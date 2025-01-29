Экс-россияне Губанова и Володин поборются за медали чемпионата Европы! LIVE первого дня

В Эстонии начинается очередной чемпионат Европы по фигурному катанию. Однако совсем без россиян этот турнир не обойдётся. В парном катании на льду в Таллине поборется за медали бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий в дуэте с Минервой Фабьенне Хазе. Также в числе экс-россиян — Анастасия Метелкина, которая катается за Грузию с Лукой Берулавой, и пара Мария Павлова/Алексей Святченко — оба родились в России, но выступают за Венгрию.
В женском одиночном катании выступит уроженка Тольятти Анастасия Губанова, которая тренируется у Евгения Рукавицына. В активе у бывшей российской фигуристки уже есть победа на чемпионатах Европы в составе сборной Грузии. Сезон складывается для Анастасии непросто. Однако в Таллине не выступит действующая победительница европейского первенства — бельгийка Луна Хендрикс. А значит, конкуренция в женском турнире стала чуть ниже.
«Чемпионат» будет внимательно следить за первым соревновательным днём чемпионата Европы в Таллине. Оставайтесь с нами!
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Прогнозы в парном катании
Главными фаворитами на победу в парном катании считаются Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Они представляют Германию второй сезон, а партнер сменил спортивное гражданство с российского в 2022 году. На них можно поставить с коэффициентом 1,55.
На второе место букмекеры ставят грузинскую пару Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Их шансы оценили на 3,00. И третьими кандидатами на победу эксперты назвали итальянцев Сару Конти / Никколо Мачии. Возможный успех этой пары оценен на 4,00.
Действующие чемпионы Европы среди спортивных пар
Действующими чемпионами Европы среди спортивных пар являются итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. В этом году пара не примет участие в соревнованиях, а это значит, что в парном катании будут новые чемпионы!
Где смотреть прямые трансляции чемпионата Европы в Таллине
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию в прямом эфире будет показывать онлайн-сервис Оkko. Для просмотра необходима платная подписка. Также прямой эфир европейского первенства будет доступен на официальном YouTube-канале ISU.
Расписание первого дня чемпионата Европы
Самое время ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня. Первые участники уже совсем скоро выйдут на лёд!
Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). Расписание соревнований 29 января:
14:00: Спортивные пары. Короткая программа
18:00: Женщины. Короткая программа
А с полным расписанием чемпионата Европы вы можете ознакомиться в нашем материале.
Всем привет! В Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Российских фигуристов на этом старте по-прежнему не будет. Но кто знает, может, после новостей о допуске наших спортсменов к олимпийскому отбору вскоре последует и долгожданное возвращение на международные старты? И это европейское первенство станет последним без россиян?
«Чемпионат» будет внимательно следить за соревнованиями. Оставайтесь с нами!