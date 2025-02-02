Покоряет медийное поле и передаёт опыт молодым. Почему Щербакова — «Королева фигурки»

Аня не отчаивается из-за травм и выходит на лёд, чтобы взрастить новое поколение чемпионов. А ещё она невероятно крута за микрофоном.

Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вышла на финишную прямую! Известны имена всех финалистов, и подписчикам телеграм-канала «Ход коньком» осталось выполнить самое ответственное задание — выбрать победителей этого престижного конкурса.

У женщин в четвёрке народных избранниц оказались Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Василиса Кагановская. Отдать предпочтение только одной — невероятно сложная задача, ведь каждая в 2024 году достигла успехов в различных областях и заслуживает стать коронованной особой. Однако выразить симпатии всё-таки необходимо одной-единственной фигуристке. Самой, по вашему мнению, достойной.

Помните: ваш голос может оказаться решающим в борьбе за гордый титул «Королевы фигурки». Поэтому не спешите, а подумайте как следует, прежде чем переходить к голосованию. Для меня же вопрос, кто фаворит этой захватывающей гонки, не стоял: Анна Щербакова всё ещё находится на вершине, даже если возвращение на соревнования невозможно из-за многочисленных травм, — на льду мы видим спортсменку, которая готова передать опыт молодому поколению. А ещё Щербакова — королева медиаиндустрии!

Травмы тренировкам не помеха

Летом Аня перенесла три операции на голеностопе — мы часто видели Щербакову в больничной палате — то в личном влоге, то на ролике от Алины Загитовой, которая старалась позаботиться о коллеге по цеху. Волноваться за Щербакову стало привычным делом, ведь и на тренировки она не выходила по несколько месяцев. Однако Аня сохраняла позитивный настрой и не давала болельщикам разочароваться.

Возобновление карьеры фигуристка сразу отмела, и в этом был смысл. Ломаться дальше при отсутствии международных соревнований — непрактично. Заработать золото финала Гран-при — единственного титула, которого не хватает в её «большом шлеме» (золото чемпионата Европы перешло к Щербаковой после дисквалификации Камилы Валиевой) — было нереально, поэтому спортсменка решила пойти другим путём — передать опыт следующему поколению.

Франция, Турция, Китай, различные города России — где только не была Щербакова за целый год. Десятки мастер-классов и ещё больше восторженных отзывов от маленьких фигуристок — вот чего добилась Аня за короткий промежуток времени.

Капитан, наставница и куратор

Но дальше — больше. Щербакова наставляла фигуристов не только технически, обучая необходимым элементам. Аню стали приглашать на крупные соревнования, где она была и капитаном, и куратором, и просто человеком, который поддерживает спортсменов, не давая им отдаться нервам.

Так, на взрослом Кубке Первого канала, который проходил в прошлом марте, Щербакова стала руководителем синей команды, которая благодаря в том числе её грамотной стратегии разгромно выиграла у банд Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой. «Синие» с теплом отзывались об Ане, отмечая её умение вовремя собраться и разработать чемпионский план.

На Кубке Первого канала среди юниоров в текущем сезоне Щербакова поддерживала юных спортсменов в одной из команд и противостояла Александре Трусовой. Подопечные Ани уступили, но совсем минимально.

Талантливая ведущая и комментатор

Тем не менее самым большим полем для развития для Щербаковой стало место у комментаторской позиции. В качестве ведущей Аня проявила себя во время «Ледникового периода» — ещё тогда эксперты единогласно заявили, что в медиаиндустрии фигуристка способна добиться немалых высот. Перед камерами, выводящими картинку на экран телевизора, спортсменка чувствует себя прекрасно, а её грамотная красивая речь — её сильнейшее оружие.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Не изменилось это и во время соревнований: Щербакова регулярно комментирует выступления на крупных турнирах. В этой роли Аня раскрылась на максимум: её замечания всегда точны, при этом фигуристка избегает чрезмерно экспрессивной критики — с огромным уважением к коллегам.

Олимпийская чемпионка Пекина признавалась, что переживала, но при этом отмечала, что профессия неожиданно захватила её:

«Первые разы я очень нервничала, всегда переживаешь от неизвестного. Когда я садилась на комментаторскую позицию, мне было нервно, потому что я не понимала, что будет происходить, что надо говорить. Постепенно влилась. В этом направлении работа не прекращается: после каждого раза, когда я комментирую, стараюсь анализировать, что было плохо и хорошо, находить недочёты, чтобы их исправить. Это работа не только после целого дня комментирования, но и до, и после него. В целом мне безумно нравится, я в этом себя нашла. Мне кажется, что это моё», — говорила Щербакова Sport24.