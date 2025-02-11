«У нас нет адских тренировок, чтобы прыгать четверные». Яркий Сергей Давыдов

Лучший российский юниор последних лет – Лев Лазарев. Он регулярно выходит на старты с программой из пяти четверных прыжков – единицы среди взрослых спортсменов решаются на такой набор. И пусть чистые прокаты получаются далеко не всегда, к примеру, на первенстве России в Саранске Лазарев не смог исполнить произвольную безошибочно, сам факт, что уже в 15 лет Лев заходит на такие технические высоты, безусловно, поражает воображение.

При этом далеко не все понимают тактический и стратегический смысл отправлять юниора прыгать по пять четверных. Сможет ли он сохранить их после перехода во взрослые? Как подобные нагрузки влияют на детский организм? Что будет с фигурным катанием в принципе после того, как возрастной ценз серьёзно ужесточили? Об этом и остальном с «Чемпионатом» поговорил тренер Лазарева Сергей Давыдов. Кроме того, в интервью Давыдов поделился мнением о текущем состоянии международного фигурного катания, а также высказался о российском и мировом хоккее.

Работаем над каскадом из двух четверных – это следующий шаг

– Насколько вы довольны выступлением Льва и его текущей формой?

– Лев болел на Новый год. Прилично болел, мы долго и тяжело восстанавливались. Но приехали сюда, успев нормально подготовиться, так что он был готов, в принципе, катать произвольную с пятью четверными. Где-то не справился скорее с ментальной точки зрения. И он недоволен, и я тоже, потому что знаю – он готов делать лучше и больше. И мог это делать сейчас.

– Сложно мотивировать спортсмена идти на пять четверных с учётом того, что при текущем уровне конкуренции среди юниоров они явно избыточны?

– Не надо специально мотивировать. У него есть задача, есть контент. Если он может выкатывать его, то зачем опускать планку? Вне зависимости от того, как катаются другие ребята, это будет шаг назад. И он так думает, и я так считаю. Готов катать – значит надо, не важно кто что делает.

– Насколько эти пять четверных в его возрасте в принципе актуальны? Есть мнение, что спортсмена нужно постепенно подводить к такому набору, страхи, что чрезмерно сложный контент негативно повлияет в будущем…

– Как тренер я, разумеется, слежу за всем, корректирую работу Льва. Мы делаем всё в рамках разумного, нормированно. У нас нет такого, что спортсмена забивают тренировками, всегда я где-то его и приостановить могу, тем более, кроме четверных, ещё очень много работы у нас. Огромный фронт работы: вторая оценка, вращения и так далее.

Если спортсмен готов к такому набору и он не ломается от него — и с точки зрения физики, и с точки зрения психологии, то почему нет? Я его не му́чу, прекрасно понимаю: это юный возраст, который нужно пережить максимально без травм. Но в данном случае, если честно, не вижу вообще никакой проблемы. Он спокойно справляется с таким набором без лишних мучений.

Лев Лазарев Фото: fsrussia.ru

– Пять четверных – это максимум на текущий момент или в будущем вы смотрите и на шестиквадку? А может, возникнет желание повторить набор Ильи Малинина с семью четверными прыжками?

– На будущее, как следующий шаг, я больше смотрю в сторону каскада с четверным тулупом, нежели на семиквадку или что-то в таком роде. Мы это с ним уже обсуждали, идея четверного риттбергера – я её пока не вижу.

– Речь о каскаде четверной тулуп — тройной аксель?

– Тройной аксель — четверной тулуп. А также каскад из двух четверных тулупов.

– На данный момент никто из фигуристов ещё не исполнял каскад из двух четверных прыжков в программах. Это заявка на попадание в историю?

– Это история про будущее. Мы никаких заявок не делаем громких, но вот если вы спрашиваете про следующий шаг – я отвечаю, что мы обсуждали. И уже работаем над этим.

Все проходят через трудный возраст – его нужно просто пережить

– Как вы оцените общие тенденции в мужском фигурном катании с гонкой за количеством четверных? Особенно ярко она заметна по российским стартам.

– Я за баланс. Уже много раз говорил об этом – нужен баланс. И со Львом об этом постоянно говорим. Мало того, что ты должен прыгать. Тебе нужно вместе с этими четверными обязательно показать программу, образ. Чтобы это не было так — поехал-прыгнул. Конечно, это сложно. Четверные требуют усилий, собранности. Наша задача, и Лазарев знает об этом – всё сочетать. Чтобы всё было гармонично: и качественное катание, и образ, и четверные прыжки. И те же вращения.

