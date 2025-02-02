Растёт и никогда не сдаётся. Почему Евгений Семененко должен стать «Королём фигурки»

Уже совсем скоро мы узнаем новых «Короля и королеву фигурки»! Финальное голосование в ежегодной премии «Чемпионата» в самом разгаре. В итоговый топ отобрались четверо – это Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи и Александр Галлямов.

Вы можете отдать свой голос только за одного из участников, и самое время определиться с выбором. Каждый из финалистов классно провёл 2024 год и имеет мощную поддержку фан-базы, но награду получит только один. У меня для вас сразу несколько железных аргументов, почему стоит проголосовать именно за Евгения Семененко.

Продолжает побеждать и оставаться в топе мужской одиночки

В 2024 году на счету Жени – две медали крупнейших российских стартов: золото Спартакиады сильнейших в Магнитогорске и бронза чемпионата России в Омске.

В условиях отстранения опытным спортсменам с каждой новой выигранной медалью всё сложнее искать мотивацию на следующие старты. Потолок – это чемпионат России. А что, если ты уже выиграл чемпионат России? Подтверждать титул, да ещё и второй раз кряду сложнее вдвойне, в XXI веке выигрывать чемпионат России в мужском одиночном больше двух раз подряд удавалось только Евгению Плющенко и Максиму Ковтуну.

В Магнитогорске с двумя чистыми прокатами Женя установил личный рекорд по сумме баллов – выступления на «Арене Металлург» тогда реально смотрелись самыми цельными, хорошими как в технике, так и во второй оценке, а смотреть всегда приятнее на баланс.

Евгений Семененко после победы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске Фото: РИА Новости

В Омске в упорной борьбе Семененко удалось вырвать бронзовую награду после неудачи с каскадом в короткой программе. Умение никогда не сдаваться, не отступать ни на шаг и не терять надежду даже в тот момент, когда кажется, что всё упущено, что тебя уже списали – наверное, в этом Жене нет равных в российском фигурном катании. Кто-то может сказать, что на чемпионате России ему повезло, но, как говорят в футболе – везёт тому, кто везёт.

Усложняется и выдерживает титанический уровень конкуренции

В межсезонье Семененко провёл большую работу над технической составляющей своих программ. Самая главная победа – стабильный четверной флип, который теперь стоит и в короткой, и в произвольной программах. Раньше Женю могли ругать за то, что он выигрывает с младшими квадами, но теперь этот аргумент неактуален.

На мемориале Панина-Коломенкина фигурист и вовсе решил сделать то, чего раньше в нашей мужской одиночке не пытался ещё никто: собрать в одной программе шесть четверных прыжков. Причём не просто так – на тренировках такой набор уже получался, и лишь поэтому захотелось попробовать подобное в соревновательном формате. Получилось в прокате не всё, однако за одну только смелость можно этого фигуриста похвалить.

Весной Женя пробовал и четверной аксель, но одна неудачная попытка перечеркнула дальнейшие его стремления. Кто знает, как бы развивались события, если бы не случилась эта травма?

Растёт как актёр и продвигает фигурный мир в мире нефигурном

Работой исключительно над прыжками в 2024 году Женя не ограничился. Сложно не замечать то, как этот фигурист растёт в актёрском плане: чего стоят только перевоплощения в Бабу-ягу или в Сказочника во время новогодних шоу Ильи Авербуха! Вместе с этим родился в прошлом году и трагический памятный номер «Журавли» для «Русского вызова», который тронул сердца болельщиков.

На гала-шоу чемпионата России Семененко представил свой новый показательный номер вместе с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.

Софья Леонтьева, Евгений Семененко и Даниил Горелкин на показательных выступлениях Фото: РИА Новости

Вышел очень смелый эксперимент, и, если судить по отзывам публики, он удался на все 100%. Совместить классику и ультрасовременную корейскую музыку, одиночное катание и танцы на льду, приправить это всё эпатажным обливанием водой и хореографией, как в оригинальном клипе – вот рецепт яркого и запоминающегося перформанса.

Что особенно интересно, сам номер завирусился в K-pop среде, и только в декабре суммарные просмотры перевалили за миллион. Благодаря таким вещам фигурное катание движется вперёд, в него вовлекается всё большее число людей, а это ли не главное?