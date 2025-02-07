Финал Гран-при России по фигурному катанию: основная информация

Когда и где пройдёт финал Гран-при России

Второй крупный старт в сезоне примет сибирский город Красноярск. Изначально финал Гран-при России должен был пройти в Новосибирске, однако в июле прошлого года стало известно о переносе соревнований из-за загруженности арены в столице Сибири. Одной из причин, по которой «Сибирь-Арена» не смогла принять масштабные соревнования по фигурному катанию, стал Матч всех звёзд КХЛ, который пройдёт с 8 по 9 февраля.

Финал Гран-при России состоится на льду «Кристалл-Арены» с 14 по 16 февраля. Этот ледовый стадион был построен в рамках подготовки города к проведению Всемирной зимней Универсиады-2019 и вмещает 3500 зрителей. В городе также есть «Платинум-Арена» с вместимостью 7046 зрителей, однако у объекта есть ограничения по проведению массовых культурных мероприятий. После передачи объекта в краевую собственность в ходе эксплуатации были обнаружены отдельные строительные недостатки.

Прошлой осенью в Красноярске проходил один из этапов Гран-при России, турнир проводился также на льду «Кристалл Арены». В 2024 году финал Гран-при России состоялся в рамках Спартакиады в Магнитогорске. Победы одержали Аделия Петросян (женское одиночное), Евгений Семененко (мужское одиночное), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары) и Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду).

Пьедестал почёта на Спартакиаде в Магнитогорске Фото: РИА Новости

Где смотреть трансляции финала Гран-при России

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Первый канал также покажет самые яркие моменты в телеэфире, однако на текущий момент нет точной телепрограммы. Также в полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и платформа Rutube.

Расписание финала Гран-при России

14 февраля, пятница

Открытие соревнований – 13:15*

Пары, короткая программа – 18:00

Мужчины, короткая программа – 19:25

15 февраля, суббота

Танцы, ритм-танец – 15:00

Женщины, короткая программа – 16:45

Мужчины, произвольная программа – 18:45

16 февраля, воскресенье

Пары, произвольная программа – 14:00

Танцы, произвольный танец – 15:45

Женщины, произвольная программа – 17:45

*Время начала соревнований — московское.

Регламент финала Гран-при России

Соревнования проводятся по одиночному, парному катанию и танцам на льду по требованиям звания мастера спорта и разряду КМС. В каждом виде программы допускаются до 12 спортсменов (пар). Всего будут участвовать не более 144 человек.

Участники финала Гран-при России

К турниру допускаются спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР. Изначально отбор проходил по следующей схеме – до соревнований допускались спортсмены, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам двух личных этапов на Всероссийских соревнованиях Гран-при России. В соответствии с таблицей баллы начислялись за места, занятые фигуристами на соревнованиях. В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов решающей является сумма судейских баллов, набранных в двух этапах.

Позднее в регламенте финала Гран-при России появился пункт о том, что фигуристы отбираются к участию в турнире не только по итогам этапов серии, но и по результатам чемпионата страны. Причём последний в системе отбора ценится сильнее и считается с коэффициентом 1.5.

«К соревнованиям Кубок России – Ростелеком Гран При России (финал) допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы баллов Рейтинга, набранных на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран При России» и Ростелеком-чемпионате России», – говорится в обновлённом регламенте, который был опубликован 22 января.

Сильнее всего это изменение поменяло мужской турнир: сразу три фигуриста с именами, известными публике, и имеющие собственные фанатские группировки, потеряли право выступить в финале Гран-при, это Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян. А вот тройка других спортсменов в лице Макара Игнатова, Ивана Попова и Даниила Самсонова, наоборот, получила такую возможность. Несколько болельщиков выражали свой протест против изменений в регламенте публичными петициями и уличными акциями.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Парное катание: Дарья Андреева — Александр Акимов, Алиса Блинникова — Алексей Карпов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Илья Миронов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Анна Коломенская — Артём Фролов, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов, Юлия Чуркина — Борис Фролов, Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Что говорят участники о финале Гран-при России

Подготовку к финалу Гран-при прокомментировал одиночник Николай Угожаев. «Цель на финал Гран-при – два чистых проката», – кратко и ёмко сказал Угожаев.

