной снежной погоды в Петербурге не хватает.