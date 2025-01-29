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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: выиграет ли экс-россиянин Володин и защитит ли титул Адам Сяо Хим Фа 30 января

Заберёт ли титул Володин и сможет ли захватить лидерство Адам Сяо Хим Фа? LIVE ЧЕ-2025
Соня Касаткина Анастасия Рацкевич
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Адам Сяо Хим Фа
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Второй соревновательный день первенства Европы.

В Эстонии продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025. В четверг, 30 января, в дело вступают мужчины, а спортивные пары разыграют медали.

Особое внимание будет приковано, разумеется, к мужскому одиночному катанию, так как спортсменов высокого уровня на турнире предостаточно. К тому же действующий чемпион француз Адам Сяо Хим Фа явно хочет завоевать третий титул подряд.

В парном турнире в лидеры выбились немецкие фигуристы Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе. Бывший российский фигурист вместе со своей партнёршей в текущем сезоне уже стал победителем финала Гран-при. А теперь имеет все шансы выиграть и первое в карьере золото чемпионата Европы.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго соревновательного дня.

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Новости. Фигурное катание
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