Хит-парад снятий перед финалом Гран-при в Красноярске. Отбор на Олимпиаду будет кулуарным?

До финала Гран-при в Красноярске, который должен по идее стать главным отборочным стартом перед олимпийской квалификацией, осталось меньше месяца. Спортсмены вовсю готовятся к важному старту, только вот в одном из видов из числа участников пропала вся призовая тройка двух последних чемпионатов страны.

Практически синхронно стало известно, что в Сибирь не полетят Александра Степанова с Иваном Букиным, Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным и Ирина Хавронина с Дэвидом Нарижным. Официальная причина – личные обстоятельства и проблемы со здоровьем. Но так ли всё просто на самом деле?

Финал Гран-при теряет участников и статус главного отборочного старта

Четырёхкратные чемпионы России и призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин пропустят финал Гран-при России. Не будет в Красноярске и серебряных призёров последних двух национальных чемпионатов и победителей турнира трёхлетней давности – Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. Помимо двух лучших пар из группы Александра Жулина, снимаются с соревнований и Ирина Хавронина с Дэвидом Нарижным.

Только вот если отсутствие последних вопросов не вызывает – Дэвиду предстоит серьёзная операция – то почему едва ли не важнейший старт всего олимпийского цикла пропускают Степанова с Букиным и Худайбердиева с Базиным, до конца понять тяжело. Касательно Елизаветы и Егора в СМИ пишут о неких «личных» причинах. Что касается Степановой и Букина – причины не называются вовсе. Вернее, как утверждается, поездка в Красноярск потеряла практический смысл. Потому что судьба олимпийской путёвки будет решаться не в моменте, а позже.

Степанова и Букин на Олимпиаде в Пекине Фото: РИА Новости

Новость о допуске российских фигуристов до олимпийской квалификации в нейтральном статусе спутала весь календарный план соревнований. Чемпионат России в Омске постфактум стал едва ли не решающим в плане перспектив поехать в Милан. Позднее стало известно, что выбор можно сделать до конца февраля – так особую значимость приобрёл финал Гран-при России в середине следующего месяца.

Теперь и вовсе появились новые вводные. По данным «РИА Новости Спорт», Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планирует направить в Международный союз конькобежцев (ISU) расширенную заявку на нейтральный статус к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Список будет состоять из пяти фамилий, скорее всего, в него включат первые пять номеров с последнего чемпионата страны. Итоговый выбор счастливчиков – основного и запасного – будет сделан уже ближе к сентябрю.

Расширенная квота позволит избежать казуса с потерей лицензии на Игры для всех сразу

Важно не забывать, что критерии, по которым спортсменов проверяют на политическую «нейтральность», очень размытые и непрозрачные. Права оспорить итоговое решение практически нет, а по опыту отсева представителей летних видов спорта повлиять на то, допустят ли тебя до Игр, может всё что угодно – от участия в сборах с ЦСКА пять лет назад до лайка под публикацией с цитатой президента страны.

Поэтому ФФККР для подстраховки выставит на рассмотрение сразу пять кандидатур. И процедура, судя по всему, будет следующая: сначала ISU и МОК оценят, насколько выбранные федерацией спортсмены соответствуют критериям допуска, а уже потом из числа тех, кого не отсеял МОК, федерация выберет кандидатов для поездки на Олимпиаду. Такой подход практически исключает опасения, что квота сгорит в принципе. Ведь иначе мы могли уже постфактум узнать, что тот или иной спортсмен для МОК неугоден – и сделать с этим уже ничего было бы нельзя.

Вероятно, подобных послаблений удалось добиться путём переговоров представителей ФФККР с ISU и МОК. И как только о них стало известно спортсменам, многие предпочли изменить свои соревновательные планы. Наверняка даже Хавронина с Нарижным могли на морально-волевых всё-таки добраться до Красноярска, отложив операцию партнёра до марта. Но зачем издеваться над собой и организмом, если в этом нет больше практического смысла?

Есть определённые проблемы со здоровьем и у дуэта Худайбердиева/Базин, поэтому и для них выбор в пользу отдыха показался более разумным вариантом. А дальше в отсутствие главных конкурентов поездка Степановой и Букина на турнир не давала ребятам уже ничего. Они и так главные претенденты на олимпийскую квоту, и их судьба будет решаться не на льду «Кристалл арены», а в кабинетных интригах. Вот и выходит, что ещё недавно важнейший старт оказался никому не нужным.

Не исключено что теперь мы узнаем и о новых снятиях. К примеру, в парном катании уже ясно, кто первый претендент на поездку в Красноярск, кто второй, а кто идёт следом за лидерами. Тем не менее, по крайней мере пока, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым сниматься не собираются. В женском одиночном есть Аделия Петросян и все остальные, чьи надежды могут быть связаны разве что с недопуском фигуристки из группы Этери Тутберидзе. И разве что в мужском одиночном интриги больше, и любую возможность показать себя следует использовать.