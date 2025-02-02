Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Премия Чемпионата Король и Королева фигурки, финал, почему нужно голосовать за Щербакову: карьера ведущей и комментатора

Покоряет медийное поле и передаёт опыт молодым. Почему Щербакова — «Королева фигурки»
Екатерина Авдонина
Почему Щербакова — «Королева фигурки»
Аудио-версия:
Комментарии
Аня не отчаивается из-за травм и выходит на лёд, чтобы взрастить новое поколение чемпионов. А ещё она невероятно крута за микрофоном.

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Известны имена всех финалистов, и подписчикам телеграм-канала «Ход коньком» осталось выполнить самое ответственное задание — выбрать победителей этого престижного конкурса.

У женщин в четвёрке народных избранниц оказались Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Василиса Кагановская. Отдать предпочтение только одной — невероятно сложная задача, ведь каждая в 2024 году достигла успехов в различных областях и заслуживает стать коронованной особой. Однако выразить симпатии всё-таки необходимо одной-единственной фигуристке. Самой, по вашему мнению, достойной.

Помните: ваш голос может оказаться решающим в борьбе за гордый титул «Королевы фигурки». Поэтому не спешите, а подумайте как следует, прежде чем переходить к голосованию. Для меня же вопрос, кто фаворит этой захватывающей гонки, не стоял: Анна Щербакова всё ещё находится на вершине, даже если возвращение на соревнования невозможно из-за многочисленных травм, — на льду мы видим спортсменку, которая готова передать опыт молодому поколению. А ещё Щербакова — королева медиаиндустрии!

Травмы тренировкам не помеха

Летом Аня перенесла три операции на голеностопе — мы часто видели Щербакову в больничной палате — то в личном влоге, то на ролике от Алины Загитовой, которая старалась позаботиться о коллеге по цеху. Волноваться за Щербакову стало привычным делом, ведь и на тренировки она не выходила по несколько месяцев. Однако Аня сохраняла позитивный настрой и не давала болельщикам разочароваться.

Возобновление карьеры фигуристка сразу отмела, и в этом был смысл. Ломаться дальше при отсутствии международных соревнований — непрактично. Заработать золото финала Гран-при — единственного титула, которого не хватает в её «большом шлеме» (золото чемпионата Европы перешло к Щербаковой после дисквалификации Камилы Валиевой) — было нереально, поэтому спортсменка решила пойти другим путём — передать опыт следующему поколению.

Франция, Турция, Китай, различные города России — где только не была Щербакова за целый год. Десятки мастер-классов и ещё больше восторженных отзывов от маленьких фигуристок — вот чего добилась Аня за короткий промежуток времени.

Материалы по теме
Большая травма позади? Что происходит с Щербаковой после операции на голеностопе
Большая травма позади? Что происходит с Щербаковой после операции на голеностопе

Капитан, наставница и куратор

Но дальше — больше. Щербакова наставляла фигуристов не только технически, обучая необходимым элементам. Аню стали приглашать на крупные соревнования, где она была и капитаном, и куратором, и просто человеком, который поддерживает спортсменов, не давая им отдаться нервам.

Так, на взрослом Кубке Первого канала, который проходил в прошлом марте, Щербакова стала руководителем синей команды, которая благодаря в том числе её грамотной стратегии разгромно выиграла у банд Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой. «Синие» с теплом отзывались об Ане, отмечая её умение вовремя собраться и разработать чемпионский план.

На Кубке Первого канала среди юниоров в текущем сезоне Щербакова поддерживала юных спортсменов в одной из команд и противостояла Александре Трусовой. Подопечные Ани уступили, но совсем минимально.

Материалы по теме
Туктамышева одолела Загитову благодаря стратегии. Но золото турнира досталось Щербаковой
Туктамышева одолела Загитову благодаря стратегии. Но золото турнира досталось Щербаковой

Талантливая ведущая и комментатор

Тем не менее самым большим полем для развития для Щербаковой стало место у комментаторской позиции. В качестве ведущей Аня проявила себя во время «Ледникового периода» — ещё тогда эксперты единогласно заявили, что в медиаиндустрии фигуристка способна добиться немалых высот. Перед камерами, выводящими картинку на экран телевизора, спортсменка чувствует себя прекрасно, а её грамотная красивая речь — её сильнейшее оружие.

Анна Щербакова

Анна Щербакова

Фото: РИА Новости

Не изменилось это и во время соревнований: Щербакова регулярно комментирует выступления на крупных турнирах. В этой роли Аня раскрылась на максимум: её замечания всегда точны, при этом фигуристка избегает чрезмерно экспрессивной критики — с огромным уважением к коллегам.

Олимпийская чемпионка Пекина признавалась, что переживала, но при этом отмечала, что профессия неожиданно захватила её:

«Первые разы я очень нервничала, всегда переживаешь от неизвестного. Когда я садилась на комментаторскую позицию, мне было нервно, потому что я не понимала, что будет происходить, что надо говорить. Постепенно влилась. В этом направлении работа не прекращается: после каждого раза, когда я комментирую, стараюсь анализировать, что было плохо и хорошо, находить недочёты, чтобы их исправить. Это работа не только после целого дня комментирования, но и до, и после него. В целом мне безумно нравится, я в этом себя нашла. Мне кажется, что это моё», — говорила Щербакова Sport24.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android