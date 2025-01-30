Авиакатастрофа в США унесла жизни русских чемпионов мира. Судьба пары Шишкова/Наумов

Ещё один чёрный день в истории фигурного катания – чудовищная трагедия произошла в Вашингтоне с рейсом American Airlines. Пассажирский борт столкнулся в воздухе с военным вертолётом, после чего рухнул в реку. Как утверждает портал Rolling Stone, шансов на то, что в катастрофе кто-то выжил, нет, и спасательная операция перешла в восстановительную.

Как сообщают многочисленные источники, среди пассажиров разбившегося лайнера – российские чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они приносили нашей стране медали крупнейших стартов, а после окончания спортивной карьеры долгие годы развивали фигурное катание в США.

Евгения Шишкова родилась в Ленинграде 18 декабря 1972 года. Свой спортивный путь Шишкова начинала в родном городе, сначала – в одиночном катании в возрасте восьми лет, через три года перешла в парное катание. Вадим Наумов родился в Ленинграде 7 апреля 1969 года, в фигурное катание он пришёл в 1979 году.

В паре Евгения и Вадим начали кататься в 1985 году, на соревнования вышли в 1987-м. Тренерами Евгении и Вадима были супруги Людмила и Николай Великовы, в качестве хореографов пары работали Александр Стёпин и Наталья Печерская.

В 1994 году Шишкова и Наумов в составе сборной России завоевали золотые медали чемпионата мира по фигурному катанию, турнир тогда проводился в японском городе Тиба. В их копилке также серебро ЧМ 1995 года и бронза 1993 года. В сезоне-1995/1996 Шишкова и Наумов завоевали золото первого в истории финала серии Гран-при ISU.

На Олимпийских играх реализовать свой потенциал, увы, не удалось: в 1992 году в Альбервилле Шишкова/Наумов заняли пятое место, в 1994 году в Лиллехаммере стали четвёртыми, хотя мог получиться полный российский пьедестал.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов Фото: Chris Cole/Getty Images

Как нередко бывает в фигурном катании, Евгения и Вадим были парой не только на катке, но и в жизни. Они поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге. По окончании любительской спортивной карьеры Шишкова и Наумов эмигрировали в США. Как фигуристы-профессионалы Шишкова и Наумов выиграли соответствующий ЧМ в 1998 году.

В США Шишкова и Наумов активно работали тренерами по фигурному катанию, свой путь они начинали в городе Симсбери, штат Коннектикут. В числе тренерских успехов пары – работа с дуэтом Кэтрин Оршер/Гаррет Лукаш, которых российские чемпионы мира привели к золоту национального чемпионата и бронзе чемпионата четырёх континентов.

Их сын Максим появился на свет в 2001 году, сейчас он член сборной США по фигурному катанию. Максим Наумов не один раз становился четвёртым на чемпионате страны и представлял свою страну на чемпионате четырёх континентов.

«Родители помогают не только на льду, на тренировках, но и дома, вообще со всем. Мы — команда. Мы всегда работаем вместе. Они очень многое знают, передают мне свой опыт. Каждый день я пытаюсь становиться немного лучше. Моя цель — выйти на такой же уровень, на котором были мои родители», — рассказывал Максим в интервью в 2020 году.

Максим Наумов выступает на чемпионате США в Уичито в 2025 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2025-м Наумов вновь завоевал оловянную медаль чемпионата США. Из Уичито фигурист вылетел по окончании турнира. Вадим и Евгения задержались в городе на несколько дней, поскольку к национальному турниру были приурочены спортивные сборы для перспективных фигуристов-юниоров. Но домой вернуться им было не суждено.