По предварительным данным, на борту находились 14 спортсменов. А кроме того, чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Аннабель Морозова не летела в разбившемся в Вашингтоне самолете! LIVE

В нашем материале представлены актуальные новости о ситуации: «Чемпионат» в текстовой трансляции внимательно следит за развитием событий, касающихся авиатрагедии в США.

Недалеко от американского города Вашингтон после окончания чемпионата страны по фигурному катанию случилась трагедия: потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines, вылетевший из Уичито. Предположительно на борту находились фигуристы и их тренеры. Также поступила информация, что в числе пассажиров могли находиться и экс российские специалисты.

Белый дом подтвердил, что в инциденте участвовал военный вертолет. По предварительным данным, упавший самолёт столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. На борту лайнера было 64 пассажира, в вертолёте — трое человек. Из реки извлекли 18 тел погибших. По информации СМИ, спасатели обнаружили четырёх выживших.

Американская федерация фигурного катания подтвердила нахождение на борту «нескольких членов сообщества фигуристов», однако бо́льших деталей не сообщила.

На данный момент на месте трагедии проходит поисково-спасательная операция, в которой участвуют не менее 300 человек. Поиск осложняется условиями: предположительно самолёт разломился на части и находится в реке на глубине более 2 м.

«Чемпионат» следит за развитием событий.

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