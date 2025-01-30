Одна драма сменила другую. Любимая ученица Тарасовой оказалась на борту самолёта в США

30 января 2025 года — чёрный день в мире спорта и не только. Новости из США о крушении самолёта в Вашингтоне шокировали всех поклонников фигурного катания. К сожалению, среди пострадавших в авиакатастрофе, в которой столкнулись пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, и военный вертолёт UH-60 Black Hawk, оказались представители нашей школы фигурного катания.

Данные о жертвах ещё пополняются, но, по информации нескольких источников, на борту были и те, кого российский зритель помнит по выступлениям за СССР, — речь о чемпионах мира Евгении Шишковой и Вадиме Наумове, а также о любимой ученице Татьяны Тарасовой Инне Волянской.

Заслуженный тренер СССР эмоционально отреагировала на весть об ужасной трагедии:

«Это моя ученица и любовь. Я крестила её ребёнка. Кошмар… Всем родным, близким, а также Федерации фигурного катания США выражаю соболезнования. Не знаю, как тут сказать по-другому, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Уход Инны Волянской — большая потеря. Это была выдающаяся фигуристка, которой нам будет сильно не хватать. Спортсменка, которая покорила всех своим артистизмом и грацией, а также непоколебимой волей. Она справилась с предательством близкого человека и продолжила жить, несмотря на личную драму. Увы, она сменилась другой, которая лишила спортивный мир прекрасной фигуристки, тренера и просто хорошего человека. Вспоминаем, какой была Инна Волянская.

Медалистка чемпионата СССР и талантливый тренер

Волянская выступала в парном катании и представляла сборную Советского Союза. Её партнёром был Валерий Спиридонов, с которым фигуристка выиграла шесть медалей международных стартов, включая золото Nebelhorn Trophy и St. Gervais International 1982 года.

На чемпионате СССР — 1980 Инна и Валерий взяли бронзовые медали, а на Кубке СССР того же года стали победителями. Через год на этом же турнире они завоевали серебро. Ещё одной громкой победой в их послужном списке стало золото Спартакиады народов СССР — 1982.

После завершения карьеры Волянская начала выступать в ледовых шоу, в том числе у Джейн Торвилл и Кристофера Дина, а уже с марта 2017 года переквалифицировалась в тренера по фигурному катанию, воспитывая юные дарования в Вирджинии. Одна из учениц Инны — София Безкоровайная, которая в юные годы заслужила положительные оценки от экспертов.

Ученица Тарасовой, пережившая предательство любимого

Период выступлений в шоу — особенный в жизни Волянской. Именно там Инна раскрылась на все 100%. Татьяна Тарасова, в проекте которой участвовала фигуристка, всегда очень тепло отзывалась о спортсменке, отмечая её непревзойдённый артистизм и грацию.

«Танцы Волянской и Воложинской называли просто феерией. Мне самой иногда казалось, что на сцене разыгрывается не сказка, а серьёзная драма, так они играли свои роли. Эта наивная немецкая история совершенно растворилась во мне, я каждый день смотрела спектакль и каждый день отмечала, как они искренне живут на сцене, не имея никакой артистической выучки. Они — совершенно не боюсь этого слова — творили высокое искусство. Всю свою тренерскую жизнь я занималась актёрским мастерством со своими учениками, хотя к спортивным тренировкам оно, казалось бы, не имело отношения. А я мучила спортсменов дикими для них вопросами: о чём они думают, когда молчат, когда стоят в позиции, о чём говорит его или её спина. Так что мои воспитанники к лицедейству оказались подготовленными», — писала Татьяна Анатольевна в книге «Красавица и чудовище».

По словам заслуженного тренера СССР, Инна, как и её коллеги, всегда очень серьёзно относилась к выступлениям — за семь месяцев гастролей по Англии ни разу не заболела и не пропустила ни одного из 200 шоу.

«Наверное, ответственность перед сценой, перед коллективом, в конце концов, перед самим собой мобилизует артистов. Они были великие профессионалы в спорте, вытренированные и выжившие в тяжёлых условиях. Они претерпели ночные тренировки, мотание по стране, жесточайшую конкуренцию. Чтобы остаться в спорте, нужен фанатизм плюс профессионализм. Пригодилось, сработало это и в театре, но добавилось и огромное мастерство. Вот что помогло им ни разу не заболеть, не сорвать ни одного спектакля. Билеты проданы заранее, у нас в контракте семь спектаклей в неделю, и мы не имели права на отмену», — отмечала Тарасова.

Солисты ледового ансамбля «Все звезды» Инна Волянская и Валерий Спиридонов Фото: РИА Новости

Железный стержень был в хрупкой на вид Волянской, которая была вынуждена бороться не только с трудным графиком, но и с личной болью из-за предательства самого близкого человека: её партнёр и муж Валерий Спиридонов предпочёл ей другую.

«Ужасный разрыв в труппе произошёл как раз на второй год, когда Спиридонов ушёл от своей жены Инны Волянской к Лене Гараниной, жене Игоря Завозина. Произошла настоящая трагедия в театре, трагедия в жизни Инны. Она еле сумела довести гастроли до конца. Только она знает, что ей стоили последние спектакли. Я решила найти для Инны нового партнёра. Но для начала я уволила всех, кто оказался замешанным в скандале. Уволила Гаранину с её мужем Завозиным», — откровенничала Татьяна Анатольевна.

Тихонов помог Волянской вновь засиять на льду

Однако Инна смогла пойти дальше — как в жизни, так и на льду. Компанию ей составил чемпион мира и двукратный чемпион Европы Алексей Тихонов, с которым Волянская выглядела даже убедительнее, чем прежде.

«К нам пришёл Лёша Тихонов, которого мне с трудом удалось уговорить. Тихонов не хотел уходить из спорта, к тому же подписал в Японии контракт с местной федерацией. Я ему сказала: «Лёша, у меня есть партнёрша, парница от бога. Вы оба будете счастливы, когда начнёте вместе кататься». Он пришёл, посмотрел, как Инна работает, и ответил, что через три дня будет у нас. Я поинтересовалась, а почему через три?

Он объяснил: «Потому что у меня коньки в Японии, но я сегодня ещё на самолёт успею». Через пару дней он действительно появился на репетиции. Они хорошо и быстро скатывались, правда, с Волянской это сделать очень легко. Но и сам Тихонов — парень с большим талантом, силой и красотой. Полюбила его сразу, — он замечательный мальчик, а с Инной они оказались просто созданы друг для друга. Когда театр перестал существовать, Лёша вновь вернулся в спорт. Больше того, он сначала выиграл чемпионат Европы, а спустя год, в 2000-м, стал чемпионом мира. Но всё это было потом, а пока же Инна после всех потрясений постепенно приходила в себя, учила Лёшу».

Сильной и необыкновенно талантливой была эта фигуристка, которая навсегда останется в нашей памяти.

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Инны Волянской.