Прорыв сезона и наша гордость. Почему Дикиджи должен стать «Королём фигурки»

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Уже определились все финалисты, и подписчикам телеграм-канала «Ход коньком» осталось выполнить самое ответственное задание — выбрать победителей конкурса.

Премия была создана с целью популяризации фигурного катания и привлечения внимания к самым ярким спортсменам страны. В мужской финал вышли Владислав Дикиджи, Александр Галлямов, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Все они — разные, талантливые и безумно интересные спортсмены. Каждый из них отличается чем-то своим — выбрать кого-то одного крайне трудно. Но я отдам предпочтение лидеру текущего сезона в мужском одиночном катании — это Владислав Дикиджи.

Настоящий спортсмен

В первую очередь хочется отметить этого фигуриста со спортивной точки зрения. Ещё в сезоне-2023/2024 Влад ворвался в элиту мужской одиночки и завоевал медали на важнейших стартах. Но к концу 2024 года Дикиджи прорвался на лидирующие позиции.

Ученик Олега Татаурова выиграл оба своих этапа российской серии Гран-при, а затем впервые в карьере стал чемпионом России. Владислав не боится исполнять в своих программах сложнейшие элементы и старшие четверные прыжки. При этом не прыжками едиными: Дикиджи осознаёт, что необходимо работать и над второй оценкой:

«По внутренним ощущениям, вторая оценка улучшается, я стараюсь концентрироваться не только на прыжках, добавлять руки, корпус. С корпусом, конечно, беда. По чуть-чуть, маленькими шажочками думаю, что буду совершенствоваться», — отметил фигурист.

Второй в мире

Даже толком не выступая на международной арене, Дикиджи вписал своё имя в историю как второй в мире человек, который освоил четверной аксель. Этим уникальным прыжком, помимо Влада, владеет американец Илья Малинин. Но ученик Олега Татаурова не спешит вставлять этот элемент в программы.

На публике у Влада уже были удачные попытки исполнения элемента: это случилось на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге. И пусть произошло это вне соревновательного зачёта, в памяти любителей фигурного катания Дикиджи уже плотно отпечатался.

Возможно, фигуристу и не стоит пытаться вставлять кваксель в программы: всё же этот прыжок очень энергозатратный. А у Влада неплохо получается выигрывать и без четверного акселя. Окончательное решение будет за самим Дикиджи и его тренером. Но уважение и признание зрителей спортсмен уже заслужил.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Медийный талант

Примечательно, что Дикиджи успевает заниматься и другими делами, помимо спорта. В новогодние праздники фигурист активно выступал в шоу. А в свободное время Влад с большой любовью ведёт социальные сети. При этом в танцах, которые фигурист выкладывает в своём аккаунте в TikTok, он раскрывает себя с другой стороны:

«На самом деле, я в плане спортсмена один человек, а в плане TikTok — другой. Дело в том, что на лёд выхожу, и у меня одна попытка, а танцы могу снимать сколько угодно. Там-то я не буду нервничать. Ну не получится первая попытка — перезапишу, буду танцевать, пока не понравится. А в фигурном катании так не получится. Это всё тренды зарубежные. Мне попадаются в рекомендациях, я вижу — о, классный танец, сохраню, будет время — сам подучу, станцую и выучу», — рассказал Дикиджи.

Всегда приятно смотреть на спортсмена, который талантлив во всём и раскрывается с разных сторон. И остаётся лишь пожелать удачи на всех фронтах.