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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: выиграет ли экс-россиянка Губанова и как выступят Дэвис и Смолкин 31 января

Что покажут Дэвис и Смолкин и сможет ли Губанова удержать лидерство? Live 3-го дня ЧЕ-2025
Соня Касаткина Анастасия Матросова
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Анастасия Губанова и Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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Смотрим за танцорами и женщинами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025 уже в самом разгаре. Первый комплект медалей разыгран: новыми чемпионами в парном катании стали немцы Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе.

Теперь в дело вступают танцоры. Действующие победители Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри в соревнованиях этого года не участвуют, а именно они выигрывали в последние два сезона. Так что наблюдать за конкуренцией европейских танцевальных дуэтов будет крайне интересно — ведь кто-то из них займёт освободившиеся лидирующие позиции.

Ещё один интересный кейс представляет пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кажется, что дочь и зять заслуженного российского тренера Этери Тутберидзе способны удивить как со знаком минус, так и наоборот — выдать прокаты жизни.

В женском одиночном катании после короткой программы лидирует Анастасия Губанова. Однако её соперницы, эстонка Нина Петрыкина и швейцарка Кимми Репонд, находятся от неё в пределах одного балла. Очевидно, что цена любой ошибки в произвольной программе будет достаточно высокой. Так что борьба должна получиться очень серьёзной.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего соревновательного дня.

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