Болельщики борются за права фигуристов. А ФФККР извинилась за неправильный регламент

Было обычное январское утро. Поклонники фигурного катания испытывали послевкусие от декабрьского чемпионата России, разбавляя его новогодними шоу и пребывая в предвкушении последнего крупного старта наших спортсменов — финала Гран-при. Мы, журналисты, прикидывали расклады на предстоящие соревнования, переваривали снятия топовых фигуристов и строили план работы на ближайшее время.

Но тут внезапно, буквально как гром среди ясного неба, свалились изменения регламента соревнований текущего сезона, и конкретно — финала Гран-при. Это действительно шокирующее событие: представьте, что правило гостевого гола отменили бы в разгаре розыгрыша футбольной Лиги чемпионов, после группового этапа. И сразу несколько команд лишились бы права выйти в плей-офф.

Как минимум это спровоцировало бы огромный скандал. Поэтому о внедрении столь серьёзных изменений в регламент УЕФА объявили перед началом нового сезона (а разговоры ходили задолго до этого). Здесь же изменения в программе произошли задним числом. Разбираемся в странных реалиях российского фигурного катания.

Регламент изменился посреди сезона

Итак, начнём с самих правил. В регламенте финала Гран-при России появился пункт о том, что фигуристы отбираются к участию в турнире не только по итогам этапов серии, но и по результатам чемпионата страны. Причём последний в системе отбора ценится сильнее и считается с коэффициентом 1.5.

«К соревнованиям Кубок России – Ростелеком Гран При России (финал) допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы баллов Рейтинга, набранных на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран При России» и Ростелеком-чемпионате России», – говорится в обновлённом регламенте, который был опубликован 22 января.

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Сильнее всего это изменение поменяло мужской турнир: сразу три фигуриста с именами, известными публике, и имеющие собственные фанатские группировки потеряли право выступить в финале Гран-при, это Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян. А вот тройка других спортсменов в лице Макара Игнатова, Ивана Попова и Даниила Самсонова, наоборот, получила такую возможность.

Благодаря внимательным болельщикам и не менее бдительным журналистам, можно с точностью утверждать: эти изменения действительно появились только сейчас, 22 января. В изначальном документе, который висел в телефонах и компьютерах истинных любителей российского фигурного катания, данного пункта не было.

Не менее примечательно, что файл подписан и. о. президента ФФККР Антоном Сихарулидзе ещё в мае 2024 года. То есть на вновь вышедшем регламенте стоит прошлогодняя подпись. Сюрреализм.

Изменения в правилах объяснили Спартакидой

Разумеется, такое событие не могло остаться в тени. Но фигуристы и их тренеры если и комментировали ситуацию, то делали это максимально сдержанно. Так, Евгений Плющенко подтвердил, что Игнатов выступит в финале Гран-при. А сам Макар опубликовал кружок с пробежки в Дубае. Добавив, что он, видимо, бежит в Красноярск.

Накалившаяся обстановка требовала комментариев от федерации. И они ожидаемо последовали. Только вопросов стало ещё больше:

«По итогам сезона распределяется призовой фонд, как это было раньше. Спортсмены на всех соревнованиях получают очки за занятые места. Как и в позапрошлом году, в финал попадают по результатам двух этапов Гран-при и чемпионата страны.

В прошлом году, так как финал был совмещён со Спартакиадой сильнейших, чемпионат не учитывался. В этом вернулись к прежней системе. Никто ничего не собирался менять, это предполагалось сразу же», – цитирует гендиректора ФФККР «РИА Новости Спорт».

Получается, что регламент «прежней системы» действовал весь сезон. Тогда почему Макар Игнатов, получивший право выступить в финале Гран-при, уехал с супругой в Дубай посреди сезона? Почему Артур Даниелян после неудачного чемпионата России говорил о возможности реабилитироваться в Красноярске, если по «действующему» регламенту он туда вообще не отобрался?

Отдельно хочется сказать о «пострадавших» фигуристах. Пусть они сейчас находятся не в лучших кондициях, но и за их плечами есть титулы: Артур Даниелян — вице-чемпион Европы, Андрей Мозалёв — чемпион мира среди юниоров. Матвей Ветлугин пока не успел занести себе в актив столь серьёзные медали, зато он имеет одно из лучших в нашем фигурном катании владение коньком.

И главное, что тоже немаловажно в сложившейся ситуации: у каждого фигуриста есть своя фан-база. Есть те поклонники, которые приезжают на каждые соревнования, рисуют плакаты, тратят свои средства на поездки. И всё, что случилось, это огромный плевок в душу всем этим людям, которые изо всех сил держатся за наше фигурное катание.

