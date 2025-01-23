Дина Аверина завела роман с фигуристом Соловьёвым! Очередная пара «Ледникового периода»

Пока очередной сезон «Ледникового периода» находится в самом разгаре и транслируется в эфире Первого канала, в головах болельщиков шоу традиционно связывают не только с необычными постановками, которые профессиональные фигуристы не могут себе позволить за время карьеры. На слуху у поклонников — многочисленные истории любви, которые начались прямо во время съёмок и совместных тренировок. И этот год не стал исключением!

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв Фото: Из личного архива Дины Авериной

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв

Знакомьтесь, новая пара на проекте: Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв! Несмотря на то что об их романе говорили уже достаточно долго, отмечая, что Дмитрий смотрит на Дину с особой нежностью во время номеров и как поддерживает в её после выступлений, всё окончательно подтвердилось только сейчас. Спортсмены выложили милые совместные фото в социальных сетях, чем, по сути, и подтвердили свои отношения.

Дина Аверина, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, не любит делиться подробностями своей личной жизни. Лишь 1.5 года назад она впервые рассказала, что находится в отношениях, но так и не назвала имя возлюбленного. Другое дело — Дмитрий Соловьёв, олимпийский чемпион 2014 года и серебряный призёр – 2018 в команде. С 2016 года он встречался с кёрлингисткой Анной Сидоровой. Свои отношения пара не стеснялась показывать в социальных сетях.

В декабре, после окончания съёмок проекта «Ледниковый период», семья Авериных отправилась в новогодний отпуск. На общем фото внезапно появился её партнёр по проекту — Дмитрий Соловьёв. Однако в кругах фигурного катания поклонники говорили о романе спортсменов ещё задолго до праздников.

Семья Авериных Фото: Из личного архива Дины Авериной

На днях пара выставила множество милых совместных фото с поцелуями и объятиями, чем окончательно расставила точки над «i». Все остальные отношения давно ушли в прошлое, теперь друг у друга есть только они. Искренне поздравляем с этим Дину и Дмитрия! Однако отношения Авериной и Соловьёва — не первые, которые начались в рамках «Ледникового периода». Предлагаем вспомнить самые яркие романы на этом шоу или истории, которые особенно витали в воздухе.

Дина Аверина Фото: Из личного архива Дины Авериной

Оксана Домнина и Владимир Яглычев

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина в 2013 году уже давно жили вместе и воспитывали дочь. В «Ледниковом периоде» фигуристы, разумеется, были разведены по разным дуэтам. Роман встал в пару с актрисой Марусей Зыковой, а Оксана — с молодым актёром Владимиром Яглычем.

Буквально с первого выпуска стало понятно, что между последними происходит нечто большее, нежели предполагают обычные профессиональные отношения. И вскоре все догадки подтвердились: Домнина действительно ушла от Костомарова к своему партнёру по проекту. В том же году Оксана уже вместе с Владимиром пришла на премьеру фильма «Горько!», где подтвердили, что их отношения — «любовь с первого взгляда» и «всерьёз и надолго». Однако в итоге «надолго» не случилось. Уже в 2014 году Домнина вернулась к Костомарову, вышла за него замуж, а в 2016-м подарила ему сына.

Оксана Домнина и Владимир Яглыч Фото: РИА Новости

Сам Костомаров не держал зла на свою «без пяти минут супругу» и впоследствии в интервью RT объяснял произошедшую трещину в их отношениях так: «Новое тело, новые эмоции, новые ощущения, плюс с этим человеком ты проводишь довольно много времени и подсознательно хочешь понравиться партнёру».

Домнина и Костомаров до сих пор живут вместе. Два года назад их семья столкнулась со страшным горем. В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии, из-за осложнений которой у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Дальше Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года даже впервые смог выйти на лёд после столь страшной болезни. Супруга Оксана Домнина всегда находилась рядом с Романом и поддерживала его.

Оксана Домнина и Роман Костомаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Петр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышёв был одним из самых частых участников «Ледникового периода», но сезон 2007 года стал для него самым важным и судьбоносным. Во-первых, именно тогда он стал победителем проекта вместе с певицей Юлией Ковальчук. Во-вторых, именно на этом шоу Чернышёв встретил свою судьбу — известную актрису, которая исполнила главную роль в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», — Анастасию Заворотнюк.

Пётр Чернышов и Анастасия Заворотнюк Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Несмотря на то что в тот момент Анастасия состояла в отношениях с коллегой по сериалу Сергеем Жигуновым, симпатия между ней и Чернышёвым взяла верх и буквально сразу переросла в серьёзные отношения: «Мы увиделись в первый съёмочный день, который всегда бывает очень суматошным. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: моё. Это было похоже на электрический разряд», — вспоминала актриса.

Уже через год Анастасия и Пётр поженились, а спустя 10 лет у них родилась дочь. В марта 2024 года Заворотнюк, которая долго боролась с тяжёлой формой онкологии, умерла в возрасте 53 лет. Пётр проводил последние часы рядом с супругой и тяжело переживал её смерть. Сейчас он продолжает воспитывать их общую дочь и участвовать в ледовых шоу.

Евгения Медведева и Даня Милохин

Неожиданно главной парой на «Ледниковом периоде» – 2021 стала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и сверхпопулярный тиктокер Даня Милохин. При этом настоящего романа между ними не было. Их тандем буквально сразу удостоился признания: ребята получали высокие оценки от судей и набирали миллионные просмотры прокатов в социальных сетях от зрителей. В честь них даже придумали целый фандом «медвелохины», который мгновенно стал суперпопулярным.

Особый интерес к ним подогревал романтический флёр в отношениях, на который то и дело намекали и Женя, и Даня. Сначала молодой человек набил на ноге татуировку в виде медвежонка на коньках, сопроводив его надписью «Жека» и «Люблю Даню». Впоследствии Милохин говорил, что Медведева «очень нравится ему как девушка», а фигуристка на это откликалась: «Я тебя очень сильно люблю. У тебя есть человек, на которого ты всегда можешь положиться — так же, как и я на тебя».

Даня Милохин и Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все эти милые слова друг о друге фигуристка и тиктокер подкрепляли своим участием в лирических или даже страстных номерах, где они неоднократно целовались. Это привело к тому, что Женю и Даню поставили в пару в следующем сезоне «Ледникового периода». Однако в итоге всё закончилось не так радужно.

Во время второго совместного сезона Милохин сообщил Первому каналу и лично Илье Авербуху о том, что устал и больше не хочет принимать участие в шоу. Он покинул Россию и оставил Медведеву без партнёра. Тогда в качестве замены фигуристку поставили в пару с Фёдором Федотовым. По результатам соревнований дуэт стал вторым, уступив только Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову.

Медведева не расстроилась из-за места, но очень часто в своих последующих интервью повторяла, что обижена на Милохина, так как он буквально «кинул её». С другой стороны, Женя также благодарила Даню за то, что он сильно увеличил её медийную активность. Теперь фигуристка ведёт собственный канал на YouTube, активно участвует в шоу и даже выступает ведущей в том самом «Ледниковом периоде», где когда-то познакомилась с Милохиным. Тиктокер, в свою очередь, до сих пор живёт за границей и продолжает вести социальные сети.