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На разбившемся в США самолете находились фигуристы и тренеры: что известно о трагедии, были ли россияне, подробности трагедии

Аннабель Морозова не летела в разбившемся в Вашингтоне самолете! LIVE
Анастасия Рацкевич
Подробности трагедии в США
Комментарии
По предварительным данным, на борту находились 14 спортсменов. А кроме того, чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
В нашем материале представлены актуальные новости о ситуации: «Чемпионат» в текстовой трансляции внимательно следит за развитием событий, касающихся авиатрагедии в США.

Недалеко от американского города Вашингтон после окончания чемпионата страны по фигурному катанию случилась трагедия: потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines, вылетевший из Уичито. Предположительно на борту находились фигуристы и их тренеры. Также поступила информация, что в числе пассажиров могли находиться и экс российские специалисты.

Белый дом подтвердил, что в инциденте участвовал военный вертолет. По предварительным данным, упавший самолёт столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. На борту лайнера было 64 пассажира, в вертолёте — трое человек. Из реки извлекли 18 тел погибших. По информации СМИ, спасатели обнаружили четырёх выживших.

Американская федерация фигурного катания подтвердила нахождение на борту «нескольких членов сообщества фигуристов», однако бо́льших деталей не сообщила.

На данный момент на месте трагедии проходит поисково-спасательная операция, в которой участвуют не менее 300 человек. Поиск осложняется условиями: предположительно самолёт разломился на части и находится в реке на глубине более 2 м.

«Чемпионат» следит за развитием событий.

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Аннабель Морозов не было на борту упавшего самолёта! Ассоциация фигурного катания США подтвердила: на борту упавшего самолёта были фигуристы Предварительно: Аннабель Морозов могла находиться на борту упавшего самолёта Бывшая советская фигуристка Инна Волянская была на борту потерпевшего крушение самолета в На борту разбившегося в США самолета было 14 фигуристов Сын российских мигрантов Максим Наумов мог быть на борту упавшего самолёта Ильи Малинина точно не было в упавшем самолёте Бывшие российские фигуристы Шишкова и Наумов могли находиться на упавшем борту
Live Анастасия Рацкевич

Аннабель Морозов не было на борту упавшего самолёта!

Кажется, в этой трагедии появилась первая хорошая новость: Аннабель Морозов не было на борту упавшего самолёта. Об этом сообщает известная фанатская группировка Fun sector.

11:03 Анастасия Рацкевич

Ассоциация фигурного катания США подтвердила: на борту упавшего самолёта были фигуристы

К сожалению, ещё одно неутешительное сообщение: Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов.

10:59 Анастасия Рацкевич

Предварительно: Аннабель Морозов могла находиться на борту упавшего самолёта

Mash опубликовал список фигуристов, которые, предварительно, летели на рейсе Airlines из Уичито. К сожалению, в их числе есть экс-российская спортсменка Аннабель Морозов.

— Эндрю Торгашев;
— Максим Наумов;
— Алиса Ефимова;
— Миша Митрофанов;
— Кэти Макбет;
— Даниил Паркман;
— Кристина Каррейра;
— Энтони Пономаренко;
— Алексей Щепетов;
— Аннабель Морозов;
— Артём Маркелов;
— Антон Спиридонов;
— Данила Савельев.

UPD. Этим рейсом точно не летели Морозов, Ефимова, Митрофанов, Наумов.

10:56 Анастасия Рацкевич

Фигурист Маравилла не смог попасть на рейс, потерпевший крушение в США

Фигурист Джон Маравилла буквально родился в рубашке: его не пустили на рейс из-за собаки, и он был вынужден поехать на автобусе.

«Агент на стойке регистрации сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — рассказал Маравилла РИА Новости.

10:49 Анастасия Рацкевич

Бывшая советская фигуристка Инна Волянская была на борту потерпевшего крушение самолета в

К сожалению, бывшая советская фигуристка Инна Волянская могла быть на борту потерпевшего крушение самолета в США. Об этом сообщают источники matchtv.ru.

Волянская, занимавшая пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

10:45 Анастасия Рацкевич

На борту разбившегося в США самолета было 14 фигуристов

На данный момент известно, что на борту разбившегося в США самолета было 14 фигуристов — об этом сообщил американский фигурист Джон Маравилла.

«К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете… Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров» — заявил РИА Новости Маравилла.

10:44 Анастасия Рацкевич

Сын российских мигрантов Максим Наумов мог быть на борту упавшего самолёта

К сожалению, фигуристы Максим Наумов, который участвовал в чемпионате в США, предварительно находился на борту самолёта, потерпевшего крушение — по информации SHOT. Спортсмен занял четвёртое место на чемпионате США по фигурному катанию в Канзасе.

10:42 Анастасия Рацкевич

Ильи Малинина точно не было в упавшем самолёте

Уже трёхкратного чемпиона США Ильи Малинина точно не было на борту упавшего самолета.

«Я надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо. Да хранит вас Бог», – написал Малинин, участвовавший в чемпионате.

10:37 Анастасия Рацкевич

Бывшие российские фигуристы Шишкова и Наумов могли находиться на упавшем борту

Бывшие российские фигуристы, а ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, по предварительным данным, могли находиться на борту потерпевшего крушение в США самолета. Они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.

10:36 Анастасия Рацкевич

К сожалению, информацию о фигуристах и тренерах на борту подтвердил Люк Ванг.

«Молюсь за всех, кто летел из Уичито в округ Колумбия. Среди пассажиров были фигуристы и тренеры. От этого просто разрывается сердце», – написал Люк Ванг в соцсетях.

10:35 Анастасия Рацкевич

Среди фигуристов и тренеров, которые находились на упавшем самолете, могли быть и российские специалисты. Об этом сообщил спортивный агент Ари Закарян.

«На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты», — заявил РИА Новости Закарян.

10:33 Анастасия Рацкевич

Утро четверга омрачили трагические новости: возле национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия, пассажирский самолёт столкнулся с вертолетом армии США Black Hawk

«Самолет приближался к взлетно-посадочной полосе, сообщают представители Федерального управления гражданской авиации и Министерства обороны», — передает телеканал СNN.

Как стало известно позднее, на борту находились фигуристы и их тренеры, которые принимали участие в чемпионате США.

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