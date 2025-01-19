Второй день соревнований по прыжкам.

Москва против Санкт-Петербурга: кто будет сильнее в командном турнире прыжкового ЧР? Live

Во второй соревновательный день прыжкового чемпионата России состоится командный турнир. В этом году он пройдёт в рамках противостояния Москвы и Санкт-Петербурга. Капитаном московской команды стала Аделия Петросян, Санкт-Петербург возглавит Александр Галлямов.

Командный турнир проводится по итогам личного среди спортсменов одиночного и парного катания в двух командах, тренирующихся в Москве (красный цвет) и Санкт-Петербурге (синий цвет). Так командник потерял звёзд парного катания Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые выбыли в первом раунде.

Команды примут участие в соревнованиях из пяти раундов с различными прыжковыми элементами, которые оцениваются по системе ISU. Побеждает тот коллектив, который наберёт наибольшее количество очков по итогам всех раундов командного турнира.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию командного турнира. Оставайтесь с нами!

Формат командного турнира прыжкового чемпионата России Сначала старые Только важные Live Анастасия Рацкевич Формат командного турнира прыжкового чемпионата России Напоминаем регламент предстоящих соревнований. Команды принимают участие в соревнованиях из пяти раундов с различными прыжковыми элементами.

Капитан каждой команды определяет, какой спортсмен принимает участие в каком из раундов командного турнира.

Каждый участник команды обязан принять участие в турнире. При этом, каждый спортсмен может принять участие в не больше, чем двух разных раундах.

Элементы оцениваются по системе ISU.

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам всех раундов командного турнира. 12:15 Анастасия Рацкевич Всем привет! Продолжаем следить за прыжковым чемпионатом России в Санкт-Петербурге. Сегодня в программе командный турнир. Начало — 14:00.

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