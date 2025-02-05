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Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: как выступят Лазарев, Костылева и ученики Тутберидзе Федотов и Базылюк

Как выступят Федотов и Базылюк на юниорском первенстве России? LIVE
Анастасия Матросова Анастасия Рацкевич
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Арсений Федотов и Маргарита Базылюк.
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Следим за девушками и юношами.

В Саранске стартует самый главный турнир для российских юниоров — первенство страны. Особый интерес представляют сразу две дисциплины — юноши и девушки.

Двукратный победитель первенства России Арсений Федотов поборется за свой третий титул. Помешать ему может двукратный серебряный призёр Лев Лазарев, который накануне турнира продемонстрировал в социальных сетях произвольную программу сразу с пятью четверными прыжками!

В соревнованиях девушек за титул поборются действующая чемпионка Маргарита Базылюк, Лидия Плескачёва, Алиса Двоеглазова и Елена Костылева. Все четыре спортсменки владеют элементами ультра-си, так что зрелищность турнира будет достаточно высокой — не хуже, чем у парней!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юношей и девушек.

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