Поделился своими ожиданиями от финала Гран-при и Пётр Гуменник:

«До финала Гран-при есть ещё время, так что, думаю, успею все отработать. Чемпионат Санкт-Петербурга воспринимаю как подготовку к финалу Гран-при, но как спортсмен не могу не хотеть победить».

Чемпионат Санкт-Петербурга, который прошёл в начале февраля, многие спортсмены воспринимали как подготовительный этап к финалу Гран-при, в том числе и одни из фаворитов в танцах на льду – Екатерина Миронова и Евгений Устенко: «Для этого мы провели этот турнир — чтобы здесь наошибаться и чтобы на финале Гран-при России всё было гладко».

Екатерина Миронова и Евгений Устенко Фото: РИА Новости

Получившая вызов после снятия других танцевальных дуэтов Юлия Чуркина, которая выступает в паре с Борисом Фроловым, рассказала, что ей приходится с партнёром готовиться к турниру в экстренном режиме:

«Сейчас активно набираем соревновательную форму, так как вызов на соревнования пришёл не так давно. Стараемся уделять внимание как технической части, так и артистической. Добавляем красок программам, чтобы на старте выдать максимум наших возможностей на данный момент», – сказала фигуристка в беседе с «Матч ТВ».

В последний момент начал подготовку к соревнованиям и Иван Попов, изначально не попадавший на турнир при прежнем формате отбора: «Сначала подумал, что это ошибка, потом попросил всё-таки, чтобы Ирина Александровна уточнила, что вызов пришёл правильно. До этой новости тренировался в лайт-режиме, теперь придётся поднапрячься! Всегда одна цель на все турниры — показать то, что умею».

Фавориты финала Гран-при России

В мужском одиночном катании эксперты называют в числе главных претендентов Владислава Дикиджи, Евгения Семененко, Глеба Лутфуллина, так как они стали призёрами последнего чемпионата России. Борьбу навяжут Марк Кондратюк – к чемпионату России он подходил в хорошей форме, но из-за болезни не показал нужный результат, а также Пётр Гуменник – для опытного спортсмена это возможность реабилитироваться за неудачный на ЧР-2025.

В женском одиночном главный фаворит – Аделия Петросян, при чистых прокатах она не имеет реальных конкурентов. В числе догоняющих стоит выделить Дарью Садкову, Софью Муравьёву и Алину Горбачёву. Эти спортсменки имеют в своём арсенале элементы ультра-си, а также успешно выступили на ЧР в Омске.

В парном катании основные претенденты на первое место – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их главные соперники по карьере Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на текущий момент уступают Мишиной и Галлямову, однако, возможно, настрой на финал Гран-при сможет изменить эти расклады. В борьбе за бронзу Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку борьбу навяжут Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, а также Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

В танцах на льду в отсутствие именитых дуэтов основная борьба развернётся между парами Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова – Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано. Тренер Кагановской/Некрасова отмечал, что в подготовку пары вмешалась болезнь, однако трудно сказать, повлияет ли этот факт на результат. В число претендентов на медали стоит включить Екатерину Миронову/Евгения Устенко, а также Софью Леонтьеву/Даниила Горелкина.

Призовой фонд финала Гран-при России

По словам исполняющего обязанности президента ФФККР Антона Сихарулидзе, призовые остались на уровне прошлого сезона. Таким образом, победители соревнований заработают по 1 млн рублей.

Победитель — 1 млн рублей

Второе место — 750 000 рублей

Третье место — 500 000 рублей

Кто из популярных спортсменов пропустит финал Гран-при России

Соревнования по разным причинам пропустят многие танцевальные дуэты, которые смогли отобраться на турнир по регламенту, включая всех призёров двух последних чемпионатов страны, четырёхкратных чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина, серебряных призёров последних двух лет и чемпионов страны 2023 года Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина, а также бронзовых призёров ЧР-2024 и ЧР-2025 Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного. Также турнир пропустят Елизавета Шичина и Павел Дрозд.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Билеты на финал Гран-при России

Открытая продажа билетов на турнир стартовала ещё в январе. Стоимость составляет от 800 до 1500 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru. На момент публикации материала свободные билеты были в наличии на портале.