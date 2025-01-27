Экс-россиянка тащит парное катание в США! А Малинина судьи зря запустили в космос

В Канзасе в эти выходные состоялся чемпионат США по фигурному катанию — 2025 – и ровно половину золотых медалей выиграли спортсмены с русскими фамилиями. С происхождением Ильи Малинина все давно разобрались – он американец. А вот парница Алиса Ефимова не один сезон выступала за сборную России, но теперь взяла золото уже в другой стране. Многие болельщики видят в её внешности что-то от двукратной олимпийской чемпионки Екатерины Гордеевой. Рассказываем, чем удивил, порадовал и расстроил турнир в Уичито.

Бывшая россиянка поднимает парное катание за океаном

Алиса Ефимова и Миша Митрофанов с огромным преимуществом выиграли парный турнир в Уичито. Сошлись сразу два фактора – и Алиса с Мишей выдали очень хороший прокат произвольной без серьёзных срывов, и соперники ошиблись, да ещё как!

Элли Кам и Дэнни О’Ши выходили на произвольную программу с большим заделом – восемь баллов от ближайших преследователей. Но всё, что могло пойти не так, пошло не так: не задались прыжки, случились ошибки на выбросах, а последняя поддержка завершилась двойным падением и нулём в протоколе. С первого места Элли и Дэнни рухнули на третье.

А вот Ефимова/Митрофанов – единственная пара, которой удалось пробить отметку в 200 баллов. В свои 25 лет Алиса впервые стала чемпионкой страны: ни в России, ни в Германии этого сделать не удавалось. Шансов на медали домашнего ЧМ немного: конкуренция в парном катании сейчас немаленькая, однако два чистых проката могут сделать своё дело.

Морозов пока тяжело в новой сборной

В танцевальном турнире всё сложилось относительно предсказуемо – Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли с завидным преимуществом, оторвавшись от соперников уже по итогам ритм-танца.

Для бывшей россиянки Аннабель Морозов первый национальный чемпионат после смены гражданства и образования пары с Джеффри Ченом сложился не то чтобы успешно – лишь 10-е место. На чемпионате США Аннабель и Джеффри выступили с новым произвольным танцем: «Звёздные войны» ушли в небытие, настал черёд классики, второго концерта Сергея Рахманинова.

По надбавкам и компонентам видно, что эта пара только в начале своего пути и что пока в новой стране на Аннабель не слишком уж рассчитывают. Однако не для того фигуристка проходила процедуру смены гражданства, чтобы сразу сдаваться.

Аннабель Морозов/Джеффри Чен Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Экс-соперница Валиевой после перерыва на пьедестале – главное событие женского турнира

В женском катании очень радостно за Алису Лью: пропустив два сезона, фигуристка обрела в себе любовь к фигурному катанию, а теперь ещё и взяла серебро национального чемпионата, завоевав путёвку на домашний чемпионат мира в Бостоне. В свои 13 лет она штурмовала тройной аксель и четверной лутц, сейчас ультра-си нет и в помине, но Лью развивается в презентации и в катании, и самое главное – просто делает это для себя, а не для кого-то.

Лидер американской сборной Эмбер Гленн выступила не без ошибок: в короткой программе допустила оплошность на фирменном тройном акселе и прицепила лишь двойной тулуп в каскаде, а в произвольной упала с тройного риттбергера. Однако по сумме двух дней Эмбер удалось забраться на высшую ступень пьедестала, на домашний ЧМ она едет в качестве первого номера сборной.

Малинин продолжает гнаться за историей. А надо ли?

Если смотреть исключительно на баллы, то может показаться, что Илья Малинин выдал два безупречных проката на уровне мирового рекорда. Но это скорее надбавки за гигантский риск – в произвольной программе чемпион мира вновь пошёл на семь четверных прыжков. На этот раз подвёл риттбергер: недокрут вполоборота и жёсткое падение, после которого фигурист не сразу пришёл в себя и с ошибкой выполнил следующее за прыжком вращение.

На первый взгляд, прокат получился более неудачным, чем выступление Ильи в финале Гран-при, ведь даже с сальто на хореодорожке Малинин чуть не упал. Но в протоколах у фигуриста – на 30 баллов больше (219 на чемпионате США против 186 на ФГП). Всё благодаря космическим надбавкам за прыжки, в Гренобле значок «q» съел бо́льшую их часть. С одной стороны, это классическая ситуация на национальных турнирах, с другой – схожей лояльности от международных судей Малинин вряд ли дождётся.

Одно можно сказать точно: от своего Илья не отступится и будет штурмовать набор мечты и дальше. Пока он ещё не набрал максимальные физические кондиции, делать это Малинин будет к Бостону. Соперников же на национальном чемпионате у Ильи не было: ближайший преследователь Эндрю Торгашев сделал три четверных на две программы.