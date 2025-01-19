Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, прыжковый ЧР в Санкт-Петербурге, Петросян, Трусова, Туктамышева, Муравьёва: текстовая онлайн-трансляция, лайв

Москва против Санкт-Петербурга: кто будет сильнее в командном турнире прыжкового ЧР? Live
Екатерина Авдонина Анастасия Рацкевич
,
Фигурное катание, прыжковый ЧР в Санкт-Петербурге
Комментарии
Второй день соревнований по прыжкам.

Во второй соревновательный день прыжкового чемпионата России состоится командный турнир. В этом году он пройдёт в рамках противостояния Москвы и Санкт-Петербурга. Капитаном московской команды стала Аделия Петросян, Санкт-Петербург возглавит Александр Галлямов.

Командный турнир проводится по итогам личного среди спортсменов одиночного и парного катания в двух командах, тренирующихся в Москве (красный цвет) и Санкт-Петербурге (синий цвет). Так командник потерял звёзд парного катания Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые выбыли в первом раунде.

Команды примут участие в соревнованиях из пяти раундов с различными прыжковыми элементами, которые оцениваются по системе ISU. Побеждает тот коллектив, который наберёт наибольшее количество очков по итогам всех раундов командного турнира.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию командного турнира. Оставайтесь с нами!

Формат командного турнира прыжкового чемпионата России
Live Анастасия Рацкевич

Формат командного турнира прыжкового чемпионата России

Напоминаем регламент предстоящих соревнований.

  • Команды принимают участие в соревнованиях из пяти раундов с различными прыжковыми элементами.
  • Капитан каждой команды определяет, какой спортсмен принимает участие в каком из раундов командного турнира.
  • Каждый участник команды обязан принять участие в турнире. При этом, каждый спортсмен может принять участие в не больше, чем двух разных раундах.
  • Элементы оцениваются по системе ISU.
  • Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам всех раундов командного турнира.
12:15 Анастасия Рацкевич

Всем привет! Продолжаем следить за прыжковым чемпионатом России в Санкт-Петербурге. Сегодня в программе командный турнир. Начало — 14:00.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android