Болельщики пострадавших фигуристов не остались в стороне

Неудивительно, что ситуация со сменой регламента не прошла бесследно: за любимых спортсменов попытались вступиться их болельщики, причём достаточно громко. Ещё раз акцентируем ваше внимание: у парней, которые прямо сейчас сейчас находятся не в топ-3, тоже есть большие фан-клубы, и для них случившееся невозможно было проигнорировать.

Группа болельщиков составила открытое письмо в ФФККР и Министерство спорта, в котором попросила объяснить, на каком основании Мозалёв, Ветлугин и Даниелян остались за бортом ФГПР. Этим дело не ограничилось: вскоре была создана петиция «против несправедливости в фигурном катании», в которой около 440 подписей.

Но и на этом борцы за правду не остановились: в понедельник, 27 января, на одиночный пикет с плакатом рядом с офисом ФФККР (и заодно ОКР) вышла девушка из Санкт-Петербурга по имени Полина.

Болельщица Полина с плакатом у здания ОКР Фото: t.me/T_Tfs/94

Мы побеседовали с Полиной после того, как состоялся её разговор с представителем федерации Сергеем Качушкиным. Вот что рассказала болельщица «Чемпионату»:

«Если начинать с самого начала, не думаю, что подробно стоит рассказывать о произошедшей несправедливости, все понимают, что в корне меня сподвигло на это. Эта акция должна была произойти в другое время, в другом месте, несколько позже. В ночь, когда выложили эту информацию, была растерянность, довольно сильно пришибло отсутствие поддержки. Идея сделать акцию возникла сразу, но думаю, что я бы дольше раскачивалась, скорее всего, до чемпионата Санкт-Петербурга. В тот момент, когда сидела, думала, как написать письмо, пыталась с кем-то договориться, узнала, что инициативная группа болельщиков уже составила это письмо и сделала всё очень грамотно. В субботу пришла идея, что нужно ехать в Москву, поэтому я дождалась буднего дня и приехала сюда.

Ожидала, честно говоря, меньшей реакции, думала, простою минут 15 и меня выгонят. Подумала, что буду где-то на набережной стоять со своим плакатом, больше планов не было. Охранник попросил меня выйти за забор, пыталась выяснить, на каком основании, но я не так много знаю мелких подробностей, вышла за забор, и меня это место устроило. Полиции кто-то просто отправил жалобу, не охрана, просто какой-то неравнодушный человек подумал, что тут что-то происходит.

Большую часть времени я была одна, но в начале очень быстро подошла женщина с поддержкой. Она не имеет прямого отношения к фигурному катанию и не была в курсе ситуации, спросила у меня, в чём дело, я ей рассказала. Она выслушала меня и сказала, что поддерживает, предложила чай. Какое-то время спустя она пришла, принесла чай в термосе и шоколадки, рассказала, что прочитала про эту ситуацию. Люди на улице реагировали нейтрально, подходили и спрашивали, интересовались ситуацией, были сочувствующие.

Как произошёл разговор с представителем федерации? Меня приехала поддержать журналистка по имени Вера, мы с ней отошли в столовую, и, когда мы уже собирались выходить, пришёл Сергей Качушкин и начал разговор. Пока шла беседа, я пыталась донести свою позицию, искала в планшете сохранённое открытое письмо, в котором всё подробно объяснено. В этом моменте, возможно, я сделала недостаточно, но это всё произошло очень неожиданно. Передали контакты составителей открытого письма, нам пообещали, что свяжутся».

Антон Сихарулидзе Фото: РИА Новости

Федерация в итоге извинилась — но изменится ли хоть что-то?

Кто знает, вероятно, именно поступок этой девушки привёл к комментарию и. о. президента ФФККР Антона Сихарулидзе по сложившейся ситуации. Ясности, правда, эти слова не добавили – позиция организации неизменна, спортивный принцип нарушен не был.

«Федерация фигурного катания на коньках России приносит извинения за то, что на сайте был опубликован регламент Спартакиады сильнейших спортсменов России прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при. Напомню, что в этом сезоне также пройдёт юниорский финал Гран-при. Формирование участников на него будет производиться ровно по такому же принципу», – заявил Сихарулидзе ТАСС.

Фанаты построили огромное количество конспирологических теорий о том, зачем была произведена замена регламента, кому из участников это могло бы быть выгодно. но ни одна из таких версий не имеет внятного объяснения. Со стороны это больше напоминает неразбериху, которую заметили раньше положенного, потому что к такому пристальному вниманию федерация просто ещё не привыкла.

До старта финала Гран-при России тем временем остаётся всего 17 дней.