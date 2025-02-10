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Интервью с ученицей Этери Тутберидзе Алисой Двоеглазовой, почему её не допускают на взрослые старты, петиция в ФФККР

«Я старше многих – не очень комфортно». Молодая звезда Тутберидзе хочет во взрослые
Рустам Имамов
Интервью с Алисой Двоеглазовой
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Интервью с Алисой Двоеглазовой.

На первенстве России в Саранске самая напряжённая борьба развернулась у девушек. В шаге от победы остановилась Алиса Двоеглазова. Алиса – самая возрастная и опытная участница соревнований. При других обстоятельствах она давно уже выступала бы по взрослым. Однако именно на её год пришлось решение по ужесточению возрастного ценза как за рубежом, так и внутри страны.

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При этом Двоеглазовой не повезло с особенностями регламента – год рождения в фигурном катании отсчитывается от 1 июля, в то время как Алиса родилась 10 ноября. Вот и выходит так, что ей в любом случае нужно ждать лишний год по юниорам. Болельщики фигуристки посчитали такой сценарий несправедливым и даже создали петицию в ФФККР с призывом допустить Двоеглазову до взрослых стартов.

Что подумала Алиса о подобной активности фанатов, когда она планирует всё-таки сделать следующий шаг в карьере и как отреагировала на неудачу одногруппницы Маргариты Базылюк, ученица Этери Тутберидзе рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Может быть, попробую тройной аксель уже в этом сезоне»

– Ещё раз поздравляем с медалью. Прошло немного времени с момента окончания соревнований, появились свежие мысли касательно итогов первенства?
– Спасибо за поздравления. Поняла прежде всего, что это второе место очень важное для меня и для моей дальнейшей карьеры. Сезон, на самом деле, для меня ещё не заканчивается, впереди финал Гран-при среди юниоров. И надеюсь, что получится отобраться на Кубок Первого канала по взрослым. Буду очень рада принять участие в этих соревнованиях.

– Хочется прочувствовать атмосферу турнира? Пообщаться с ребятами из взрослой сборной?
– Разумеется, это всё так интересно, все очень добрые, приятные ребята. Классно принимать участие в таком необычном формате соревнований, поскольку на Кубке Первого канала всегда проводят ещё разного рода челленджи, конкурсы. Не так всё обыденно, как на привычных стартах.

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– Есть спортсмены, с которыми хотелось бы пообщаться на Кубке Первого канала побольше? Возможно, кто-то отдельно импонирует?
– Пусть мы и делимся на команды, всё равно остаёмся каким-то общим, единым коллективом. Все друг друга поддерживают, помогают, так что не столь важно, с кем конкретно попаду в одну команду, буду рада со всеми пообщаться.

– Насколько вы изменились за прошедший год?
– Повзрослела немного, наверное. Где-то чуть-чуть переосмыслила приоритеты жизненные. Это естественный процесс. Есть и развитие, рост с биологической точки зрения, куда без этого.

– Как удаётся сохранять технический набор, а где-то его даже преумножать, несмотря на биологические изменения организма?
– Наверное, какие-то цели мои, мотивация. Мечта, к которой идёшь, помогает. А также азарт, драйв, желание делать сложный контент и показывать его на соревнованиях, не только на тренировках. На тренировках я много чего делать могу, нужно это всё показывать и на стартах, уметь себя собирать.

Смотрю на девчонок, которые в 17-18 лет всё делают. Или вот Елизавета Туктамышева, она в 26 прыгала очень хорошие прыжки, в том числе ультра-си, тройной аксель, четверной пробовала.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Туктамышева ориентир в этом плане для вас?
– Да, вполне. Почему я не смогу, если она может? Значит, и я смогу продержать свои четверные.

– Видели ваши попытки тройного акселя на тренировках. Есть шансы увидеть его на соревнованиях уже в этом сезоне?
– Посмотрим. Главный старт сезона уже закончен, основные задачи решены.

– Значит, где-то можно пойти на риск?
– В том числе и так. Попала в сборную – уже хорошо. Так что, может быть, попробую и тройной аксель.

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«С Костылевой уже три года разницы будет»

– Вы говорили во влоге для Первого канала, что поменяли свой тренировочный план. В чём конкретно заключаются изменения?
– Больше стала работать, катать под музыку. Не один прокат за тренировку, а по два проката, по три, где-то даже по четыре или по пять прогонов. Отдельно над элементами работала, над каким-то отдельным, но тоже под музыку. Главные изменения – работа, больше работы. И дисциплина, самодисциплина прежде всего.

– Как нащупать важную грань между трудолюбием и переработкой? Чтобы не перегружать организм избыточными нагрузками.
– Меня всегда в этом плане останавливают мои тренеры. То есть бывает, что я прыгаю, прыгаю, прыгаю, ощущение внутри что нужно ещё и ещё больше, а меня уже останавливать начинают.

– Есть спортсмены, которых надо подгонять и заставлять. У вас обратный случай – надо останавливать?
– Наверное, да. Естественно, бывают такие дни, когда нужно сказать какие-то слова мне, когда нужно мотивировать, подбодрить. Это нормально, все мы люди, все мы устаём. Но когда есть какие-то цели, конкретные задачи, ты уже сам настроен. Не контролируешь свои эмоции, свою усталость, единственное в голове – мне это нужно, мне это важно, я должна сделать это, это и вот это. И только когда выходной, можешь уже немного расслабиться.

