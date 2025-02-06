Сможет ли Лазарев удержать лидерство и отнять титул у Федотова на первенстве России? Live

Сильнейшие юниоры России уже готовы выявить лучших. В пятницу, 7 февраля, в Саранске определятся лучшие среди юношей и девушек. И следить за произвольными программами нашего подрастающего поколения будет очень интересно.

В турнире среди юношей основная борьба развернётся между двумя талантливыми фигуристами: учеником Этери Тутберидзе Арсением Федотовым и воспитанником Сергея Давыдова Львом Лазаревым. Оба спортсмена владеют старшими четверными и способны устроить настоящую феерию квадов в произвольной программе. Их прошлогодняя дуэль закончилась победой Федотова, но после короткой программы лидирует Лазарев.

У девушек в турнирной таблице очень высокая плотность: между участницами с первого по восьмое места всего четыре балла. Пока что в лидеры выбилась Елена Костылева. Однако удержать лидерство ей будет непросто. Действующая победительница первенства России Маргарита Базылюк владеет тройным акселем и четверными сальховом и тулупом и способна катать программы с пятью элементами ультра-си. Костылева также владеет трикселем и квадами. Но среди участниц, которые способны исполнять сложнейшие элементы, ещё целый ряд фигуристок…

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.