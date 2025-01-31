Чемпион, рвущийся на вторую Олимпиаду. Почему Галлямов должен стать «Королём фигурки»

Саша вместе с партнёршей не проиграл ни одного старта в сезоне, а ещё он непревзойдённый лидер с отличным чувством юмора.

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Известны имена всех финалистов, и подписчикам телеграм-канала «Ход коньком» осталось выполнить самое ответственное задание — выбрать победителей этого престижного конкурса.

У мужчин в четвёрке народных избранников оказались Владислав Дикиджи, Александр Галлямов, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Отдать предпочтение только одному — невероятно сложная задача, ведь каждый в 2024 году достиг различных успехов и заслуживает стать коронованной особой. Однако выразить симпатии всё-таки необходимо одному-единственному фигуристу. Самому, по вашему мнению, достойному.

Помните: ваш голос может оказаться решающим в борьбе за титул «Короля фигурки». Поэтому не спешите, а подумайте как следует, прежде чем переходить к голосованию. Для меня же вопрос, кто фаворит в этой захватывающей гонке, не стоял: Александр Галлямов в этом году стал самым влиятельным фигуристом России и рвётся на вторую Олимпиаду в карьере. Рассказываю, как это произошло.

Непобедимый чемпион всех и вся

Спорт есть спорт, поэтому было бы глупо закрывать глаза на очевидное — Александр Галлямов и Анастасия Мишина выносили своих соперников один за другим на каждом старте в текущем сезоне, даже когда сами чувствовали себя неважно, ошибались или просто позволяли нервам повлиять на таких опытных фигуристов, как они. Ученики Тамары Москвиной даже в периоды спада остаются профессионалами и показывают высокий уровень, который подавляющему большинству пар — в России и в мире — и не снился.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина Фото: РИА Новости

Будем откровенными, мы видели огрехи от Саши: и когда он уронил Настю во время поддержки в ответственный момент на Олимпиаде в Пекине, и когда он явно был не в форме на недавно прошедшем чемпионате России по прыжкам. Но Галлямов оба раза боролся до конца: сначала защитил партнёршу от травмы, приняв удар на себя, а потом привёл себя в порядок и забрал-таки золото турнира в Санкт-Петербурге. Это отличает отличного спортсмена от просто хорошего.

Вы можете сказать, что секрет успеха Галлямова — его верная спутница, и будете правы. По наблюдениям, Мишина и правда ошибается гораздо реже, но давайте учитывать, что работа в паре всегда ведётся двумя людьми. Не было бы легендарных невероятно стабильных приземлений на выбросах, не будь у Насти партнёра, который точно знает, с какой силой и скоростью запускать её в воздух. Не было бы шикарных прыжковых комбинаций, если бы оба не оттачивали элементы до идеала.

Так что Саша — атлет в истинном его проявлении.

Настоящий лидер и медийный творец

И лидер. Галлямова неизменно выбирают в качестве капитана в командных соревнованиях: он был главным в питерской группе на чемпионате России по прыжкам, а также вёл вперёд «Сивучей» в фигурнокатательной Лиге чемпионов. Это доказывает, что Саша — надёжный человек, которому готовы довериться коллеги по цеху.

Узнаваемость фигуриста выросла и среди болельщиков. Галлямов примерил на себя роль медийного творца, начав по-настоящему «трясти болотце», как когда-то высказалась Яна Рудковская. Вот уже больше года спортсмен развлекает всех злободневными мемами и яркими завуалированными высказываниями, которые направлены на то, чтобы приоткрыть завесу тайн. Саша не боится критиковать, быть саркастичным и по-умному дерзким. Не каждый фигурист сейчас может похвастаться этим.

Галлямов начал троллить зарубежных деятелей, включая спортивных чиновников, после лишения золотой олимпийской медали в команднике, тем самым защищая своих товарищей по команде. Надо признать, что чувство справедливости — отличительная черта Саши, поэтому, когда разгорелся скандал на турнире шоу-программ, он не остался в стороне. Не промолчал и тогда, когда Александра Бойкова нечаянно обронила про «тупых спортсменов».

С помощью юмора фигурист показывает недостатки в своём виде спорта, и это хорошо. А иногда он просто развлекается, записывая каверы на песню Александры Трусовой или подшучивая над Луной Хендрикс.

Кандидат в олимпийскую сборную №1

Но в чём спортсмен предельно серьёзен, так это в том, чтобы защищать честь страны на крупных международных стартах. На Олимпиаде в Пекине Галлямов и Мишина успешно дебютировали, внеся свой вклад в получение золотой (ставшей бронзовой) медали в командном турнире, а также выиграв бронзу в личных соревнованиях.

Долгое время у Саши и Насти не было шансов продолжить покорять вершины на большой арене за рубежом, но последние новости о допуске россиян до отбора на Игры в Милане всё изменили. Теперь пара Тамары Москвиной является кандидатом №1 в сборную России. Эксперты полагают, что именно эти фигуристы будут бороться за поездку на главный старт четырёхлетия, и, возможно, статус «Короля фигурки» поможет Галлямову укрепить свои позиции. «Чемпионат» предлагает вам поддержать Сашу и проголосовать за него в нашей премии.