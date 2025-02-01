Выиграют ли Гиньяр/Фаббри и Адам Сяо Хим Фа свои третьи титулы? Четвёртый день ЧЕ-2025

Европейское первенство в Таллине близится к своему логическому завершению. В рамках соревнований осталось разыграть два комплекта медалей: в танцах на льду и в мужском одиночном катании.

В танцевальном турнире ближе всех к успеху – действующие чемпионы Гиньяр и Фаббри. Они уверенно выиграли ритм-танец и теперь рвутся к своему третьему золоту чемпионата Европы. А вот Диана Дэвис и Глеб Смолкин лишь 10-е. Смогут ли они подняться выше — одна из интриг соревнований.

Среди мужчин ближе всех к титулу Адам Сяо Хим Фа. Помешать ему может разве что Ника Эгадзе, который отстал от лидера всего на два балла. Однако грузинский фигурист не отличается стабильностью. Но кто знает, возможно, настал его час?

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию заключительного соревновательного дня в рамках чемпионата Европы — 2025. Оставайтесь с нами!

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