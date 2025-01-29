Экс-россияне Губанова и Володин поборются за медали чемпионата Европы! LIVE первого дня

В Эстонии начинается очередной чемпионат Европы по фигурному катанию. Однако совсем без россиян этот турнир не обойдётся. В парном катании на льду в Таллине поборется за медали бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий в дуэте с Минервой Фабьенне Хазе. Также в числе экс-россиян — Анастасия Метелкина, которая катается за Грузию с Лукой Берулавой, и пара Мария Павлова/Алексей Святченко — оба родились в России, но выступают за Венгрию.

В женском одиночном катании выступит уроженка Тольятти Анастасия Губанова, которая тренируется у Евгения Рукавицына. В активе у бывшей российской фигуристки уже есть победа на чемпионатах Европы в составе сборной Грузии. Сезон складывается для Анастасии непросто. Однако в Таллине не выступит действующая победительница европейского первенства — бельгийка Луна Хендрикс. А значит, конкуренция в женском турнире стала чуть ниже.

«Чемпионат» будет внимательно следить за первым соревновательным днём чемпионата Европы в Таллине. Оставайтесь с нами!

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