«Наплевать, кто что пишет в интернете». Интервью с дочерью Слуцкой и её партнёром в танцах

В фигурном катании часто можно встретить династии. Дети прославленных фигуристов так или иначе хотя бы пробуют себя в любимом виде спорта родителей – а там уже как пойдёт. Вот и дочка Ирины Слуцкой Варвара изначально занималась одиночным катанием, как и её мама, но затем перешла в танцы на льду.

С этого сезона у Варвары Слуцкой новый партнёр – Глеб Гончаров. Глеб – перспективный танцор и родной брат другого российского фигуриста – Егора Гончарова. «Чемпионат» пообщался со Слуцкой и Гончаровым по окончании первого для них совместного первенства России, чтобы узнать, каково это – постоянно слышать вопросы не о себе, а о своих родственниках.

«С первой тренировки было удобно и комфортно кататься»

– С какими эмоциями завершаете для себя турнир в Саранске?

Глеб: Сложно сказать что-то конкретное, будем потом подробно разбирать всё с тренерами, думать, над чем работать впоследствии.

– Какие задачи ставили для себя на дебютном первенстве России?

Глеб: В первую очередь – чисто кататься, совершенствовать себя. Вроде как получилось. Первый наш сезон, в паре мы катаемся с конца июня, прямо чтобы кататься вместе. Так что чуть больше полугода, как вместе.

Варвара: Разумеется, больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали.

– Насколько вы довольны собой здесь, в Саранске?

Глеб: Можно было и лучше в любом случае. Если брать в целом выступления по ходу сезона – как для дебютного года в целом неплохо показали себя.

– Как охарактеризуете свои программы на этот сезон?

Варвара: Они интересные, задорные, завораживающие.

Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров Фото: fsrussia.ru

– Как проходит процесс адаптации друг к другу?

Глеб: В плане какого-то удобства на тренировках и соревнованиях всё стало, естественно, получше, друг к другу привыкли в том числе и в плане общения. Дальше – только совершенствоваться. Лично я стал лучше понимать, что ожидать от Вари, какая у неё будет реакция на то или иное действие с моей стороны.

– Неплохо состыковались друг с другом в плане характера?

Глеб: Нормально пока получается, неплохо.

Варвара: Всё в порядке.

– В плане техники ощущаете прогресс в совместной работе?

Глеб: Надо будет ещё подробно изучить распечатки, но по внутренним ощущениям – скорее да, прогрессируем.

– Как проходил процесс скатывания в паре, как вы нашли друг друга?

Глеб: Нашли запросто. Варя каталась в нашей группе, я к тому моменту уже расстался со своей бывшей партнёршей. И мы просто решили попробоваться. Получилось.

– Какие были основные причины, по которым разошлись пути с бывшими партнёрами?

Варвара: У нас просто ничего особо не получалось с бывшим партнёром, мы пришли к совместному решению, что не будем больше вместе кататься.

Глеб: Мы с Анной в какой-то момент перестали друг другу подходить, по ростовым качествам.

– Решение вас свести вместе в пару – это была позиция тренеров?

Глеб: Нет, я помню, что подошёл к Сергею Сергеевичу, спросил, будем мы пробоваться или нет. И он ответил, почему нет, если ты не против – давай попробуем. Вот так и попробовали, так что это не была чья-то конкретная идея или желание, так во многом совпало.

– Бывает, что партнёры с первой тренировки понимают, что подходят друг к другу, в других случаях необходимо время для адаптации как в плане спорта, так и по жизни. Как было всё у вас?

Глеб: Лично мне с самой первой тренировки было удобно с Варей и комфортно кататься. Не чувствовал какого-то сильного дискомфорта, всё нормально шло в этом плане.

«Любимая программа мамы — олимпийская из Турина-2006»

– Какие у вас ориентиры в фигурном катании? За кем следите?

Глеб: Дам классические ответы. По катанию — Пападакис и Сизерон. А в плане отношений в паре, компонентов, второй оценки – Тесса Вирту и Скотт Мойр.

– А если брать российские дуэты?

Глеб: Из российских – Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, также всё ожидаемо и стабильно. Если из России, то слежу прежде всего за Букиным и Степановой, нравятся их стиль и харизма.

Варвара: У меня – Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, очень нравится эта пара.

– Варвара, насколько мама для вас пример в плане поиска образа, творческих идей?

