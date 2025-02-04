«Плющенко или Ковтун? На мой взгляд, всё очевидно». Яркое интервью с Артёмом Ковалёвым

Возвращаться в строй после тяжёлой травмы – фигурная задачка со звёздочкой. А уж возвращаться, когда в твоём виде произошёл резкий технический скачок и конкуренция в разы усилилась — тяжело втройне. Но Артём Ковалёв возвращается. Полтора года назад он сломал ногу на тренировке, перенёс операцию и пропустил целый сезон, но руки ни в коем случае не опустил, Шаг за шагом он обретает былые кондиции и с позитивом смотрит в будущее.

В большом интервью «Чемпионату» Артём открыто рассказал, как сейчас обстоят дела со здоровьем, почему он не расстроился из-за непопадания на чемпионат России и кому бы из наших одиночников отдал квоту на олимпийский отборочный турнир в Пекине – выбор Артёма, возможно, кого-то из вас удивит. А ещё вспомнил историю, как на шоу один раз они с Матвеем Ветлугиным «украли» у Александра Галлямова велосипед.

«В данный момент в ноге два шурупа. Они как гвозди, которые забивают в дерево, чтобы держать конструкцию»

– Не могу начать интервью с какого-то иного вопроса – как сейчас состояние здоровья?

– Тьфу-тьфу, сейчас всё хорошо, на данный момент ничего не беспокоит. Физическое состояние в порядке, нет проблем с ногой. В момент перерыва после этапа Гран-при в Санкт-Петербурге я дал себе немного времени отдохнуть. При подготовке к этапу в Питере каждый день, кроме выходных, был на уколах, потому что по-другому было невозможно. Таблетки не помогали, так что это был единственный вариант. После Нового года выступал в шоу, как раз и нога отдохнула, не давал ей нагрузку, поэтому сейчас ничего не беспокоит.

– Отобраться на чемпионат России в этом сезоне не удалось, как в этом случае выстраивали календарь дальнейших выступлений?

– Пока ещё рано завершать этот сезон, в любом случае нужно было кататься. Меня не было весь предыдущий сезон, нужно было поднимать свой рейтинг, появляться хоть на каких-то соревнованиях, чтобы судьи меня видели, помнили, что я ещё катаюсь, за счёт этого поднимать своё имя. Как на международных стартах – есть разные соревнования, которые дают тебе рейтинг в дальнейшем, так и здесь на внутренних турнирах необходимо о себе напоминать.

Артём Ковалёв выступает с короткой программой на этапе Гран-при России Фото: РИА Новости

– Шурупы в ноге остались до сих пор?

– В данный момент да, есть два шурупа.

– Это до конца жизни?

– Нет, их можно убрать. Они как гвозди, которые забивают в дерево, чтобы держать конструкцию. И здесь так же, есть они и есть. Суть операции, по словам хирурга, была в том, чтобы кость, которая отломилась, никуда не ушла. Врачи решили её зафиксировать, так как у меня был перелом немного по диагонали. Нужно было, чтобы кость срослась правильно, без смещения.

Операция несложная, мне полноги не резали ради этого, сделали всё через два маленьких надреза, вставили шурупы. Сейчас даже швы не видно, потому что прошло почти полтора года.

– Исполнять четверные прыжки эти конструкции в ноге не мешают?

– Я их не чувствую. Они стоят в большеберцовой кости, а она не двигается никак. Сустав двигается, а кость стоит на месте.

– Есть мысли продолжить сезон и подать заявку на турнир шоу-программ?

– Да, буду подавать заявку. Возможно, ещё где-нибудь появлюсь, обговорим с тренером после чемпионата Европы дальнейшие планы. Возможно, отпустим этот сезон и будем готовиться уже полноценно к следующему: наращивать физику, восстанавливать четверной риттбергер, четверной флип, чтобы потом в следующем сезоне идти с четырьмя четверными. Этот сезон вкаточный был для меня, грандиозных планов не было.

Поэтому для меня и непопадание на чемпионат России, в финал Гран-при не так существенно. Если бы я был здоров, без пропущенного года, без этой травмы, я бы, конечно, переживал. И, возможно, после такого даже бы закончил. Но я понимаю, что после травмы, а в таком случае претендовать на высокие места очень сложно. Тем более что ребята, пока я лежал, не отдыхали, а работали.