– Важный аспект – сохранить технический набор до взрослого спорта, несмотря на физиологические изменения организма. Как в этом плане выстраивается работа?

– Мы следим за этим, работаем.

– Есть пример главного соперника Лазарева – Арсения Федотова. Он, кажется, слегка растерял четверные после того, как вырос. Заставляет задуматься его история?

– Не знаю, что происходит с Арсением, как с ним работают. Я могу только про своих спортсменов сказать: у нас нет убойной работы. Мы спокойно трудимся, нет никаких адских тренировок, как все думают, чтобы четверные прыгать. Просто человеку дано, ему это легко даётся. Почему я у него это должен забирать каким-то образом?

Арсений Федотов Фото: fsrussia.ru

– Новый возрастной ценз, который установили в ISU, корректирует ваши тренерские планы? По российским стартам до взрослых допускают только с 16 теперь, на международном уровне – с 17 лет.

– Как сказать. Если человек хочет делать пять четверных в произвольной программе, мне что, сказать ему: не надо? Какая коррекция тут? Лев хочет, и он может. Пожалуйста. Начинается сезон, мы планируем что должны выступать тут, здесь, там.

Расписываем тренировочные планы, где и как распределяем нагрузку, в таком русле подходим, чтобы быть готовыми к каждому конкретному старту. А не так, чтобы весь сезон прыгали эти четверные. Это всё идёт так, как должно идти. И говорить о том, что новый возрастной ценз как-то серьёзно поменяет нашу работу?.. Я в этом сомневаюсь.

– В каком состоянии сейчас другие спортсмены вашей группы? Помнится, Мария Гордеева пробовала элементы ультра-си.

– Маша переживает трудный возраст, она растёт. Но мы также спокойно пытаемся с этим ростом справляться, где-то снижать нагрузку, где-то, наоборот, даже и прибавлять её. Переживаем трудное время. Переживём – всё встанет на свои места.

– Вы следите за судьбой бывших учеников?

– Не то чтобы часто. Если попадается какая-то информация – читаю. Но чтобы специально отслеживать – такого нет.

– С какими эмоциями встречаете новости о сложном периоде в карьере Софьи Самоделкиной? Вас удивляет её текущая форма?

– Нет. Все через это пройдут, все проходят через трудный возраст. Его нужно просто пережить. Неважно, Самоделкина это, Гордеева или ещё кто-то. Природу не обмануть.

– Новая реальность, в которую нас отправляет ужесточённый возрастной ценз, изменит правила игры? Прежде всего в женском одиночном – кажется, прежняя стратегия вывести на пик к 15-16 годам больше не актуальна.

– Как вы видите, девочки-юниорки всё равно прыгают огромное количество четверных. И вряд ли в этом плане что-то существенно изменится. Просто мы на взрослых соревнованиях получим чемпионов в женском катании, кто будет делать по одному, максимум по два четверных прыжка. Чудес больше ждать не стоит.

– Серьёзно снизилось количество элементов ультра-си у женщин — как в России, так и за рубежом. Это первые последствия введения новых правил?

– Естественно.

– Аделия Петросян – исключение из правил?

– Опять же, даже Аделия не делает по пять четверных. Она сделала два квада и тройной аксель, может сделать три, на один больше. Но примерно в этом ракурсе теперь и будет жить женское одиночное. И это будут наши победители.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У нас быстрые и техничные хоккеисты – без катания никуда

– Вы раньше играли в любительской хоккейной команде. До сих пор играете в хоккей?

– В хоккей, к сожалению, уже не играю. Мне надо сустав коленный делать.

– Откуда вообще взялся интерес к хоккею? Редкая история – тренер из фигурного катания играет в хоккей на регулярной основе.

– У меня с детства тяга к игровым видам спорта. Я люблю футбол, например, занимался до фигурного катания определённое время ещё и футболом. В какой-то момент серьёзно вставал вопрос выбора между фигурным катанием и футболом. Поэтому это всё моя стезя, так как я на коньках с детства – поэтому и хоккей люблю, мне эти виды спорта очень близки.

– Опыт в фигурном катании помогал вам в хоккее, пусть даже на любительском уровне?

