Состоялась как спортсменка и как женщина. Почему Игнатова — снова «Королева фигурки»?

Саша остаётся главной звездой российского фигурного катания несмотря на то что не выступает на стартах более двух лет.

Прошлогодняя победительница премии «Чемпионата» – «Король и королева фигурки» – снова рвётся к вершине Олимпа! В этот раз, помимо Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой), в финал вышли Евгения Медведева, Василиса Кагановская и Анна Щербакова. Все девушки достойны победы, но голос в телеграм-канале «Ход коньком» вы можете отдать только за одну из претенденток. Я выбрала Александру Игнатову: несмотря на то что Саша не появлялась на официальных соревнованиях более двух лет, в прошедшем году имя девушки не исчезало из новостных лент, со страниц газет и экранов телевизоров.

Неожиданная свадьба и возможная беременность

Тот, кто буквально воспринял посыл про Год семьи в России, так это Игнатова. 2024-й для неё был полон по-настоящему семейных моментов. Прошлой зимой все только успели забыть про яркие отношения Трусовой и Кондратюка, как вдруг стало известно о новом возлюбленном Саши — вице-чемпионе России Макаре Игнатове. Александра неожиданно приехала на чемпионат Санкт-Петербурга и не просто засветилась в обществе нового бойфренда, да ещё и не стеснялась своих чувств: парочку застукали за поцелуем.

Впоследствии Игнатов и Трусова сначала никак не подтверждали свои отношения. Но в начале лета влюблённые ошарашили своих поклонников новостью, да ещё какой: сообщили о своей помолвке! Свадьба состоялась уже в начале августа и стала главным событием мира спорта прошедшего лета. На пышном празднике собрались известные фигуристы и блогеры, невесту поддержали Анна Щербакова, Елизавета Нугуманова, а в организации такого громкого события участвовала Яна Рудковская.

После свадьбы в жизни молодожёнов царила идиллия: Александра сопровождала мужа практически на всех соревнованиях. Игнатовы играли возлюбленных в шоу Евгения Плющенко и проводили время в совместных отпусках. И уже в начале января 2025 года появилась информация, что в жизни пары предстоит ещё одно счастливое событие: по сообщениям СМИ, Александра ожидает ребёнка и находится на третьем месяце беременности. На данный момент новость не нашла официального подтверждения от самих фигуристов. Но если это окажется правдой, то можно с уверенностью сказать, что Год семьи для Игнатовой отработан на славу!

Попытка возвращения на соревнования и четверной лутц

Помимо счастья в личной жизни, Александра до последнего не прекращала активные тренировки. Летом стало известно, что фигуристка планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые традиционно проходят в сентябре, в начале нового сезона. Саша заявила, что сделает это в том случае, если восстановит контент, с которым ей не стыдно будет выходить на лёд.

И она сдержала своё обещание! Сначала фигуристка на видео продемонстрировала, как выполняет свой коронный элемент — четверной лутц, а потом ещё и показала каскад с этим прыжком. А вот на контрольных прокатах, до которых Трусова всё-таки доехала (в протоколах уже с двойной фамилией), с лутца случилось падение. Однако тогда упорство Александры, которое с годами становится только сильнее, достойно уважения.

Такое активное поддержание спортивной формы многие связывали с желанием Игнатовой поехать на Олимпийские игры в Милане, о чём спортсменка сама говорила в своих интервью. При этом Саша также отмечала, что при потенциальном одном месте для российских спортсменов и при отсутствии соревновательной практики на протяжении нескольких лет сделать это для неё будет максимально сложно.

Победы даже без выступлений

В 2024 году фигуристке удалось примерить на себя новую роль, с которой до этого по разным причинам она никогда не сталкивалась. Игнатова стала капитаном одной из команд на Кубке Первого канала среди юниоров. С юниорами оранжевой команды, в числе которых были Елена Костылева, Алёна Принёва, Никита Сарновский и многие другие, Александра одержала победу, обогнав своих соперников, команду фиолетовых под руководством Анны Щербаковой, всего на один балл.

На пресс-конференции после соревнований Игнатова произнесла интересную речь: «Я хочу поблагодарить ребят, потому что они подарили мне первую победу на Кубке Первого канала. Я уже пошутила, что начала выигрывать после того, как завершила. Не буду говорить, что завершила, — не выступаю, но выиграла».

В прошедшем году Александра Игнатова однозначно расставила свои приоритеты, на данный момент поместив личную жизнь и семейное благополучие выше мечты получить заветное золото Олимпийских игр. Если вы разделяете подобные ценности или просто любите Сашу, то голосуйте за неё в премии «Королева фигурки».