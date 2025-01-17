Прыгнет ли Дикиджи четверной аксель и чем удивит Петросян? Live прыжкового чемпионата

В эти выходные в Санкт-Петербурге состоится уникальный для фигурного катания турнир — прыжковый чемпионат страны. В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 соревнования по элементам проходили в рамках Кубка Первого канала. А после сезона-2022/2023 турнир по прыжкам стал самостоятельным. В текущем сезоне он состоится уже в третий раз.

В первый соревновательный день, 18 января, пройдёт личный турнир. Он будет проводиться по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов. Фигуристы будут соревноваться в исполнении заданного набора прыжковых элементов в мужском и женском зачёте в одиночном катании, а также в парном катании.

На лёд выйдут сильнейшие фигуристы страны: Владислав Дикиджи, который активно тренировал четверной аксель накануне соревнований, Аделия Петросян, способная удивить уникальными для женской одиночки прыжками, и многие другие. Начало соревнований — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую-онлайн трансляцию дня. Оставайтесь с нами и наслаждайтесь сложнейшими элементами в исполнении звёзд нашего фигурного катания!

Победители прошлых розыгрышей прыжкового чемпионата России Краткая история прыжкового чемпионата России Сначала старые Только важные Live Анастасия Рацкевич Победители прошлых розыгрышей прыжкового чемпионата России Первыми в истории чемпионами России по прыжкам стали «Команда Плющенко» в командном турнире, Камила Валиева у женщин и Григорий Федоров у мужчин. Во втором розыгрыше прыжкового чемпионата личные награды разыгрывали уже не только одиночники, но и пары. Действующие чемпионы страны: команда Дмитрия Козловского, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк и пара Елизавета Осокина — Артем Грицаенко. 22:24 Анастасия Рацкевич Краткая история прыжкового чемпионата России Чемпионат России по прыжкам в качестве самостоятельного турнира состоится уже в третий раз. В сезонах 2020/2021 и 2021/2022 соревнование по элементам проходило в рамках Кубка Первого канала. Публике настолько понравился прыжковый фестиваль, что с сезона 2022/2023 соревнование приняли решение сформировать в отдельный чемпионат, состоящий из командных и личных соревнований. Изначально свои прыжковые элементы демонстрировали только одиночники и одиночницы, однако впоследствии в турнире начали участвовать и спортивные пары. В 2025 году в соревнованиях примут участие представители трёх дисциплин. Но кто знает, может быть, в будущем будут привлечены и танцевальные дуэты? 22:14 Анастасия Рацкевич Всем привет! Меньше суток остается до третьего в истории чемпионата России по прыжкам. Оставайтесь с нами: мы будем внимательно следить за элементами в исполнении наших фигуристов!

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