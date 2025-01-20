Бывшая россиянка принесла медаль Казахстану. Успех Самоделкиной в Турине!

Пока в России все любители фигурного катания следили за прыжковым чемпионатом страны, в Италии прошла репетиция Олимпиады. В соседнем от Милана Турине проводили Универсиаду, вернее, Всемирные студенческие Игры, как их теперь официально положено называть.

Традиционно на зимних Универсиадах собирается неплохой состав у фигуристов, турнир 2025 года исключением не стал. На льду «Палавелы», где проходила ещё Олимпиада 2006 года, собралось много именитых спортсменов. Среди таковых была и экс-россиянка Софья Самоделкина. После перехода в сборную Казахстана в её карьере явные трудности. Станет ли медаль студенческих Игр шагом к прорыву?

После неудачного старта сезона медаль на Универсиаде – неожиданность

Когда Самоделкина объявляла о смене спортивного гражданства, казалось, что эффект будет куда значительнее, чем даже выступление Анастасии Губановой за сборную Грузии. В конце концов, Софья считалась одной из самых перспективных спортсменок своего поколения в России, она собирала самую сложную по контенту короткую программу из допустимых современными правилами и в целом представляла из себя весьма грозную силу. И пусть решение о смене паспорта случилось в момент кризиса – Самоделкина сорвала подряд чемпионат России и финал внутренней серии Гран-при – была определённая уверенность что даже облегчённый контент на международном уровне позволит ей легко бороться за самые высокие места. Всё-таки никого уровня Аделии Петросян там нет и близко.

Реальность оказалась немного жёстче. Этап юниорского Гран-при в Турции как ведро холодной воды – смешные баллы за короткую программу и четвёртое место. Дальше последовали «челленджеры»: домашний мемориал Дениса Тена и «Таллин Трофи». И если выступлением в Алма-Ате спортсменка ещё может быть довольна, ведь и баллы, и сами прокаты не были провальными, несмотря на поражение от Губановой, эстонский старт лучше не вспоминать вообще.

Как и чемпионат Казахстана. Несмотря на уверенную победу (40 баллов отрыва от ближайшей конкурентки), технический набор и его исполнение вызывают тоску, ведь все мы помним, на что была способна Самоделкина меньше двух лет назад. И с таких позиций Софья ехала на олимпийскую арену Турина, чтобы бороться с японками, которых всегда жалуют судьи. Расклады явно не в её пользу, так что сам факт пьедестала – уже победа.

Софья Самоделкина Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

У Арутюняна Самоделкина рассчитывает вернуть четверные прыжки

Без ошибок от соперницы, правда, не обошлось. Хана Ёсида сорвала короткую программу. В произвольной пошла ва-банк и заявила тройной аксель, правда, исполнить прыжок чисто не смогла. Так что для Самоделкиной открылась дорога к медали, пусть не шоссе, но вполне себе хорошая грунтовка. Проехаться по ней фигуристка решила просто, не экспериментируя с техническим набором. Ультра-си от неё мы пока, откровенно говоря, и не ждём, но для задачи-минимум – а именно бронзовой медали Универсиады – чудеса не требовались.

Не повлияла на перспективы спортсменки даже помарка в конце программы, когда представительнице Казахстана не удалось чисто выехать тройной лутц. Контент пришлось перекраивать по ходу дела, и тройной тулуп она добавила каскадом к последнему прыжку в программе. И пусть судьи углядели на нём недокрут в четверть оборота, куда важнее здесь отметить характер и навык оперативно реагировать на форс-мажор.

Из других проблем – судьи не очень одобряют лутц Самоделкиной, сомневаясь, с верного ребра он исполняется или нет. Если учесть, что ситуация периодически повторяется, над ней явно стоит поработать отдельно. Как и над сольным тройным риттбергером, на котором вновь увидели недокрут. Если Софья исправит хотя бы эти моменты, добавит в стабильности, наберёт судейского веса и статуса, соперниц уровня Монэ Тибы и Рён Сумиёси она сможет обходить даже без элементов ультра-си. Только, похоже, в планах у Самоделкиной борьба за лидерство на мировой арене, поэтому планы вернуть четверные она не отвергает.

«Хочу вернуть лутц, но правая нога меня очень много раз подводила. Сейчас она в порядке, возможно, получится вернуть его. Однако первоначальная цель – восстановить тройной аксель и четверной сальхов, мои «самые преданные прыжки», которые я всегда прыгала», – отмечала спортсменка.

Евгений Плющенко и Софья Самоделкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из первоочерёдных задач осенью Софья отмечала набор формы и сгонку веса. Прогресс заметен уже сейчас, поскольку даже визуально Самоделкина катит куда легче, чем на тех же «челленджерах» в прошлом году. В новом следом за Универсиадой её ждут другие испытания – зимние Азиатские игры, чемпионат четырёх континентов и, конечно же, чемпионат мира.

Готовиться к следующим стартам Софья будет в США у Рафаэля Арутюняна, к которому регулярно ездит на тренировки, формально оставаясь закреплённой за казахстанским специалистом Эльмирой Тургановой. От сотрудничества с Евгением Плющенко фигуристка, напомним, отказалась – видимо, под давлением казахстанской стороны.