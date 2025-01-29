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Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине: как выступят экс-россияне Анастасия Губанова и Никита Володин 29 января 2025 года

Экс-россияне Губанова и Володин поборются за медали чемпионата Европы! LIVE первого дня
Анастасия Рацкевич
Чемпионат Европы по фигурному катанию. LIVE
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Следим за стартом соревнований в Таллине.

В Эстонии начинается очередной чемпионат Европы по фигурному катанию. Однако совсем без россиян этот турнир не обойдётся. В парном катании на льду в Таллине поборется за медали бывший российский фигурист Никита Володин, выступающий в дуэте с Минервой Фабьенне Хазе. Также в числе экс-россиян — Анастасия Метелкина, которая катается за Грузию с Лукой Берулавой, и пара Мария Павлова/Алексей Святченко — оба родились в России, но выступают за Венгрию.

В женском одиночном катании выступит уроженка Тольятти Анастасия Губанова, которая тренируется у Евгения Рукавицына. В активе у бывшей российской фигуристки уже есть победа на чемпионатах Европы в составе сборной Грузии. Сезон складывается для Анастасии непросто. Однако в Таллине не выступит действующая победительница европейского первенства — бельгийка Луна Хендрикс. А значит, конкуренция в женском турнире стала чуть ниже.

«Чемпионат» будет внимательно следить за первым соревновательным днём чемпионата Европы в Таллине. Оставайтесь с нами!

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Прогнозы в парном катании Действующие чемпионы Европы среди спортивных пар Где смотреть прямые трансляции чемпионата Европы в Таллине Расписание первого дня чемпионата Европы
Live Анастасия Рацкевич

Прогнозы в парном катании

Главными фаворитами на победу в парном катании считаются Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Они представляют Германию второй сезон, а партнер сменил спортивное гражданство с российского в 2022 году. На них можно поставить с коэффициентом 1,55.

На второе место букмекеры ставят грузинскую пару Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Их шансы оценили на 3,00. И третьими кандидатами на победу эксперты назвали итальянцев Сару Конти / Никколо Мачии. Возможный успех этой пары оценен на 4,00.

13:49 Анастасия Рацкевич

Действующие чемпионы Европы среди спортивных пар

Действующими чемпионами Европы среди спортивных пар являются итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. В этом году пара не примет участие в соревнованиях, а это значит, что в парном катании будут новые чемпионы!

13:05 Анастасия Рацкевич

Где смотреть прямые трансляции чемпионата Европы в Таллине

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию в прямом эфире будет показывать онлайн-сервис Оkko. Для просмотра необходима платная подписка. Также прямой эфир европейского первенства будет доступен на официальном YouTube-канале ISU.

12:55 Анастасия Рацкевич

Расписание первого дня чемпионата Европы

Самое время ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня. Первые участники уже совсем скоро выйдут на лёд!

Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). Расписание соревнований 29 января:

14:00: Спортивные пары. Короткая программа
18:00: Женщины. Короткая программа

А с полным расписанием чемпионата Европы вы можете ознакомиться в нашем материале.

Расписание чемпионата Европы-2025 по дням
ЧЕ по фигурному катанию — 2025: расписание турнира, список участников, где смотреть
12:52 Анастасия Рацкевич

Всем привет! В Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Российских фигуристов на этом старте по-прежнему не будет. Но кто знает, может, после новостей о допуске наших спортсменов к олимпийскому отбору вскоре последует и долгожданное возвращение на международные старты? И это европейское первенство станет последним без россиян?

«Чемпионат» будет внимательно следить за соревнованиями. Оставайтесь с нами!

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Новости. Фигурное катание
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