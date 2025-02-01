Реанимировала карьеру и рвётся в топ. Почему Кагановская — «Королева фигурки» — 2024

Премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» проводится уже второй год подряд, и итоги уже совсем близко. Пока в телеграм-канале «Ход коньком» идёт финальное голосование за победителя и победительницу конкурса, мы рассказываем о кандидатах.

В финале у женщин – четыре фигуристки, каждая из которых заслуживает звания «Королева фигурки». По итогам группового этапа в финал пробились Василиса Кагановская, Александра Игнатова (Трусова), Анна Щербакова и Евгения Медведева.

В условиях российского фигурного катания крайне трудно выбрать только одну спортсменку, которую можно назвать самой успешной. Но я отдам предпочтение представительнице парного катания — Василисе Кагановской.

Новый дуэт

В 2024 году 19-летняя спортсменка фактически с нуля начала свою карьеру, когда встала в пару с Максимом Некрасовым. Всё-таки ребятам нужно было заново научиться кататься, привыкнуть к друг к другу и конкурировать с теми, кто вместе на льду уже не первый год.

И Василисе (вместе с Максимом, разумеется) удалось не просто за короткий срок стать настоящей парой, но и выделиться среди российских танцев на льду. Кагановской, на самом деле, было сложнее, чем всем остальным, кто встал в новые пары. Ведь её дуэт с Валерием Ангелополом был очень хорош. А поклонники до сих пор сожалеют об их распаде.

Но фигуристка так гармонично смотрится с Максимом, да ещё и успела уже по-спортивному «щёлкнуть по носу» более опытные пары, что её обширная фан-база может быть спокойна: у неё всё хорошо. К тому же дуэт уже получает слова похвалы в свой адрес. А ведь это только первый совместный сезон.

Рано или поздно российских фигуристов вернут на международную арену. Василиса и Максим — представители нового поколения, которому предстоит выступать за нашу страну на международных турнирах. И кажется, что у них есть все шансы выбиться в топ.

Надёжная фан-база

У Василисы достаточно много поклонников. И то, что мы сейчас пишем этот текст о ней — тому подтверждение. Кстати, наше голосование защищено от накруток. И мы должны отметить, что за Кагановскую действительно проголосовало столько людей, что она смогла пройти в финал нашей премии.

И ничего удивительного в этом нет: молодая и красивая фигуристка, которая реанимировала карьеру с новым партнёром и уже завоевала любовь публики. Василисе всего 19, а значит, у неё всё впереди. Но признание преданных поклонников у Василисы есть и будет с ней всегда.

Далеко не каждая танцевальная пара может похвастаться таким вниманием. Да, фанаты есть у многих. Но такие активные болельщики, причём не только внутри страны, но и за её пределами — ими могут похвастаться единицы. Для этого Василиса даже некоторые свои посты в социальных сетях пишет на английском языке — чтобы понимала её зарубежная публика.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Медийная активность

И хоть спорт занимает в жизни Кагановской достаточно много времени, фигуристка успевает проявлять себя и с медийной точки зрения: снимает тренды и забавные ролики с тренировок. И реально делает успехи в этом: у её аккаунта в известной социальной сети больше подписчиков, чем у двух последних олимпийских чемпионок в танцах на льду — Тессы Вирту и Габриэлы Пападакис.

И это у Василисы ещё нет в карьере больших титулов. Она популярнее многих российских одиночниц. Понятно, что с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой сравнивать не стоит. Но подписчиков у той же Аделии Петросян, лидера нашей женской одиночки, раз в семь меньше, чем у Кагановской.

В общем, перезапустила Василиса карьеру с завидными показателями популярности и известности. И для полной картины ей пока не хватает титулов в фигурном катании. Но с её рвением и желанием заниматься спортом кажется, что медали — это лишь вопрос времени.