Дикиджи и Игнатова — новые «Король и Королева фигурки»! Итоги премии «Чемпионата» — 2024

Обладатели премии «Король и Королева фигурки» за 2024 год определены! Голосование в телеграм-канале «Ход коньком» подошло к концу. Среди мужчин равных не было действующему чемпиону России Владиславу Дикиджи, а у девушек победу второй год подряд одержала Александра Игнатова.

С мощным преимуществом в голосовании у мужчин победил Владислав Дикиджи. На групповом этапе ему удалось обойти Максима Транькова и Глеба Лутфуллина, а в финале – Марка Кондратюка, Евгения Семененко и Александра Галлямова. Свои голоса за Влада отдали 5789 человек.

Список достижений Дикиджи в 2024 году и правда впечатляет: приземлённый на тренировке четверной аксель (да ещё и не единожды!), золото чемпионата России, две победы на этапах Гран-при. За последний год фан-база Владислава серьёзно увеличилась. Неудивительно, что в итоговом голосовании фигурист получил такую поддержку и одержал уверенную победу. В 2023 году Дикиджи тоже оказался в итоговой четвёрке, но звание «Короля» не получил.

А вот Александра Игнатова подтверждает звание «Королевы фигурки» второй год подряд! Да, прямо сейчас Саша не участвует в официальных соревнованиях и не претендует на олимпийскую квоту, но при этом остаётся одним из главных ньюсмейкеров в фигурном катании, а поддержка её болельщиков не уменьшается.

Не один фигурист назвал свадьбу Саши главным событием лета 2024 года, но сильна Игнатова была не только медиаактивностями. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге фигуристка показала две соревновательные программы, она целенаправленно готовилась к возвращению и даже восстановила четверной лутц! В 20 лет этот прыжок девушки ещё не исполняли.

На групповом этапе Игнатова обошла Алину Горбачёву и Александру Бойкову, а в финале – Анну Щербакову, Евгению Медведеву и Василису Кагановскую. 5071 голос получила Саша в финале, это 43,8% от всех участников опроса.

Далее ждём само вручение премии «Король и королева фигурки»! Следите за обновлениями в телеграм-канале «Ход коньком».