Алиса Двоеглазова

Алиса Двоеглазова

Фото: fsrussia.ru

– Говоря о дальнейших карьерных планах, в голове мелькают мысли о переходе во взрослый спорт?
– Мне будет интересно кататься по взрослым, как сейчас интересно по юниорам. Везде свой интерес. У нас бешеная конкуренция среди юниорок сейчас, но и по взрослым, я уверена, будет такая же бешеная конкуренция.
Все девочки очень сильные и опытные профессионалы своего дела. Многие давно катаются по взрослым, у них высокая вторая оценка, катаются они красиво, есть чему учиться. Пока что у меня самый пик сезона по юниорам, поэтому о переходе во взрослые прямо сейчас не думаю. Пару стартов по юниорам ещё надо будет пройти.

– По следующему сезону будете решать с тренерским штабом этим летом?
– Скорее всего, будем переходить во взрослые, к такому варианту склоняюсь. Даже сейчас порой смотрю на других девочек – и я уже старше многих, почти всех. С Леной Костылевой у нас года три точно разницы будет, поэтому пора уже, наверное, переходить.

– Переросли, получается, юниорский спорт?
– Не очень уже комфортно себя чувствую в такой компании.

– Будто остались на второй год в прежнем классе в школе?
– Что-то в таком роде, ага.

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«Было приятно, что люди за меня вступились»

– Насколько вас расстроила ситуация с недопуском до взрослых стартов? При других обстоятельствах могли бы кататься уже весь этот сезон по взрослым, а учитывая результаты – они и по взрослым были бы весьма значительны…
– Я это понимаю, но что поделать. Как сложилось – так сложилось. Значит, так нужно было сейчас. Не я решала, когда родиться, так сказать, не я устанавливаю все эти правила. Я считаю, что у меня в любом случае очень хорошая дата дня рождения. Значит, всему своё время.

– Видели петицию болельщиков с призывом к ФФККР допустить вас до взрослых стартов в обход регламента?
– Да, разумеется, видела. Мне было очень приятно, что за меня так вступились, что переживают. Может быть, кто-то посчитал, что это был дерзкий такой поступок, а кто-то, наоборот, всё это поддержал. Видела, что были разные мнения, но лично мне это всё было очень приятно, что люди верят в меня и могут заступиться.

– Как-то связывались затем с инициативными болельщиками? Поблагодарили за поддержку?
– Конечно. Я вообще всегда открыта ко всем болельщикам. И через админа группы фанатской общаемся, со всеми поддерживаем контакт и всем благодарны.

– Этой зимой участвовали в ледовом шоу «Щелкунчик с симфоническим оркестром». Как пригласили туда и как оцените этот опыт?
– Я очень рада была принять участие в этом проекте. Все ребята, с кем на шоу взаимодействовала, очень добрые и хорошие. У меня появилось много новых, приятных знакомств, и это всё дало мне какой-то толчок для работы дальше.

– С кем конкретно удалось сблизиться за время шоу? С кем-то из известных спортсменов?
– Не то чтобы из тех, кто известен, скорее просто знакомые, с кем общаться начала. Например, сдружились с Дмитрием Лапшиным, хорошо очень сошлись с ним, приятно было общаться. Он мне быстро очень объяснил, как всё устроено в шоу, я сама тоже быстро сообразила. Мне кажется, шикарный номер получился, откатали его неплохо.

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«У Базылюк по-настоящему боевой, спортивный характер»

– Сложно было переключаться на ледовое шоу после спортивных соревнований?
– Нет, возможно, наоборот, ещё есть какие-то трудности, когда после выступлений в шоу возвращаешься в спорт. Но у меня их не было, я не так много пока в шоу участвовала. Это пока был разовый опыт. Так что где-то он мне даже и помог, было здорово дать возможность себе расслабиться немного, не переживать, выступить в удовольствие, дать волю каким-то другим эмоциям.

– На соревнованиях так расслабиться в условиях настолько плотной конкуренции явно не выйдет. Уже несколько стартов подряд пересекаетесь с Еленой Костылевой на одном старте, есть с ней особое соперничество в этой связи?
– Может быть, чуть-чуть и ощущаю, что-то такое есть. Она сильная фигуристка. Но в первую очередь больше всего ощущаю соперничество с самой собой, борьбу со своими эмоциями, поэтому практически не думаю о соперницах и конкуренции.

Маргарита Базылюк

Маргарита Базылюк

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Было обидно, что Маргарита Базылюк не смогла показать свои лучшие прокаты на этом старте? Переживали за неё?
– Конечно, она моя одногруппница, и я её поддерживаю. Понимаю, что такие неудачи тяжело очень пережить, это больно. Нужно найти в себе силы, чтобы забыть этот старт и идти дальше. И у меня были такие неудачи, у всех они были. Но это спорт, такое случается, и я думаю, что у Маргариты всё ещё будет. У неё по-настоящему спортивный, боевой характер. Так что уверена – она справится.

– Удалось пообщаться с ней после старта? Поддержать, поговорить?
– Она очень быстро убежала с катка, сразу после поговорить не удалось.

– В такие моменты человека лучше лишний раз не трогать?
– Наверное, да, соглашусь с этим. У неё есть родные и близкие, они скажут те слова, которые нужны в этот момент и которые ей помогут.

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