Варвара: Для меня главный и единственный ориентир на самом деле – это мой тренер. Она просто прекрасная, так что я равняюсь только на Екатерину Борисовну Рублёву. Она идеальна во всём, поэтому для меня пример и ориентир – это мой тренер.

– София Диана Касинс делала программу – посвящение матери, Елене Бережной. Варвара, у вас не было мысли подготовить постановку с отсылками к выступлениям вашей мамы – Ирины Слуцкой?

Варвара: Я думаю, мы подумаем над этим, это возможно, почему нет? Выбрать ту же музыку, похожее платье. Конечно, это было бы здорово.

Глеб: Я поддерживаю эту идею.

– Варвара, какую программу из карьеры матери можете назвать в качестве любимой?

Варвара: Таких много было. Но самая любимая – олимпийская с 2006 года, когда в Турине была бронза.

«Нет ревности к успехам брата Егора»

– Что скажете о поддержке родных и близких?

Варвара: Всем огромное спасибо, настраивают, дают советы.

Глеб: Мы с Егором стараемся не мешать друг другу прежде всего. В основном пишем, если только где-то кто-то косякнул. А так – не особо. Но мне важны и ценны его советы.

– Глеб, насколько брат для вас ориентир в плане стилистики, вам важно искать свой стиль или где-то невольно берёте творческие идеи из постановок Егора?

Глеб: Естественно, я слежу за каждым стартом своего брата, в принципе, я плотно слежу за российскими танцами на льду, все турниры смотрю. А в плане какого-то копирования… Скорее я бы сказал, что у нас такое внутреннее соперничество идёт с ним братское. Соревнуемся в том, кто что лучше сделает. А такого, чтобы копировать образы – такого нет.

– Речь о добром соперничестве или, возможно, о ревности к успехам старшего брата?

Глеб: Нет, такого чтобы обойти и припустить – такого точно нет. Только доброе соперничество, поддерживая друг друга.

Анна Щербакова / Егор Гончаров Фото: РИА Новости

– Не бьётесь за внимание семьи? У родителей наверняка дилемма, за кого болеть?

Глеб: С моей стороны точно ревности нет. Как со стороны Егора – не знаю, это надо у него спрашивать.

– Как оцените развитие карьеры Егора? Они с Анной неплохо проявили себя в дебютный взрослый сезон.

Глеб: Прогресс значительный, не спорю, но ещё есть к чему стремиться, над чем работать.

– Во время стартов не так часто общаетесь с Егором?

Глеб: Такого, чтобы как-то настраивать друг друга, что-то говорить перед стартом, точно нет.

– Прокаты вживую не смотрите?

Глеб: Если получается по географии: в Москве я был на соревнованиях и в Питере на открытых прокатах. Скажу так – смотреть за братом страшнее и сложнее, чем самому выступать.

– Вам комфортнее тренироваться вместе или раздельно?

Глеб: Без большой разницы, не было как такового выбора и таких разговоров.

«Мама не смотрит прокаты вживую»

– Варвара, вы говорили, что мама теперь меньше уделяет внимания тренировочному процессу. Не хочет мешать тренерам?

Глеб: Никакого конфликта не было, вопрос скорее доверия к нашим тренерам, их обязанностям.

Варвара: Мама абсолютно адекватно относится к моему тренировочному процессу, не пытается совать свой нос туда, куда не надо. Прекрасно понимает, что она каталась в одиночном, а я – в танцах. Это два разных вида спорта, поэтому она пытается не лезть, полностью доверяет моему тренеру, знает, что тренеры у меня хорошие. Может только спросить, как дела на тренировках. Но в основном она не лезет никуда.

– Тем не менее советы от неё могут быть в том числе и профессиональные? Хотя бы с точки зрения поддержки.

Варвара: Разумеется. Бывает, что сильно расстраиваюсь после неудачного проката, мама мне говорит – не вешай нос, всё будет хорошо. Помогает морально.

– В Саранске, как я понял, мамы не было. Она посещает соревнования?

Варвара: Вживую прокаты практически не смотрит, соревнования не посещает. Всё-таки тоже переживает за своего ребёнка, ей некомфортно. Смотрит трансляцию, так ей удобнее, спокойнее, меньше волнения.

– На вас как-то давят все эти разговоры о матери? Обращаете внимание на это?

Варвара: Нет. Меня это вообще никак не беспокоит. Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете. Мне это всё только поднимает даже настроение в какой-то степени. Мне кажется, это огромная честь – быть дочкой такой прославленной фигуристки, как Ирина Слуцкая. Можно только гордиться этим.