Я вышел – доволен уже этим фактом. Недоволен результатом — где-то мог и получше выступить, где-то мой косяк был, не совсем правильно спланировали подготовку с тренером. Но не особо переживаю за этот сезон. А вот следующий будет уже с чистого листа, с новыми силами.

– Следил ли за чемпионатом России в Омске?

– Конечно, посмотрел мужчин и последнюю разминку у женщин.

– Чьи-то прокаты запомнились?

– Все, кто откатал чисто, – молодцы. Проявили свой мужской характер, показали, что уже не мальчики, а мужики. У нас говорят, что мужское одиночное – это постоянная лотерея. У кого-то пошло, у кого-то не пошло, всё по-разному складывается. Кто-то может быть круто готов, но у него просто не пошло. Или что-то произошло на тренировке. В любом случае все, кто занял свои места, сделали это абсолютно заслуженно.

«Не выходим и друг другу морду не бьём в духе: «Ты зачем взял Sound of Silence? Это я хотел взять эту музыку!»

– Кто был постановщиком программы под Sound of Silence?

– Мартин Даженэ.

– Вы ранее уже задумывались о программе под эту музыку, но в прошлый раз остановились на «Трое». Как вернулись к той идее?

– В момент, когда был выбор между «Троей» и Sound of Silence, к нашей группе присоединился Егор Рухин. На тот момент он пришёл к нам уже с готовой программой под Sound of Silence. И мы решили тогда, что катать то же самое в одной группе, тем более ребятам, которые в одном виде выступают, не очень здорово.

Когда у меня была программа под Queen, так получилось, что мы совпали с Матвеем Ветлугиным, Колей Угожаевым, ещё кто-то был с Queen. Но тогда никто не сговаривался, так просто совпало, мы же тренировались все в разных группах. А тут мы могли оценить и выбрали «Трою». В этом сезоне понимал, что снова катать «Трою» не надо, это уже заезжено и неинтересно. А вот Sound of Silence – что-то новенькое для меня.

Артём Ковалёв выступает с произвольной программой на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости

– Тебе самому нравится эта музыка?

– Да, нравится. Единственное – хочу сейчас немножко поменять расположение элементов, потому что катать дорожку шагов в середине проката очень тяжело. Думал над этим, сколько бы ни катал, дорожка в середине – это убийство, неважно, быстрая она или небыстрая. Мы подумаем с хореографами, возможно, немного «перережем» музыку, чтобы переместить дорожку в конец.

– Интересно, что в этом сезоне и у тебя, и у Егора Рухина Sound of Silence, всё-таки случилось это совпадение.

– Да, Егор вернул эту программу. Что меня радует – мы не совпали с ним костюмами и нарезками. Он взял песню целиком, а у меня нарезка состоит из нескольких кусков, решили взять что-то ещё, когда готовили программу.

– Как относишься к повтору музыки у фигуристов в одном сезоне? Когда попадаешь в общий тренд, как некоторые ребята с «Дюной» в этом сезоне.

– Абсолютно нормально отношусь. Если кто-то думает, что мы все сговариваемся – такого нет. Если так совпало, то что поделать – менять музыку? Никто не будет так делать. Каждый фигурист по-своему уникален, одной и той же постановки программы не будет. И одной и той же музыки, скорее всего, тоже не будет, прямо точь-в-точь. Поэтому я не вижу в этом ничего такого. Кто-то взял «Дюну» на короткую, кто-то — на произвольную.

С Егором мы совпали в произвольной – ну совпали и окей. Сами программы разные, так что не вижу ничего криминального. Мы не выходим и друг другу морды не бьём в духе: «Ты зачем взял Sound of Silence? Это я хотел взять эту музыку! Как ты посмел вообще?»

«Если бы я был в федерации тем, кто принимает решение, послал бы на Олимпиаду Марка Кондратюка»

– В декабре стало известно о допуске российских фигуристов до олимпийской квалификации. Какая у тебя была реакция на эти новости и не было ли сожаления, что не имеешь возможности побороться за путёвку?

