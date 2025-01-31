Сделала своё шоу и гремит в медиа. Почему Медведева — настоящая «Королева фигурки»?

Премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» проводится уже второй год подряд, и итоги уже не за горами! Сегодня, 30 января, в телеграм-канале «Ход коньком» стартовало финальное голосование за победителя и победительницу конкурса.

В финале у девушек – четыре фигуристки, каждая из которых заслуживает звания «Королева фигурки». По итогам группового этапа в финал пробились Василиса Кагановская, Александра Игнатова (Трусова), Анна Щербакова и Евгения Медведева. Сделать выбор невероятно сложно, но всё-таки придётся – голос можно отдать только одной из участниц.

Мой выбор – это Евгения Медведева. Спортивную карьеру Женя давно завершила и окончательно перешла из спорта в медиасферу, но при этом продолжает оставаться лицом российского фигурного катания.

Можно сказать, что соревнования в 2024 году у Медведевой всё-таки были – в марте Женя приняла участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов», получив личный приз от одной из судей – актрисы Виктории Исаковой.

Женя год за годом не устаёт пробовать что-то новое. В прошедшем году Медведева открыла для себя новый мир. Фигуристка приняла участие в проекте «Звёздные танцы» на ТНТ, её партнёром стал Ильдар Гайнутдинов. Жене и Ильдару удалось дойти до полуфинала сезона и представить зрителям не одну запоминающуюся постановку.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Фото: Сергей Булкин/ТАСС

В 2024 году Жене исполнилось 25 лет, и ко дню рождения знаменитая чемпионка организовала собственное масштабное ледовое шоу. Отметить день рождения получилось с размахом – на шоу удалось заполнить «ЦСКА-Арену» почти под завязку, сама Женя то и дело появлялась на льду, вспоминая вместе со зрителем знаковые постановки и переломные моменты в карьере.

В общей сложности у Медведевой было 10 выходов – и сольные номера, и постановка на троих с подругами-соперницами Еленой Радионовой и Анной Погорилой, и парный номер с Александром Энбертом, и танец на сцене с Ильдаром Гайнутдиновым… Шоу двукратной чемпионки мира получилось поистине запоминающимся и уникальным, а главная цель – вызвать ностальгию – была выполнена и даже перевыполнена.

В 2024-м в карьере Медведевой случилась яркая главная роль: с аншлагом прошли показы шоу «Кармен» Ильи Авербуха в Москве, а Женя вернулась к роли роковой цыганки. Появилась фигуристка и в шоу «Щелкунчик», где спортсмены катались под симфонический оркестр.

Медиакарьера Жени тем временем продолжает идти вверх: в шоу «Бес комментариев» побывали и гости из мира фигурного катания (Илья Авербух, Оксана Домнина, Елизавета Туктамышева), и яркие представители других сфер – отец Павел Островский, стилист Гоша Карцев, комик Дмитрий Позов. Пробовала Женя себя и в шоу о фигурном катании – за прошлый год вышло несколько выпусков проекта «Каток», где Медведева вместе с другими ведущими обсуждала последние новости и инфоповоды из своего родного вида спорта.

В 2024 году Женя вернулась в «Ледниковый период» в качестве ведущей проекта! Новый сезон с народными участниками стартовал прошлой осенью, Медведева прекрасно справляется с отведённой ролью и уже превратилась в один из символов проекта.

Евгения Медведева, Дина и Арина Аверины, Алексей Ягудин на съёмках «Ледникового периода» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Продолжаются коллаборации Медведевой с футбольным клубом «Динамо»: в матче с «Амкалом» Женя даже вышла на поле в качестве игрока. «Конечно, из меня тот ещё футболист, но мне показалось забавным поучаствовать в таком интертейменте. Это популяризирует и футбол, и фигурное катание», – отмечала спортсменка.

Популяризировать фигурное катание у Медведевой хорошо получается до сих пор. Так почему бы тогда нашей чемпионке не стать «Королевой фигурки»?