– Конечно. Катание в хоккее – один из главных аспектов. Если ты хорошо катаешься – тебе в разы проще на площадке, чем сопернику. Но не думайте, что с фигурных коньков легко перейти на раз-два на хоккейные и наоборот. Это не так просто, есть своя специфика.

– За кого болеете в хоккее? За кем следите пристально?

– Прямо сейчас в таком тяжёлом рабочем графике, что банально времени нет, практически не слежу, не смотрю. Раньше много следил, изучал. Как и все, пожалуй, слежу за Овечкиным. Смотрю новости, голы. Жду, когда он побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Так, иногда на НХЛ попаду на хороший матч, иногда посмотрю КХЛ. Загляну в турнирную таблицу хотя бы для понимания, кто как сыграл. Поверхностно слежу, раньше смотрел много матчей.

– Есть любимая команда?

– Конечно же, ЦСКА.

– А в НХЛ «Вашингтон»? Если следите за Овечкиным…

– Скорее «Тампа-Бэй». Я смотрю со стороны красивой игры. В НХЛ более мобильная игра, быстрая, интересная. Не скажу, что болею за какую-то конкретную команду в НХЛ, такого, пожалуй, нет. Но смотрю за тем, кто как играет.

– Вас удивлял своим катанием кто-либо из хоккеистов? Часто выделяют Макдэвида.

– Разумеется, Коннор вообще хорош во всём. Если из российских, то, наверное, Панарин. У нас вообще много талантливых ребят, которые играют здорово в НХЛ. И они хороши в плане катания, поскольку куда без качественного катания в НХЛ? Окей, разве что Овечкин больше в силовой манере играет, с возрастом он стал менее мобильным, скорее статичным. По позиции играет. Остальные хоккеисты у нас очень талантливые, хитрые, быстрые. И без катания тут никуда.

– Вас не приглашали поработать с хоккеистами над катанием? Это частая практика в наши дни, например, в «Эдмонтоне» работает олимпийский чемпион Давид Пеллетье.

– Меня не приглашали, но у меня идеи такой и не было. Очень много работы.

Без нас уровень международного фигурного катания упал – это бесспорный факт

– Недавно стало известно о допуске россиян к олимпийской квалификации. Это даёт мотивацию работать? Будто бы всё фигурное катание в России оживилось после этой новости.

– Прямо сейчас я бы много на эту тему не рассуждал. Пока никто нигде ещё не выступил. Очень осторожно можно говорить обо всех этих соревнованиях. Пусть они пройдут, ребята выступят благополучно, покажут себя. А пока что… Веры товарищам, которые всё это делают, если честно, уже нет никакой. Завтра скажут — не допускаем. Послезавтра — опять допускаем. Это же везде и всюду сейчас так с нашим спортом. Не только в фигурном катании.

– В любом случае – держим кулачки?

– Разумеется, а как иначе? Ждём. Ждём и готовимся. Работать надо в любом случае.

– Трудно представить зимнюю Олимпиаду без россиян в фигурном катании и хоккее. Она же будет не совсем полноценной, разве не так?

– Так это же всё политика. Политический перекос. Как только поменяется ситуация в мире, обстановка изменится, тут же поменяется и отношение к нам, к спортсменам.

– По вашим ощущениям, мотивация работать у фигуристов ещё остаётся? Всё-таки третий год отстранения, и до недавнего момента конца и края не было видно.

– Во-первых, наша федерация великолепно справляется с отстранением наших спортсменов, проводит столько соревнований масштабных. На таком высоком уровне всё, полные залы собираем… Поэтому не вижу здесь какой-то глобальной проблемы. Обидно, конечно, что не допускают. Судя по уровню, который показывают на международных стартах, мы бы сейчас спокойно боролись везде.

Спасибо федерации за то, что она нам с этим помогает. Если говорить про юниоров, надеемся, что у них всё ещё впереди. Льву ещё два года кататься по юниорам… Пока докатается, всё ещё будет у него, посмотрим, как ситуация будет развиваться. Не один раз поменяется всё.

– Много разговоров о том, что уровень чемпионата Европы в том же мужском одиночном катании упал, если речь идёт как раз о международных стартах. Вас удивил итог последнего ЧЕ?

– Не удивил. Мы знали, что так будет. Все знали, что так будет.

– Чемпион Европы Лукас Бричги попал бы хотя бы в шестёрку на чемпионате России?

– Я не знаю, как его оценивать, но, конечно же, уровень упал. Это бесспорный факт. Без нас, без России это так.