– Это очень круто! Только допуск к квалификационному турниру Олимпиады – это одно, а допустят ли до самой Олимпиады – это другое. И допустят или нет, непонятно. Я сам не гонюсь никуда, в данный момент у меня нет цели отобраться на Олимпиаду, есть цель кататься и делать то, что я могу. Понятно, что каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом, но у нас столько крутых ребят, кто выступал на чемпионате России, есть и те, кто не отобрался на чемпионат, ребята, выходящие из юниоров, которые уже наступают на пятки. Фигуристов хороших очень много, и решение будет принимать федерация. Тут надо серьёзно думать, кого посылать, кому отдавать квоту.

Если бы я был в федерации тем, кто принимает решение, послал бы Марка Кондратюка. Человек прошёл отбор на Олимпиаду, дал нам места на Играх, подтвердил квоту. Выиграл чемпионат Европы, выиграл чемпионат России, был бронзовым призёром чемпионата страны, наконец, он бронзовый призёр Олимпиады в команде, он выступал на Олимпиаде и выступал офигенно. Не беру в расчёт личный турнир, однако командник прошёл очень здорово. Этот человек морально понимает, что это такое.

Если не Марк, то тогда не знаю. Ребят очень много, длинный список – Влад Дикиджи, Женя Семененко, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов. И я не могу сказать, кто из них лучше, кто хуже. Есть ещё Дима Алиев, чемпион Европы. Нельзя выделить того, кто на голову сильнее. Но если комплексно смотреть, я бы взял Марка.

Марк Кондратюк на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот, например, перед Олимпиадой в Сочи выбирали между Евгением Плющенко и Максимом Ковтуном. Евгений проиграл Максиму на чемпионате России, встал вопрос, кого посылать. Но Евгений выступал уже на трёх Олимпиадах и трижды был в медалях, один раз выиграл, дважды брал серебро. Кроме того, он был многократным чемпионом мира, Европы. А на кону ещё и командный турнир. И кого тут посылать? На мой взгляд, всё [было] очевидно.

– Для тебя всегда было очевидно, почему на Игры в Сочи послали Плющенко, а не Ковтуна?

– Тогда в моменте я не понимал, почему отправили Евгения, когда чемпионат России выиграл Максим. Но сейчас для меня всё логично, поскольку Плющенко – это надёжный, знакомый всем человек, который прошёл многое. Не говорю, что Ковтун – плохой фигурист. Но если Плющенко проиграл один важный турнир, неправильно обнулять всё, что было за его плечами. У него железный характер, если он выходил – в основном он всё делал. Поэтому выбор был очевиден.

«Выехали с Мотей на велосипеде в номере, где меня вообще нет – как два дурачка»

– Шоу Ильи Авербуха – это первый полноценный опыт выступления в шоу?

– Когда катался в «Ангелах Плющенко», то выступал в «Золушке» и «Лебедином озере». У Евгения Викторовича и у Ильи Изяславовича абсолютно разный подход. Не буду вдаваться в подробности, возможно, нюанс в том, что тогда я был совсем в другом возрасте.

– Какая у тебя была роль? Требовалась ли специфическая подготовка к ней?

– Не скажу, что была какая-то серьёзная подготовка. У нас была банда, и я играл хорька-хулигана. В трио были ещё кабан и лиса – артисты цирка на льду, ребята, которые умеют делать разные трюки: и под куполом вращались на кольце, и на канате партнёр крутил партнёршу. Очень красиво, я смотрел и восхищался! Кабан – сильный, лиса – хитрая, хорёк – скользкий такой тип. И костюм очень прикольный был, хорёк худенький и длинный – и я худенький и длинный.

Артём Ковалёв принимает участие в шоу Ильи Авербуха «Мама».

– Вообще, в шоу «Мама» было много необычного, видела, что Настя Мишина и Саша Галлямов и вовсе выезжали на лёд на велосипеде…

– У нас с этим велосипедом есть история: мы с Матвеем выехали на нём на лёд на последнем выступлении.

– Украли велосипед у медведей, получается?

– По сценарию шоу Матвей должен был выезжать на мопеде, а медведи – на велосипеде. А на последнем шоу решили устроить прикол – так, чтобы зрители не поняли, но посмеялись все остальные. Выехали с Мотей на этом велосипеде в номере, где меня вообще нет – как два дурачка, потому что раньше никогда на нём не сидели. Настя с Сашей пришли и спросили: «А где велосипед?» Ребята из озвучки шоу сориентировались, сказали, что у нас медведи на мопеде.