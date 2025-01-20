Не Дикиджи единым! Главные герои ЧР по прыжкам — Петросян, Кондратюк и Семененко

Кто напрыгал больше всех, а кто ни разу не упал?

Чемпионат России по прыжкам — 2025 запомнился критикой от болельщиков, не всегда верным подсчётом баллов и первым четверным акселем на публике от Владислава Дикиджи. Но при этом соревнования стали ещё и проверкой на выносливость: обычно старты у фигуристов гораздо менее выматывающие. В этом тексте – о достижениях троих фигуристов, которые на этом турнире отпахали больше всех.

Марк Кондратюк на чемпионате России по прыжкам Фото: РИА Новости

Марк Кондратюк – второй атлант Москвы, который сокращал отставание буквально, как мог. Во второй день Марк проявил себя как сильный командный игрок, его вклад в баллы команды Москвы сложно недооценить – больше 36% от суммы баллов принадлежит ему (73 балла за один только челлендж на 30 секунд!). Падение в последнем раунде командника произошло из-за банальной усталости и колоссальной нагрузки.

«Под конец было довольно непросто, ближе к финальному раунду чувствовалась непривычная усталость. Работа, которую мы выполняем здесь, кардинально отличается от того, что мы делаем обычно. Обычно есть чёткий план, три-четыре минуты покатался, и всё заканчивается, здесь всё иначе. Наверно, это в каком-то смысле проверка на прочность. Быть человеком одного прыжка можно за счёт сил, удачи, да чего угодно. А выходить раз за разом и повторять, делать — это уже мастерство», — отметил Марк на пресс-конференции.

В личном турнире Марк был на волосок от вылета в полуфинале, но всё-таки опередил на шесть сотых Дмитрия Алиева, а уже в финале сумел выйти на третью строчку благодаря сильнейшей комбинации из пяти тройных акселей. В сумме количество чистых трикселей Марка достигло отметки в 30 – свалился он уже на 31-м. А общее количество прыжков у Марка пробило отметку в полсотни.

Аделия Петросян призналась, что весь второй день не развязывала коньки, потому что постоянно нужно было спешить на лёд. Фигуристка прошла целиком раунд с тройными прыжками, включая параллельные. А затем из-за ошибки на объявлении два раза выполнила 30-секундный челлендж и затем после заливки льда пошла на четвёртый раунд с каскадами из трех прыжков.

Аделия Петросян на чемпионате России по прыжкам Фото: РИА Новости

В личном турнире Аделии было очень непросто, хоть она и являлась основным фаворитом – больше одного ультра-си в обойме, четверной флип на тренировках незадолго до старта.

Евгений Семененко – самый стабильный фигурист за оба дня прыжкового турнира. На его счету чуть меньше прыжков, чем у Кондратюка (за два дня – 44), но при этом Женя не допустил за оба дня ни одного падения, а количество грязных ошибок на выезде свелось к минимуму. В личном турнире он показал лучший результат в полуфинале, во многом проявив спортивный характер: поехал переделывать секвенцию из трёх тройных акселей на последних секундах и собрал её.

Евгений Семененко на чемпионате России по прыжкам Фото: РИА Новости

В командном турнире Женя внёс наибольший вклад в баллы команды Санкт-Петербурга, поучаствовав в трёх раундах. 116 баллов из 482 (чуть больше 24%) – весомая доля, добытая во многом за счёт энергозатратного 30-секундного челленджа. Чистое выступление за оба дня продемонстрировал Дмитрий Алиев, но общее количество сделанных им прыжков сильно меньше – в личном турнире чемпион Европы дошёл до полуфинала, в командном принял участие только в раунде с сольными тройными и четверными прыжками.

При этом нельзя обвинить Женю в том, что он показал результат благодаря более «лёгким» прыжкам – в личном турнире Семененко справился с тремя четверными флипами из четырёх, а за один из них получил спецприз как за лучший сольный прыжок всего личного турнира. И при кажущейся лёгкости трикселей база секвенции из трёх таких прыжков – 24 балла. Например, каскад Владислава Дикиджи из сальховов (4-3-3 через ойлеры) по базе стоит на 5,7 балла меньше.

Чемпионат России по прыжкам – коммерческий, экспериментальный и неофициальный старт, да ещё и первый после полноценного первенства страны и новогодних каникул. Тем приятнее видеть такой сильный перформанс от наших спортсменов.